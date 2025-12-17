Thủ tướng yêu cầu hành động quyết liệt, kiên quyết "tuyên chiến" với khai thác IUU

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 17/12/2025
Minh Hiếu
17/12/2025, 15:50
Tại phiên họp lần thứ 26 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Thủ tướng yêu cầu siết chặt kỷ luật, cá thể hóa trách nhiệm, hành động dứt điểm để gỡ “thẻ vàng” EC và tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng bền vững.
Tối 16/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 26 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác IUU. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố ven biển, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Tại phiên họp, các đại biểu tiếp tục rà soát, kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp lần thứ 26 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) - Ảnh: VGP
Mục tiêu xuyên suốt được xác định là chống khai thác IUU vừa cấp bách, vừa lâu dài, nhằm thực hiện “mục tiêu kép”: gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) và cơ cấu lại ngành thủy sản Việt Nam theo hướng phát triển bền vững, hợp pháp, minh bạch, chuyển mạnh từ khai thác sang nuôi trồng, chế biến và tăng cường hợp tác quốc tế.
Theo báo cáo tại cuộc họp, trong tuần qua, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo, đạt được một số kết quả cụ thể. Tổng số tàu cá của các địa phương đã được đăng ký và cập nhật đầy đủ trên hệ thống Vnfishbase, đạt 79.231/79.231 tàu cá, tương đương 100%.
Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản tiếp tục được triển khai tích cực đối với cả sản phẩm khai thác trong nước và sản phẩm nhập khẩu. Trong tuần, không phát sinh tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Hoạt động thông tin, truyền thông về nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh.
Đối với việc xử lý các lô hàng cá kiếm vi phạm theo khuyến nghị của EC, Công an tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định khởi tố vụ án đối với Công ty TNHH T&H Nha Trang và Công ty TNHH Thịnh Hưng. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu và tiến độ đề ra.
Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tất cả các cơ quan, chủ thể liên quan trong hệ thống chính trị phải phát huy cao độ trách nhiệm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để rà soát, kiểm tra lại toàn bộ công việc.
Thủ tướng yêu cầu hành động quyết liệt, thần tốc hơn nữa, kiên quyết “tuyên chiến” với khai thác IUU, tuyệt đối không hình thức, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, làm việc nào dứt việc đó.
Bên cạnh việc ghi nhận, biểu dương những địa phương, cơ quan làm tốt, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển nghiêm túc chấn chỉnh, khẩn trương hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, báo cáo cấp có thẩm quyền; đặc biệt thực hiện đánh giá cán bộ theo Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý công dân trên địa bàn; Thanh tra Chính phủ vào cuộc, cá thể hóa trách nhiệm đối với các địa phương chậm trễ, chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao trong quản lý đội tàu và ngư dân.
Bộ Ngoại giao được giao khẩn trương làm việc với các nước liên quan để đối chiếu, thống nhất thông tin về tàu cá, ngư dân Việt Nam bị bắt giữ, cung cấp danh sách, tình trạng xử lý và trao trả, làm cơ sở cho việc xử lý dứt điểm và truy trách nhiệm các đường dây tổ chức, môi giới.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục xử lý dứt điểm các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc cấp giấy xác nhận (SC) và chứng nhận (CC) nguồn gốc thủy sản khai thác cho các lô hàng cá kiếm vi phạm xuất khẩu sang thị trường châu Âu giai đoạn 2021–2022 tại tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp nhập khẩu các lô hàng thủy sản vi phạm khai thác IUU phải bị xử lý nghiêm; Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) được yêu cầu tham gia trách nhiệm trong vấn đề này.
Nhấn mạnh “các công cụ đã có trong tay mà không làm được thì trách nhiệm thuộc về người quản lý”, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương sử dụng tối đa các công cụ pháp lý, phương tiện hiện có; trường hợp cần thiết, kịp thời đề xuất để Chính phủ bổ sung công cụ, phương tiện và kinh phí theo thẩm quyền.
Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất hướng dẫn, khẩn trương hoàn thiện Báo cáo tiến độ gửi EC, bảo đảm đầy đủ, chính xác, có số liệu kiểm chứng; đồng thời duy trì trao đổi thường xuyên, giữ mối liên hệ chặt chẽ với EC.
Các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố ven biển tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tàu cá, giám sát khai thác, kiên quyết không để phát sinh tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.
