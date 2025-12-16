Việt Nam phấn đấu tăng trưởng 2 con số: Mục tiêu khả thi và có nền tảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Chiều 16/12/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”. Đồng chủ trì có Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Diễn đàn còn có sự tham gia của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tổ chức, cơ sở nghiên cứu; các nhà khoa học; đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho rằng năm 2025 ghi nhận cả thuận lợi và khó khăn đối với kinh tế Việt Nam, trong đó khó khăn nhiều hơn so với thuận lợi. Nền kinh tế chịu ảnh hưởng không nhỏ từ xung đột địa chính trị phức tạp ở nhiều khu vực và chính sách bảo hộ thương mại của các nước. Ở trong nước, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do năng lực và thích ứng của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị còn hạn chế; biến đổi khí hậu; ô nhiễm môi trường và các diễn biến thời tiết cực đoan tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu khai mạc phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy mạnh mẽ, dự kiến cả năm 2025 đạt trên 8%, nằm trong số các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Việt Nam giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đề ra mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 là một thách thức lớn, yêu cầu cao, đòi hỏi phải định hình tư duy phát triển và xác lập mô hình tăng trưởng mới, tạo lập được các động lực tăng trưởng mới gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đồng thời có giải pháp, tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả để phát huy tốt nhất, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống.

Tham luận tại Phiên toàn thể cấp cao, bà Mariam Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, khuyến nghị Việt Nam tiếp tục phát huy mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân; tập trung vào con người và công nghệ; phát triển hạ tầng bền vững và tăng trưởng xanh; đảm bảo phân bổ công bằng những thành quả của tăng trưởng và hiện đại hóa về thể chế.

Bà Mariam Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam: "Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao là rất táo bạo, nhưng trong tầm với".

“Việt Nam có thể thích ứng và đa dạng hóa động lực tăng trưởng; làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác khu vực, cũng như tăng cường tốc độ cải cách; nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với những bất ổn toàn cầu. Bối cảnh toàn cầu còn nhiều bất trắc, chúng ta không quên rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tạo dựng thành công đáng kể như Việt Nam đã làm trong quá khứ”, bà Mariam Sherman nhấn mạnh; đồng thời cho rằng mục tiêu mà Việt Nam đặt ra đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao là rất táo bạo, nhưng trong tầm với. Việt Nam cần lạc quan và cấp thiết hành động. Để thành công, Việt Nam cần xác định: Mục tiêu và lộ trình rõ ràng; nhất quán chặng đường cải cách; bất chấp rào cản và quả cảm; dũng cảm không né tránh thách thức, khó khăn. dũng cảm không né tránh thách thức, khó khăn.

Các đại biểu tham dự diễn đàn vào chiều ngày 16/12/2025.

Tại phiên tọa đàm cấp cao, các đại biểu thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước và các địa phương đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về các kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong điều hành kinh tế vĩ mô năm 2025, đặc biệt là việc thực hiện yêu cầu phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với quá trình chuyển đổi kép (chuyển đổi xanh và chuyển đổi số).

Các đại biểu cũng đã phân tích, làm rõ bối cảnh quốc tế và trong nước; đánh giá những cơ hội, thách thức cho phát triển kinh tế năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Đồng thời, đề xuất các giải pháp chiến lược, hiến kế cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số, chuyển đổi xanh gắn với chuyển đổi số mạnh mẽ trong giai đoạn 2026-2030 và các định hướng, giải pháp điều hành cụ thể trong năm 2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh khẳng định: phát triển xanh không chỉ là lựa chọn mà là tất yếu trong phát triển, Quốc hội đã ban hành nhiều luật quy định về chuyển đổi mô hình tăng trường theo hướng phát thải thấp; đảm bảo hài hòa môi trường với phát triển; đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, tránh cú sốc với doanh nghiệp. Đồng thời chú trọng xây dựng dữ liệu, an toàn, an ninh mạng bảo vệ người dân, doanh nghiệp, thích ứng với phát triển nhanh và bền vững.

Ông Vũ Hồng Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội: "Phát triển xanh không chỉ là lựa chọn mà là tất yếu trong phát triển".

Nhấn mạnh đến tập trung đổi mới mạnh mẽ, chuyển mạnh từ “quản lý bằng pháp luật” sang “kiến tạo thể chế phát triển”, chú trọng hoạch định chính sách, đánh giá tác động, thông qua giám sát, chất vấn, phát hiện những điểm nghẽn để sửa đổi, bổ sung, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định: luôn coi trọng, lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, là nguồn thông tin quan trọng để hoàn thiện luật pháp, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện trí tuệ, tầm nhìn bao quát, toàn diện của các đại biểu; đồng thời khẳng định nền kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ sức chống chịu kiên cường trước các cú sốc từ bên ngoài. Năm 2025, GDP dự kiến tăng trên 8%, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới; thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam bước vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Về quan điểm định hướng, Thủ tướng nhấn mạnh: “ổn định là pháo đài bất khả xâm phạm; phát triển nhanh, bền vững là động cơ vĩnh cửu”. Mục tiêu cao nhất là sự giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc của người dân; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và giai đoạn tới, Thủ tướng yêu cầu kiên định thực hiện “chuyển đổi kép: xanh hóa và số hóa”, coi đây là lựa chọn chiến lược và động lực chính để phát triển. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng 2 con số; khẳng định mục tiêu này là khả thi và có nền tảng. Biến thể chế từ “điểm nghẽn” thành lợi thế cạnh tranh quốc gia; hoàn thiện cơ chế thử nghiệm cho các mô hình kinh tế mới.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh vấn đề đổi mới động lực tăng trưởng. Theo đó, chuyển dịch từ dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ sang khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tập trung phát triển các ngành mũi nhọn như công nghiệp bán dẫn, AI, năng lượng sạch, đưa dữ liệu thành tài nguyên. Khai thác các không gian phát triển mới: Không gian vũ trụ, không gian ngầm, không gian biển. Ưu tiên FDI chất lượng cao (công nghệ cao, sản xuất xanh) và kết nối với doanh nghiệp trong nước.

Thủ tướng quán triệt tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, kiên định, nhất quán tập trung thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm: phấn đấu đến năm 2030; trở thành một nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao.