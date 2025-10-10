Thứ Sáu, 10/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Việt Nam sẽ đào tạo 70.000 nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng cho đường sắt tốc độ cao

Song Hoàng

10/10/2025, 15:56

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2230/QĐ-TTg ngày 9/10/2025 phê duyệt Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đề án đặt mục tiêu chung xây dựng đội ngũ nhân lực đường sắt đồng bộ, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia điện khí hóa và đường sắt đô thị; từng bước tiếp nhận, làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp đường sắt hiện đại, tự chủ và bền vững.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2025 - 2030, đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực, tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị và bổ sung nguồn nhân lực giảng dạy cho các cơ sở đào tạo, cụ thể:

Trình độ sau đại học khoảng 1.000 người, bao gồm tiến sĩ khoảng 80 người, thạc sĩ khoảng 920 người (trong đó có 60 tiến sĩ và 150 thạc sĩ là giảng viên); trình độ đại học khoảng 14.000 người; trình độ cao đẳng khoảng 11.000 người và trình độ trung cấp khoảng 9.000 người.

Kỹ thuật xây dựng công trình đường sắt khoảng 4.700 người; kỹ thuật xây dựng khoảng 16.300 người; thông tin - tín hiệu đường sắt khoảng 3.700 người; hệ thống điện và năng lượng đường sắt khoảng 1.100 người; đầu máy - toa xe khoảng 1.700 người; kinh tế xây dựng và kinh tế vận tải đường sắt khoảng 1.500 người; khai thác vận tải đường sắt khoảng 6.000 người.

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho khoảng 5.000 người đáp ứng yêu cầu vận hành, khai thác, bảo trì cho các tuyến đường sắt đô thị. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về quản lý, phát triển và vận hành đường sắt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia tại cơ quan, đơn vị thực hiện công tác quản lý nhà nước về đường sắt, khoảng 500 lượt người.

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về quản lý dự án đường sắt cho đội ngũ nhân lực làm công tác quản lý dự án, khoảng 1.000 lượt người...

Đến năm 2045, hình thành một số trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ đường sắt hiện đại trong khu vực

Giai đoạn 2031 - 2035, Đề án sẽ đào tạo ít nhất 70.000 nhân lực, tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia điện khí hóa, đường sắt đô thị và bổ sung nguồn nhân lực giảng dạy cho các cơ sở đào tạo, cụ thể: 

Trình độ sau đại học khoảng 2.000 người, bao gồm tiến sĩ khoảng 100 người, thạc sĩ khoảng 1.900 người; trình độ đại học khoảng 18.000 người; trình độ cao đẳng khoảng 30.000 người và trình độ trung cấp khoảng 20.000 người.

Kỹ thuật xây dựng công trình đường sắt khoảng 12.300 người; kỹ thuật xây dựng khoảng 21.400 người; thông tin - tín hiệu đường sắt khoảng 9.300 người; hệ thống điện và năng lượng đường sắt khoảng 7.600 người; đầu máy - toa xe khoảng 8.000 người; kinh tế xây dựng và kinh tế vận tải đường sắt khoảng 2.100 người; khai thác vận tải đường sắt khoảng 9.300 người.

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho ít nhất 40.000 người đáp ứng yêu cầu vận hành, khai thác, bảo trì các tuyến đường sắt, bao gồm: đường sắt tốc độ cao khoảng 13.800 người, các tuyến đường sắt quốc gia khoảng 5.000 người, các tuyến đường sắt đô thị khoảng 21.200 người...

Định hướng đến năm 2045, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tế triển khai các dự án đường sắt và nhân lực vận hành, khai thác, bảo trì các tuyến đường sắt; hướng tới hình thành một số trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ đường sắt hiện đại trong khu vực.

Chú trọng đào tạo nhân lực đường sắt tốc độ cao, nhân lực kết cấu hạ tầng giao thông

07:29, 30/05/2023

Chú trọng đào tạo nhân lực đường sắt tốc độ cao, nhân lực kết cấu hạ tầng giao thông

JICA hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực đường sắt đô thị

13:31, 20/10/2021

JICA hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực đường sắt đô thị

Việt Nam hướng tới hình thành các trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ ngành đường sắt tầm khu vực

14:41, 10/10/2025

Việt Nam hướng tới hình thành các trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ ngành đường sắt tầm khu vực

Từ khóa:

đường sắt nhân lực Quyết định số 2230/QĐ-TTg

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Ngoại thành Hà Nội: Nước lũ dâng cao, sơ tán gần 8.500 người dân

Ngoại thành Hà Nội: Nước lũ dâng cao, sơ tán gần 8.500 người dân

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết gần 8.500 người dân ở khu vực ngập lụt, chủ yếu ở các xã Trung Giã, Thư Lâm, Tiến Thắng, Đa Phúc đã được sơ tán...

Chính phủ chỉ đạo tăng cường đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập

Chính phủ chỉ đạo tăng cường đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập

Cùng với chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ bão số 11, tập trung ổn định đời sống và phục hồi sản xuất, Chính phủ yêu cầu phải tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập, nhất là tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ bão trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mưa lũ cực đoan ngày càng gia tăng.

Nghệ An: Gần 14.000 người đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng

Nghệ An: Gần 14.000 người đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng

Thị trường lao động Nghệ An đang chuyển động theo hướng tích cực. Chỉ trong 9 tháng, hơn 34.000 người có việc làm mới, riêng số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt gần 14.000 người...

Doanh nghiệp gặp khó khăn sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Doanh nghiệp gặp khó khăn sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Trong một số trường hợp đặc biệt như thay đổi cơ cấu, khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thiên tai…, người sử dụng lao động có thể đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cho tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất…

17 trường đại học tại Việt Nam đạt kiểm định chất lượng quốc tế

17 trường đại học tại Việt Nam đạt kiểm định chất lượng quốc tế

Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 17 trường đại học tại Việt Nam đạt kiểm định chất lượng bởi các tổ chức quốc tế uy tín...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu lớn tiếp tục đẩy VN-Index lên đỉnh cao mới

Chứng khoán

2

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm vượt mốc 5%/năm

Tài chính

3

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo hơn 15.000 tỷ đồng

Đầu tư

4

Tiếp tục xuất hiện website giả mạo Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội

Dân sinh

5

Tập trung cao độ triển khai các dự án liên quan Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy