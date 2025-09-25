Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Tân Thái Holdings “bắt tay” cùng WeLand, phát triển “bất động sản vùng lõi đô thị” Thái Nguyên

Khánh Huyền

25/09/2025, 08:05

Cú bắt tay giữa Tân Thái Holdings và WeLand mở ra bước đi chiến lược trong việc phát triển Centrix City Đại Phúc theo mô hình khu đô thị giao lưu thương mại, đa tầng tiện ích, đa dạng trải nghiệm tiên phong tại Hùng Sơn, Thái Nguyên (Đại Từ cũ).

Dự án được kỳ vọng thiết lập chuẩn mực sống mới và gia tăng giá trị cho bất động sản vùng lõi đô thị Thái Nguyên.

BẤT ĐỘNG SẢN THÁI NGUYÊN: TỪ TIỀM NĂNG ĐẾN BÀI TOÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thái Nguyên không chỉ là “thủ phủ công nghiệp” hay vệ tinh hút FDI. Sau sáp nhập, tỉnh bước vào giai đoạn tái cấu trúc với nhiều cực phát triển rõ nét hơn, cùng với đó nhu cầu ở thật và thương mại tiếp tục gia tăng, tuy nhiên quỹ đất lõi trung tâm ngày càng khan hiếm.

Thực tế cho thấy thị trường đang bước vào “kỷ nguyên phát triển mới” với xu hướng bền vững hơn, dựa trên nền tảng phát triển hạ tầng đồng bộ, nhu cầu thật để ở và kinh doanh, thay vì các sóng đầu cơ ngắn hạn. Trong bối cảnh đó, cú bắt tay giữa WeLand và Tân Thái Holdings được kỳ vọng bổ sung động lực cho quá trình chuyển dịch này, góp phần đưa thị trường vận hành hướng đến giá trị thực và bền vững hơn, cũng như mang lại lợi ích lâu dài cho nhà đầu tư.

Cú bắt tay giữa Tân Thái Holdings và WeLand được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quá trình chuyển dịch thị trường bất động sản Thái Nguyên.
Cú bắt tay giữa Tân Thái Holdings và WeLand được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quá trình chuyển dịch thị trường bất động sản Thái Nguyên.

Tân Thái Holdings được biết đến là tập đoàn đa ngành uy tín nổi bật tại Thái Nguyên với tiềm lực tài chính vững mạnh. Doanh nghiệp này định vị thương hiệu trên thị trường bằng chiến lược phát triển các khu đô thị gắn liền hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, từ giáo dục, y tế đến thương mại – dịch vụ – nhằm bảo đảm khả năng tạo thị và vận hành dài hạn. Tập đoàn đã gây ấn tượng với những chuỗi dịch vụ nổi bật đã và đang vận hành ổn định như: Sân golf Tân Thái, Hệ thống siêu thị B'Mart, Phòng khám đa khoa C-Mec, Các khu Chợ trung tâm, Trường mầm non Quốc tế Ánh Dương.

Triết lý “Giá trị Thật – Bền vững” mà doanh nghiệp đang theo đuổi đòi hỏi nguồn lực rất lớn và tầm nhìn dài hạn, nhưng chính cách thức lựa chọn hướng đi mà ít đơn vị dám lựa chọn này lại tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững trong mọi bối cảnh thị trường. Mục tiêu xuyên suốt của Tân Thái Holdings là kiến tạo những dự án đủ đầy tiện ích, vận hành hiệu quả, qua đó nâng tầm chất lượng sống cư dân và khẳng định vị thế những khu đô thị kiểu mẫu tại các khu vực trọng điểm của Thái Nguyên.

Về WeLand, đây đơn vị tư vấn phát triển bất động sản giàu kinh nghiệm hàng đầu Việt Nam, được đánh giá cao với sự chuyên nghiệp, sáng tạo trong định vị sản phẩm và quản trị dự án. Không chỉ dừng ở vai trò tư vấn, Weland theo đuổi triết lý tạo giá trị gia tăng bền vững, góp phần nâng tầm dự án và uy tín của chủ đầu tư. Sự kết hợp giữa lợi thế quỹ đất cùng hệ sinh thái dịch vụ của Tân Thái Holdings và kinh nghiệm triển khai của WeLand được kỳ vọng sẽ tạo sức bật mới, đưa các dự án bất động sản tại Thái Nguyên trở thành nơi đáng sống, vừa đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài, vừa gia tăng giá trị đầu tư theo thời gian.

KHU ĐÔ THỊ GIAO LƯU THƯƠNG MẠI, ĐA TẦNG TIỆN ÍCH - “SỐNG TRỌN MỌI TRẢI NGHIỆM”

Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược, Weland sẽ đồng hành cùng Tân Thái Holdings phát triển hàng loạt các dự án tại các khu vực lõi đô thị trọng điểm của Thái Nguyên như khu vực phường Phan Đình Phùng (thành phố Thái Nguyên cũ), phường Phổ Yên, xã Đại Phúc…. Và dự án ra mắt đầu tiên của sự hợp tác này sẽ là Khu đô thị Centrix City Đại Phúc (Hùng Sơn, Đại Phúc), gần kề Núi Pháo - dự án tiên phong áp dụng mô hình khu đô thị giao lưu thương mại, đa tầng tiện ích - Sống trọn mọi trải nghiệm.

Đây là nơi hướng đến sự thịnh vượng, phát triển hơn nữa từ một trung tâm giao thương sẵn có, hướng tới sự đủ đầy, tiện nghi, cân bằng giữa làm việc, sinh hoạt và giải trí, được cụ thể hóa qua quy hoạch với mật độ tiện ích cao, dịch vụ đa dạng, không gian xanh cùng giá trị giao thương tâm điểm toàn khu vực nhờ khả năng kết nối trực tiếp tới các trục giao thông huyết mạch.

Centrix City Đại Phúc vì thế được kỳ vọng trở thành hình mẫu tiên phong cho xu hướng bất động sản “đáng sống – đáng giá – đáng đầu tư”. Trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều dự án phát triển manh mún, thiếu tiện ích cho đời sống của cư dân, sự xuất hiện của dự án Centrix City Đại Phúc được coi là bước đi tạo chuẩn mực mới, đồng thời mang lại lợi thế cạnh tranh khó sao chép.

Centrix City Đại Phúc được phát triển là khu đô thị giao lưu thương mại, đa tầng tiện ích, đa dạng trải nghiệm tiên phong tại Hùng Sơn, Thái Nguyên (Đại Từ cũ)
Centrix City Đại Phúc được phát triển là khu đô thị giao lưu thương mại, đa tầng tiện ích, đa dạng trải nghiệm tiên phong tại Hùng Sơn, Thái Nguyên (Đại Từ cũ)

Với kinh nghiệm triển khai hàng loạt dự án lớn trải dài từ Bắc vào Nam, đại diện Weland nhấn mạnh: “Thái Nguyên, đặc biệt là khu vực Hùng Sơn (Đại Phúc) – đang mở ra nhiều cơ hội đột phá. Chúng tôi đánh giá cao định hướng phát triển tại đây và tin rằng việc theo đuổi mô hình phong cách sống mới sẽ tạo nên kỳ vọng mới cho cả thị trường và nhà đầu tư.”

Trong khi đó, đại diện Tân Thái Holdings khẳng định: “Tầm nhìn của Tân Thái Holdings là kiến tạo những khu đô thị không chỉ đáp ứng nhu cầu ở, mà còn trở thành trung tâm gắn kết cộng đồng, nơi dịch vụ và tiện ích song hành cùng giá trị bền vững. Tầm nhìn này được cụ thể bằng hành động, thông qua chiến lược quy hoạch bài bản, xây dựng hệ thống tiện ích chất lượng cho cư dân. Và Centrix City Đại Phúc cũng là một khu đô thị đường triển khai theo định hướng này, và được định vị là dòng sản phẩm tiên phong, hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị vùng lõi.”

