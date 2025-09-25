Tân Thái Holdings “bắt tay” cùng WeLand, phát triển “bất động sản vùng lõi đô thị” Thái Nguyên

Cú bắt tay giữa Tân Thái Holdings và WeLand mở ra bước đi chiến lược trong việc phát triển Centrix City Đại Phúc theo mô hình khu đô thị giao lưu thương mại, đa tầng tiện ích, đa dạng trải nghiệm tiên phong tại Hùng Sơn, Thái Nguyên (Đại Từ cũ).

Dự án được kỳ vọng thiết lập chuẩn mực sống mới và gia tăng giá trị cho bất động sản vùng lõi đô thị Thái Nguyên.

BẤT ĐỘNG SẢN THÁI NGUYÊN: TỪ TIỀM NĂNG ĐẾN BÀI TOÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thái Nguyên không chỉ là “thủ phủ công nghiệp” hay vệ tinh hút FDI. Sau sáp nhập, tỉnh bước vào giai đoạn tái cấu trúc với nhiều cực phát triển rõ nét hơn, cùng với đó nhu cầu ở thật và thương mại tiếp tục gia tăng, tuy nhiên quỹ đất lõi trung tâm ngày càng khan hiếm.

Thực tế cho thấy thị trường đang bước vào “kỷ nguyên phát triển mới” với xu hướng bền vững hơn, dựa trên nền tảng phát triển hạ tầng đồng bộ, nhu cầu thật để ở và kinh doanh, thay vì các sóng đầu cơ ngắn hạn. Trong bối cảnh đó, cú bắt tay giữa WeLand và Tân Thái Holdings được kỳ vọng bổ sung động lực cho quá trình chuyển dịch này, góp phần đưa thị trường vận hành hướng đến giá trị thực và bền vững hơn, cũng như mang lại lợi ích lâu dài cho nhà đầu tư.

Cú bắt tay giữa Tân Thái Holdings và WeLand được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quá trình chuyển dịch thị trường bất động sản Thái Nguyên.

Tân Thái Holdings được biết đến là tập đoàn đa ngành uy tín nổi bật tại Thái Nguyên với tiềm lực tài chính vững mạnh. Doanh nghiệp này định vị thương hiệu trên thị trường bằng chiến lược phát triển các khu đô thị gắn liền hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, từ giáo dục, y tế đến thương mại – dịch vụ – nhằm bảo đảm khả năng tạo thị và vận hành dài hạn. Tập đoàn đã gây ấn tượng với những chuỗi dịch vụ nổi bật đã và đang vận hành ổn định như: Sân golf Tân Thái, Hệ thống siêu thị B'Mart, Phòng khám đa khoa C-Mec, Các khu Chợ trung tâm, Trường mầm non Quốc tế Ánh Dương.

Triết lý “Giá trị Thật – Bền vững” mà doanh nghiệp đang theo đuổi đòi hỏi nguồn lực rất lớn và tầm nhìn dài hạn, nhưng chính cách thức lựa chọn hướng đi mà ít đơn vị dám lựa chọn này lại tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững trong mọi bối cảnh thị trường. Mục tiêu xuyên suốt của Tân Thái Holdings là kiến tạo những dự án đủ đầy tiện ích, vận hành hiệu quả, qua đó nâng tầm chất lượng sống cư dân và khẳng định vị thế những khu đô thị kiểu mẫu tại các khu vực trọng điểm của Thái Nguyên.

Về WeLand, đây đơn vị tư vấn phát triển bất động sản giàu kinh nghiệm hàng đầu Việt Nam, được đánh giá cao với sự chuyên nghiệp, sáng tạo trong định vị sản phẩm và quản trị dự án. Không chỉ dừng ở vai trò tư vấn, Weland theo đuổi triết lý tạo giá trị gia tăng bền vững, góp phần nâng tầm dự án và uy tín của chủ đầu tư. Sự kết hợp giữa lợi thế quỹ đất cùng hệ sinh thái dịch vụ của Tân Thái Holdings và kinh nghiệm triển khai của WeLand được kỳ vọng sẽ tạo sức bật mới, đưa các dự án bất động sản tại Thái Nguyên trở thành nơi đáng sống, vừa đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài, vừa gia tăng giá trị đầu tư theo thời gian.

KHU ĐÔ THỊ GIAO LƯU THƯƠNG MẠI, ĐA TẦNG TIỆN ÍCH - “SỐNG TRỌN MỌI TRẢI NGHIỆM”

Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược, Weland sẽ đồng hành cùng Tân Thái Holdings phát triển hàng loạt các dự án tại các khu vực lõi đô thị trọng điểm của Thái Nguyên như khu vực phường Phan Đình Phùng (thành phố Thái Nguyên cũ), phường Phổ Yên, xã Đại Phúc…. Và dự án ra mắt đầu tiên của sự hợp tác này sẽ là Khu đô thị Centrix City Đại Phúc (Hùng Sơn, Đại Phúc), gần kề Núi Pháo - dự án tiên phong áp dụng mô hình khu đô thị giao lưu thương mại, đa tầng tiện ích - Sống trọn mọi trải nghiệm.

Đây là nơi hướng đến sự thịnh vượng, phát triển hơn nữa từ một trung tâm giao thương sẵn có, hướng tới sự đủ đầy, tiện nghi, cân bằng giữa làm việc, sinh hoạt và giải trí, được cụ thể hóa qua quy hoạch với mật độ tiện ích cao, dịch vụ đa dạng, không gian xanh cùng giá trị giao thương tâm điểm toàn khu vực nhờ khả năng kết nối trực tiếp tới các trục giao thông huyết mạch.

Centrix City Đại Phúc vì thế được kỳ vọng trở thành hình mẫu tiên phong cho xu hướng bất động sản “đáng sống – đáng giá – đáng đầu tư”. Trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều dự án phát triển manh mún, thiếu tiện ích cho đời sống của cư dân, sự xuất hiện của dự án Centrix City Đại Phúc được coi là bước đi tạo chuẩn mực mới, đồng thời mang lại lợi thế cạnh tranh khó sao chép.

Centrix City Đại Phúc được phát triển là khu đô thị giao lưu thương mại, đa tầng tiện ích, đa dạng trải nghiệm tiên phong tại Hùng Sơn, Thái Nguyên (Đại Từ cũ)

Với kinh nghiệm triển khai hàng loạt dự án lớn trải dài từ Bắc vào Nam, đại diện Weland nhấn mạnh: “Thái Nguyên, đặc biệt là khu vực Hùng Sơn (Đại Phúc) – đang mở ra nhiều cơ hội đột phá. Chúng tôi đánh giá cao định hướng phát triển tại đây và tin rằng việc theo đuổi mô hình phong cách sống mới sẽ tạo nên kỳ vọng mới cho cả thị trường và nhà đầu tư.”

Trong khi đó, đại diện Tân Thái Holdings khẳng định: “Tầm nhìn của Tân Thái Holdings là kiến tạo những khu đô thị không chỉ đáp ứng nhu cầu ở, mà còn trở thành trung tâm gắn kết cộng đồng, nơi dịch vụ và tiện ích song hành cùng giá trị bền vững. Tầm nhìn này được cụ thể bằng hành động, thông qua chiến lược quy hoạch bài bản, xây dựng hệ thống tiện ích chất lượng cho cư dân. Và Centrix City Đại Phúc cũng là một khu đô thị đường triển khai theo định hướng này, và được định vị là dòng sản phẩm tiên phong, hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị vùng lõi.”

Sự kết hợp giữa lợi thế quỹ đất cùng hệ sinh thái dịch vụ của Tân Thái Holdings và kinh nghiệm triển khai bài bản của WeLand được kỳ vọng sẽ tạo sức bật mới, đưa Centrix City Đại Phúc cũng như các dự án đô thị khác của Tân Thái Holdings trở thành hình mẫu đô thị các khu vực vùng lõi của Thái Nguyên, đồng thời sẽ tạo động lực thúc đẩy để thị trường bất động sản Thái Nguyên phát triển theo hướng bài bản và bền vững hơn.

Khu đô thị Centrix City Đại Phúc

