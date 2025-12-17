Aristino hợp tác chiến lược với Parfums Parour Paris

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 17/12/2025
Thu Hà
17/12/2025, 16:22
Ngày 23/11 vừa qua, thương hiệu thời trang Aristino chính thức công bố hợp tác chiến lược với Parfums Parour Paris, thương hiệu điều chế nước hoa đến từ Pháp, được mệnh danh là “bậc thầy trong nghệ thuật kể chuyện bằng mùi hương”.
Sự kiện là dấu mốc mang tính biểu tượng khi văn hóa Việt Nam và tinh hoa chế tác hương thơm đỉnh cao của Pháp, vượt qua ranh giới địa lý để cùng kiến tạo chuẩn mực phong cách mới cho quý ông đương đại.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Tăng Văn Khanh, Chủ tịch kiêm CEO Công ty Cổ phần Đầu tư K&G Việt Nam, khẳng định: “Việc hợp tác với Parfums Parour Paris là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Aristino. Chúng tôi cẩn trọng chọn lựa Parfums Parour Paris để cùng kiến tạo nên những dòng nước hoa được xem như ‘trang sức’ dành cho phái mạnh, mảnh ghép tinh tế giúp kiện toàn phong cách, tôn vinh bản lĩnh và thần thái của quý ông Aristino. Chúng tôi mong muốn mang đến những sản phẩm nước hoa đẳng cấp quốc tế nhằm nâng tầm trải nghiệm lối sống tinh tế, có chiều sâu văn hoá, góp phần định hình xu hướng và giá trị mới cho thị trường nước hoa cũng như văn hoá thưởng thức hương thơm của người Việt.”
Từ những bộ trang phục cao cấp đến phong cách sống tràn đầy cảm hứng và tình yêu quê hương đất nước, Aristino đã trở thành biểu tượng cho quý ông Việt Nam hiện đại: Bản lĩnh, tự tin, tinh tế, kiên định và điềm tĩnh.
Bà Aline Beheit Matar, Phó Tổng giám đốc BOE Việt Nam, đại diện Parfums Parour Paris, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng hương thơm là ngôn ngữ của cảm xúc. Và khi mùi hương trở thành hình thái biểu đạt vô hình cho dấu ấn của những người đàn ông thành đạt thì đó là sự cộng hưởng hoàn hảo của một hình mẫu chuẩn mực. Chúng tôi rất vinh dự khi được Aristino tin tưởng cùng đồng hành mang tinh hoa nghệ thuật chế tác hương thơm Pháp khắc họa chân dung những người đàn ông Việt Nam.”
Hợp tác với Parfums Parour Paris, sự kết hợp giữa nghệ thuật chế tác mùi hương Pháp và tầm nhìn của thương hiệu Việt Nam mang đậm bản sắc văn hóa không chỉ dừng lại ở câu chuyện sản phẩm, mà còn là tuyên ngôn về giá trị đích thực: Nước hoa trở thành dấu chấm phá sắc nét, hoàn thiện diện mạo và phong thái của quý ông Aristino trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.
Aristino và Parfums Parour Paris cam kết tiếp tục đồng hành phát triển các dòng sản phẩm nước hoa cao cấp mới, như những “trang sức vô hình” dành cho phái mạnh, lan tỏa tinh thần “Tiếp nối huyền thoại” với khát vọng định hình phong cách sống đẳng cấp, bản lĩnh và tinh tế của người đàn ông Việt Nam. Song song đó cũng củng cố vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ phong cách quốc tế.
Với Aristino Paris, mùi hương chính là danh tính vô hình, lưu giữ cảm xúc, lối sống và khí chất của một người – như một chữ ký thầm lặng mà không đôi mắt nào nhìn thấy, nhưng trái tim ai cũng cảm nhận được.
Từ diện mạo đến dấu ấn hương thơm, Aristino đang viết tiếp di sản phong cách của người đàn ông Việt Nam đương đại – điềm tĩnh, tự tin và đầy nội lực.
Trước lộ trình bỏ thuế khoán từ năm 2026, hộ kinh doanh đứng trước yêu cầu chuyển đổi phương thức quản lý thuế. Các nền tảng số và giải pháp công nghệ đang trở thành công cụ quan trọng giúp khu vực này thích ứng nhanh hơn với cơ chế thuế mới...
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…
Việc thúc đẩy các ứng dụng, phát triển các mô hình, sáng kiến kinh tế tuần hoàn sẽ mang lại nhiều giá trị cho cả doanh nghiệp, xã hội và môi trường. Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS.Lại Văn Mạnh, Trưởng Ban Kinh tế tài nguyên - môi trường, Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho rằng yếu tố quan trọng nhất thu hút các doanh nghiệp tham gia vào kinh tế tuần hoàn là để họ thấy được động lực từ việc đầu tư vào kinh tế tuần hoàn; gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy triển khai các cơ chế chính sách để doanh nghiệp tiếp cận vốn.
Việc Shopee và TikTok Shop tăng phí diễn ra trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao, đối mặt với áp lực lớn về chi phí đầu tư hạ tầng, công nghệ và logistics…
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và đại diện lãnh đạo Quốc hội đồng chủ trì sẽ diễn ra vào chiều ngày 16/12/2025 tại Trụ sở Chính phủ...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: