Vinhomes Green City - Bản đồ di chuyển hoàn hảo tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM

Tọa lạc tại vị trí chiến lược cùng hạ tầng khu vực ngày càng đồng bộ, Vinhomes Green City đang từng bước hiện thực hóa một “bản đồ di chuyển hoàn hảo”.

Đây là nơi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn nhịp sống hiện đại giữa không gian sinh thái rộng mở, đồng thời nắm bắt cơ hội sinh lời bền vững trong tương lai.

Một đô thị kết nối đa điểm, đa hướng và đủ đầy tiện ích tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM đang thành hình, với tên gọi Vinhomes Green City. (Ảnh: Vinhomes).

KẾT NỐI ĐA ĐIỂM - ĐẶC QUYỀN “ĐI ĐÂU CŨNG TIỆN, TỚI ĐÂU CŨNG GẦN”

Giữ vai trò như “trái tim kết nối” của Tây Bắc TP.HCM, Vinhomes Green City hội tụ ba lợi thế vàng. Đó là: Vị trí cửa ngõ, hạ tầng giao thông tăng tốc và khả năng liên kết đa hướng.

Từ dự án, cư dân chỉ mất 40–50 phút để đến trung tâm TP.HCM thông qua Quốc lộ 22 hoặc ĐT10 – CT02. Đức Hòa chỉ cách 13 km, Tây Ninh khoảng 40 km, trong khi cửa khẩu Mộc Bài – điểm giao thương quốc tế sôi động cũng chỉ khoảng 40 phút lái xe.

Bức tranh hạ tầng khu vực cũng khiến làm nổi bật ưu thế này, cụ thể tuyến Vành đai 3 và Vành đai 4 mở rộng hành lang liên kết vùng từ Long An đến Bình Dương, Đồng Nai. Cao tốc TP.HCM – Bến Lức – Long Thành rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển về miền Tây cũng như tới sân bay Long Thành. Ngoài ra, các tuyến ĐT827E và Quốc lộ 50B giúp kết nối nhanh chóng đến khu vực Nam Long An và Tân An.

Song song đó, hàng loạt công trình trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ như ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (công suất 20 triệu khách/năm), tuyến Metro số 2 hay đường Võ Văn Kiệt kéo dài. Sự cộng hưởng của hệ thống hạ tầng này đã đưa Đức Hòa trở thành cửa ngõ chiến lược trong xu hướng giãn dân và phát triển các đô thị vệ tinh. Và chính tại trung tâm cửa ngõ ấy, Vinhomes Green City nổi lên như một điểm đến trọng yếu, nơi mọi hành trình đều thông suốt.

THÀNH PHỐ “ALL-IN-LIFE” – VẠN TRẢI NGHIỆM CHỈ TRONG VÀI BƯỚC CHÂN

Không chỉ vượt trội về kết nối liên vùng, Vinhomes Green City còn kiến tạo một thành phố “all-in-life” – nơi cư dân có thể tận hưởng muôn vàn trải nghiệm trong bán kính vài bước chân.

Hạ tầng nội khu được quy hoạch bài bản, dẫn trực tiếp đến các tiện ích trọng điểm như TTTM Vincom, hồ cảnh quan The Green Lake rộng 8 ha, trường liên cấp Vinschool hay các khu phố thương mại theo chủ đề. Trong đó, TTTM Vincom giữ vai trò “downtown” của đại đô thị, hội tụ hệ thống mua sắm – giải trí – ẩm thực quy mô hàng đầu khu vực, bao quanh bởi những tuyến phố Nhật Bản, Trung Hoa sôi động suốt ngày đêm.

Không gian xanh cũng là “đặc sản” của Vinhomes Green City, với hơn 35,8 ha cây xanh và mặt nước. Khu The Swan Lake gây ấn tượng với công viên nước Aqua Adventure và khu vui chơi trẻ em; trong khi The Sunrise và The Forest lại phù hợp với những ai yêu thích yoga, thiền định hay các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Wellness Park và Retreat Park. Bên cạnh đó, khu The Liberty kết nối trực tiếp với Sportia Park và Pop Art Park – quần thể thể thao, nghệ thuật và giải trí ngoài trời đầy năng động.

Đặc biệt, hệ thống giáo dục liên cấp Vinschool được bố trí ngay trục chính, giúp phụ huynh thuận tiện đưa đón con em. Các tiện ích cộng đồng như bể bơi, sân thể thao, vườn gym ngoài trời cũng được phân bổ đều khắp, đảm bảo cư dân ở bất cứ đâu trong đại đô thị cũng có thể tiếp cận dễ dàng. Nhờ vậy, từ học tập, làm việc, rèn luyện thể chất cho đến vui chơi, giải trí, mọi hành trình thường nhật đều trở nên thuận tiện, an toàn và tiết kiệm thời gian.

Khi kết hợp giữa kết nối đa điểm và tiện ích “all-in-life”, Vinhomes Green City không chỉ mang lại chất lượng sống xanh – cân bằng cho cư dân, mà còn đảm bảo tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn. Với vị thế cửa ngõ, quy hoạch chuẩn quốc tế và hệ tiện ích toàn diện, dự án xứng đáng trở thành biểu tượng đô thị mới của Tây Bắc TP.HCM – một nơi an cư lý tưởng, và đồng thời là cơ hội đầu tư sáng giá cho những ai đi trước đón đầu xu thế.

Vinhomes Green City nằm ở đâu? Dự án tọa lạc tại huyện Đức Hòa, Long An cũ – vị trí cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, kết nối nhanh với trung tâm qua Quốc lộ 22, ĐT10 và các tuyến vành đai.

Dự án có gì nổi bật về hạ tầng kết nối? Vinhomes Green City nằm gần các tuyến trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức – Long Thành, giúp di chuyển thuận tiện liên vùng.

Dự án có những tiện ích gì? Dự án tích hợp TTTM Vincom, trường Vinschool, hồ cảnh quan 8 ha, công viên nước, công viên thể thao – nghệ thuật, và hàng chục tiện ích “all-in-life”.

Môi trường sống tại dự án có gì đặc biệt? Vinhomes Green City sở hữu hơn 35,8 ha cây xanh và mặt nước, tạo nên không gian sống sinh thái trong lành, cân bằng giữa tiện nghi và thiên nhiên.

Vinhomes Green City phù hợp với ai? Phù hợp cho gia đình trẻ, chuyên gia, người làm việc tại TP.HCM đang tìm nơi an cư xanh – tiện nghi, đồng thời là cơ hội đầu tư tiềm năng dài hạn.