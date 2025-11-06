An Giang đẩy mạnh phát triển việc làm bền vững

Tỷ lệ lao động có việc làm bền vững tại An Giang trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ tăng rõ rệt, góp phần thúc đẩy kinh tế. Sau gần 5 năm triển khai, Tiểu dự án 3 – Hỗ trợ việc làm bền vững đã giúp hơn 40.000 lao động ổn định việc làm…

Ngày 5/11, Đoàn công tác Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) do Cục trưởng Vũ Trọng Bình dẫn đầu đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh An Giang về công tác quản lý lao động, việc làm và hỗ trợ việc làm bền vững.

Nội dung làm việc tập trung vào công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực lao động, việc làm và đánh giá tình hình thực hiện Tiểu dự án 3 - Hỗ trợ việc làm bền vững trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ An Giang, Tiểu dự án 3 đã mang lại kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo và phát triển sinh kế lâu dài. Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 đạt 87 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 46 tỷ đồng, tương đương 53,06% kế hoạch; riêng vốn sự nghiệp đạt 80,94%, tương ứng gần 15 tỷ đồng.

Sau gần 5 năm triển khai, các mục tiêu chính của Tiểu dự án đều vượt kế hoạch. Nổi bật là hơn 40.000 lượt lao động được hỗ trợ việc làm mới, ổn định thu nhập và đời sống. Tỉnh cũng tổ chức 17 phiên giao dịch việc làm với hơn 10.000 người tham dự và 117 doanh nghiệp tham gia, giúp 99% người lao động được tư vấn, định hướng nghề nghiệp và tiếp cận thông tin thị trường lao động.

Bên cạnh đó, An Giang đã thu thập và cập nhật dữ liệu người lao động trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 76%, giúp quản lý lao động hiệu quả và đồng bộ hơn. Các phiên giao dịch việc làm được tổ chức định kỳ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và mở rộng xuống các huyện, thị xã, tạo cơ hội để người lao động gặp gỡ doanh nghiệp, tuyển dụng trực tiếp.

Qua đó, tỷ lệ lao động có việc làm bền vững trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và xuất khẩu lao động tăng rõ rệt, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Trọng Bình, Cục Việc làm, cho biết An Giang có tiềm năng lớn về phát triển thị trường lao động, đặc biệt tại Phú Quốc, nơi ngành du lịch nghỉ dưỡng hạng sang đang phát triển mạnh mẽ.

Ông Bình cho rằng đây là thời điểm tỉnh cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, spa, du lịch, bất động sản và xây dựng.

"Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn đối với thị trường lao động của tỉnh. Muốn phát triển, An Giang phải đẩy mạnh liên kết đào tạo nghề, mời chuyên gia trong và ngoài nước, đặc biệt là đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng dịch vụ để sẵn sàng đón APEC 2027”, ông Bình nhấn mạnh.

Theo Cục Việc làm, tỉnh An Giang cần có chiến lược phát triển nghề dịch vụ tại các địa bàn trọng điểm như Phú Quốc, Rạch Giá và Long Xuyên, với hai hướng đi là xây dựng mô hình đào tạo chất lượng cao gắn với nhu cầu thị trường; hợp tác với chuyên gia quốc tế để nâng cao chuẩn đầu ra, gắn kết giữa đào tạo và sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, Cục Việc làm cũng đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền quy định lao động và việc làm, rà soát, kiểm định và huấn luyện an toàn lao động trên toàn Phú Quốc, nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng lao động, phục vụ công tác tổ chức và vận hành APEC 2027.