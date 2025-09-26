Việt Nam đang trở thành đối tác cung ứng nhân lực lâu dài cho Phần Lan.

Với lợi thế nguồn nhân lực trẻ, năng động và tiềm năng lớn về công nghệ, Việt Nam được đánh giá là đối tác chiến lược để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, đồng thời mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế cho lao động Việt...

Trong bối cảnh quan hệ ngoại giao và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Phần Lan ngày càng được củng cố, lĩnh vực lao động nổi lên như một điểm sáng đầy tiềm năng.

DƯ ĐỊA HỢP TÁC LAO ĐỘNG CÒN RỘNG MỞ

Tháng 1 năm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp ông Arto Olavi Satonen, Bộ trưởng phụ trách việc làm thuộc Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan cùng các thành viên trong đoàn tới thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trong năm 2023, Việt Nam và Phần Lan đã có nhiều hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 – 2023). Hai bên tích cực trao đổi đoàn các cấp, gần đây nhất là chuyến thăm Việt Nam của đoàn Chủ tịch Quốc hội Phần Lan vào tháng 3/2024 và chuyến thăm Phần Lan của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vào tháng 11/2023.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và nghiên cứu thiết lập mới các cơ chế để đẩy mạnh hợp tác song phương. Trong đó, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới và tiềm năng như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; hợp tác chuyển giao công nghệ, phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng số cũng được nhấn mạnh.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị tăng cường hợp tác về đào tạo trong lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo, kết hợp các hoạt động đào tạo phục vụ trực tiếp cho doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu về lao động chất lượng cao.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình, hiện có gần 16.000 người Việt đang làm việc, sinh sống và học tập tại quốc gia Bắc Âu này. Mặc dù con số hàng năm có sự khác biệt, xu hướng này cho thấy Việt Nam đang ngày càng trở thành một đối tác về nhân lực lâu dài cho Phần Lan.

Cũng trong tháng 1 năm nay, Việt Nam - Phần Lan đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về dịch chuyển chuyên gia, lao động có kỹ năng nghề, lao động thời vụ đi làm việc tại Phần Lan. Bản ghi nhớ hợp tác này có giá trị trong vòng 5 năm, từ năm 2025 đến 2030.

KẾT NỐI NHÂN LỰC VIỆT VỚI THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Trong bối cảnh Phần Lan đang tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển, Việt Nam nổi lên như một đối tác chiến lược đầy tiềm năng. Để hiện thực hóa cơ hội này, các sáng kiến kết nối lao động đang được triển khai mạnh mẽ.

Trong đó, chương trình “Khám phá Phần Lan” (Discover Finland) vừa ra mắt vào giữa tháng 9/2025 được kỳ vọng sẽ giúp các chuyên gia Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.

Theo bà Lê Vân Anh, Giám đốc Nhân tài tại Work in Finland, về nhu cầu nhân lực, hiện quốc gia này cần nhiều nhóm lao động khác nhau. Đối tượng trọng tâm của các chương trình là các doanh nhân khởi nghiệp, chuyên gia lành nghề, chuyên gia cao cấp và nhà nghiên cứu. Ngoài ra, Phần Lan cũng đã ký kết thỏa thuận tiếp nhận lao động phổ thông để làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp và nông trại.

Work in Finland là một đơn vị thuộc Business Finland (tổ chức của chính phủ Phần Lan chuyên về tài trợ đổi mới sáng tạo và xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư), đã chính thức công bố ra mắt Dự án "Khám phá Phần Lan" (Discover Finland) tại Việt Nam vào ngày 19/9 vừa qua. Đây là một sáng kiến được đồng tài trợ bởi Liên minh châu Âu (EU), được thiết kế nhằm hỗ trợ các chuyên gia công nghệ Việt Nam giàu kinh nghiệm tìm hiểu và định hướng hành trình sự nghiệp tại Phần Lan.

Tuy nhiên, rào cản đầu tiên mà lao động Việt Nam phải đối mặt trong môi trường quốc tế là về ngôn ngữ, bên cạnh đó sự khác biệt về văn hóa và môi trường làm việc cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nguồn nhân lực Việt Nam được đánh giá có tiềm năng lớn. Dù vậy, vẫn có những lo ngại liên quan đến vấn đề “chảy máu chất xám”.

Nhận định về vấn đề này, bà Vân Anh cho rằng nhìn về dài hạn, việc lao động Việt Nam làm việc và học hỏi tại Phần Lan sẽ mở ra cơ hội kết nối kinh doanh và sau đó có thể đóng góp ngược trở lại cho Việt Nam thông qua các dự án hợp tác hoặc chuyển giao kinh nghiệm.

“Việc tham gia vào thị trường lao động quốc tế là cơ hội để nhân lực Việt nâng cao kỹ năng, gia tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng triển vọng nghề nghiệp trên phạm vi toàn cầu. Đồng thời, quá trình hợp tác thúc đẩy đào tạo, chuyển giao lao động cũng mang lại giá trị thông qua trao đổi văn hóa và hợp tác kinh doanh”, bà Vân Anh nhận định.

Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, bà Vân Anh chia sẻ thêm Phần Lan được đánh giá là một trong những hệ sinh thái năng động, cung cấp sự hỗ trợ toàn diện từ kết nối thị trường, tư vấn pháp lý đến gọi vốn, tạo điều kiện cho các nhà sáng lập phát triển ý tưởng trong môi trường quốc tế.

Chia sẻ thêm về nhu cầu nhân lực tại quốc gia Bắc Âu này, bà Sezin Ata Diler, Chuyên gia Dự án của Discover Finland, cho biết Phần Lan nổi bật ở nhiều ngành công nghệ cao. Ngoài thế mạnh về công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI), quốc gia này còn đi đầu trong các lĩnh vực công nghệ sâu, sản xuất, khai khoáng, hàng hải, kinh tế tuần hoàn, công nghệ lượng tử, bán dẫn và cả thiết kế trò chơi điện tử. Đồng thời, thường xuyên nằm trong top 10 thế giới về đổi mới sáng tạo và được xem là quốc gia số hóa hàng đầu châu Âu.

“Trong khi đó, Việt Nam nổi lên như quốc gia giàu tiềm năng với lực lượng lao động trẻ, năng động, kỹ năng ngày càng được cải thiện và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ thông tin, AI và kinh tế tuần hoàn. Qua đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn với môi trường quốc tế”, bà Sezin nhận định.