Sự kết hợp giữa lợi thế quỹ đất cùng hệ sinh thái dịch vụ của Tân Thái Holdings và kinh nghiệm triển khai bài bản của WeLand được kỳ vọng sẽ tạo sức bật mới, đưa Centrix City Đại Phúc cũng như các dự án đô thị khác của Tân Thái Holdings trở thành hình mẫu đô thị các khu vực vùng lõi của Thái Nguyên, đồng thời sẽ tạo động lực thúc đẩy để thị trường bất động sản Thái Nguyên phát triển theo hướng bài bản và bền vững hơn.

Khu đô thị Centrix City Đại Phúc

Đơn vị phát triển kinh doanh: Weland

Hotline: 0964669396.

Từ khóa:

Tân Thái Holdings WeLand

Đọc thêm

Vinhomes Green City - Bản đồ di chuyển hoàn hảo tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM

Vinhomes Green City - Bản đồ di chuyển hoàn hảo tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM

Tọa lạc tại vị trí chiến lược cùng hạ tầng khu vực ngày càng đồng bộ, Vinhomes Green City đang từng bước hiện thực hóa một “bản đồ di chuyển hoàn hảo”.

Vì sao nhà đầu tư vẫn ưu tiên lựa chọn căn hộ?

Vì sao nhà đầu tư vẫn ưu tiên lựa chọn căn hộ?

An toàn, thanh khoản cao và khả năng sinh lời vượt trội là ba yếu tố giúp phân khúc căn hộ duy trì vị thế dẫn đầu, thu hút dòng tiền đầu tư so với các kênh khác trong nhiều năm qua.

Alluvia City: Từ tiện ích xa xỉ đến trục giá trị sống

Alluvia City: Từ tiện ích xa xỉ đến trục giá trị sống

Alluvia City biến những giá trị từng được xem là “xa xỉ” như khoáng nóng và cảnh quan sông Hồng thành nền tảng kiến tạo phong cách sống. Tại đây, cư dân không chỉ được chăm sóc sức khỏe, tái tạo năng lượng mà còn gắn kết cộng đồng mỗi ngày.

Izumi City: Đô thị tích hợp chuẩn mực nằm trên hành lang kinh tế “vàng”

Izumi City: Đô thị tích hợp chuẩn mực nằm trên hành lang kinh tế “vàng”

Với cú hích từ siêu dự án sân bay Long Thành, một “hành lang vàng” kinh tế - bất động sản đang dần hình thành, đưa khu Đông TP.HCM trở thành tâm điểm hút dòng vốn và thiết lập những chuẩn mực sống đô thị mới. Nổi bật giữa “làn sóng” này, Izumi City - đô thị tích hợp ven sông do Nam Long phát triển nhanh chóng ghi dấu trên bản đồ đầu tư.

Khu Đông Thủ Đô - Cực tăng trưởng mới tạo đà bất động sản cao cấp

Khu Đông Thủ Đô - Cực tăng trưởng mới tạo đà bất động sản cao cấp

Theo quy hoạch chung của Hà Nội đến 2045, tầm nhìn đến năm 2065, phía Đông Thủ đô được định hướng là vùng phát triển quan trọng của tiến trình chỉnh trang đô thị.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu cao nhất 7 tuần

Thế giới

2

Vì sao nhà đầu tư vẫn ưu tiên lựa chọn căn hộ?

Bất động sản

3

Đất Xanh Bắc Trung Bộ phân phối The Campus 2 của nhà sáng lập Ecopark

Bất động sản

4

Người mẹ hai con quyết định “thử sức” với thương mại điện tử

Doanh nghiệp

5

The Pearl: Tạo tác bên dòng di sản

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy