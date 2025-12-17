Chủ tịch nước: Toàn quân nâng cao năng lực dự báo, giữ vững thế chủ động, bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Tại Hội nghị Quân chính toàn quân, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025; đồng thời yêu cầu toàn quân tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Sáng 17/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN NHIỆM VỤ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG NĂM 2025

Báo cáo tổng kết tại hội nghị cho thấy năm 2025, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác quân sự, quốc phòng.

Trình bày báo cáo, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc, dự báo đúng tình hình; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước.

Chủ tịch nước Lương Cường với các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Ảnh: QĐND

Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố tiếp tục được củng cố. Quân đội phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Trong năm, các đoàn công tác của Quân đội đã tổ chức thăm, kiểm tra đặc khu Trường Sa, Nhà giàn DK1, bảo đảm chặt chẽ, an toàn. Công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên, chức sắc, chức việc tôn giáo, học sinh, sinh viên được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Năm 2025, toàn quân đã huy động hơn 1 triệu lượt bộ đội, dân quân tự vệ; hơn 24.300 lượt tàu, thuyền, máy bay, trực thăng, UAV và các phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân tại các khu vực bị bão lũ, ngập úng, sạt lở đất; tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu ngư dân và lực lượng hoạt động trên biển, đảo, vùng sâu, vùng xa.

Công tác xây dựng Đảng trong Quân đội được triển khai nghiêm túc, nền nếp. Các cấp ủy, tổ chức đảng được kiện toàn kịp thời, giữ vững nguyên tắc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Năm 2025, có hơn 81.000 lượt tập thể, cá nhân trong toàn quân được khen thưởng.

Công tác chính sách, dân vận tiếp tục được đổi mới. Toàn quân đã huy động hơn 3.000 tỷ đồng cho công tác chính sách; phụng dưỡng 595 Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ xây dựng trường học, công trình dân sinh; trao tặng 992 Nhà tình nghĩa, xóa gần 18.400 nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân.

Hoạt động đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, thực chất; tham gia hiệu quả các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và chương trình MIA, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và Quân đội.

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh năm 2025, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước chịu tác động nặng nề của thiên tai, bão lũ. Trong bối cảnh đó, những kết quả phát triển của đất nước có sự đóng góp quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước đánh giá Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, giữ vững thế chủ động, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: QĐND.

Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng; triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp; thực hiện hiệu quả kết hợp quốc phòng với kinh tế, phát huy vai trò của các đoàn kinh tế – quốc phòng trong phát triển kinh tế – xã hội, ổn định dân cư ở khu vực biên giới, biển đảo.

Chủ tịch nước yêu cầu tập trung xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ công nghệ hiện đại.

Đồng thời, triển khai hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; mở rộng hợp tác, củng cố tin cậy chiến lược; tham gia tích cực, có trách nhiệm các cơ chế, diễn đàn đa phương và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Về xây dựng Đảng bộ Quân đội, Chủ tịch nước yêu cầu coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Khẳng định niềm tin vào truyền thống và bản lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng toàn quân sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.