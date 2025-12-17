Thứ Tư, 17/12/2025

Cổ phiếu blue-chips suy yếu, áp lực chốt lời ngắn hạn tăng

Kim Phong

17/12/2025, 15:34

Thêm một đợt hàng giá thấp về tài khoản chiều nay đã gia tăng sức ép ngắn hạn, đẩy nhiều cổ phiếu sụt giảm. Đặc biệt nhóm blue-chips hạ độ cao cả loạt khiến VN-Index không thể giữ được sắc xanh, dù biên độ giảm vẫn nhẹ hơn đáng kể mức tăng hôm qua.

VN-Index lùi nhẹ trong phiên hôm nay.
VN-Index lùi nhẹ trong phiên hôm nay.

Chỉ số đại diện sàn HoSE kết phiên giảm 0,33% (-5,52 điểm), yếu hơn so với phiên sáng (giảm 1,79 điểm). Nguyên nhân là nhóm trụ không bảo toàn được sức mạnh. Thống kê rổ VN30 có tới 21 cổ phiếu giảm giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 4 mã có cải thiện. Loạt cổ phiếu vốn hóa hàng đầu đều kém.

VIC đã mất sắc xanh và lùi về tham chiếu trong khi VCB chịu sức ép ở đợt ATC, đóng cửa giảm 0,35%. Như vậy VCB đã trượt giá tới 1,22% so với mức chốt buổi sáng. TCB cũng để mất tham chiếu của phiên sáng, đóng cửa giảm 1,21%. Đặc biệt GAS ngay khi thị trường mở cửa trở lại đã bị xả. Trụ này lao dốc khá nhanh và đóng cửa giảm tổng cộng 2,18% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay giảm khoảng 2,78%. VPB, HPG, MBB, FPT cũng suy yếu thêm.

VN30-Index kết phiên giảm 0,62% với 6 mã tăng/21 mã đỏ, độ rộng phản ánh rõ nét sự thay đổi (chốt phiên sáng là 14 mã tăng/14 mã giảm). Đặc biệt thanh khoản rổ này chiều nay tăng vọt gần 83% so với phiên sáng, đạt 6.226 tỷ đồng. Nhiều mã chịu sức ép lớn và có thanh khoản cao, ví dụ SHB khớp dẫn đầu rổ chiều nay với 545,5 tỷ đồng, giá cũng trượt giảm 1,26%.

Nhóm blue-chips chỉ có BID tăng 1,6%, FPT tăng 1,05% là đáng kể. Đây cũng là hai trong bốn cổ phiếu có cải thiện giá chiều nay. Khá may mắn là BID và FPT cũng là những mã vốn hóa lớn. VHM cũng là một trợ lực đáng kể dù mã này đóng cửa vẫn giảm 0,11%. So với giá chốt buổi sáng, VHM đã cải thiện, tăng 2,04%. Một cổ phiếu khác ngoài rổ VN30 là VPL chiều nay cũng tăng thêm 2,45%, đóng cửa trên tham chiếu 4,27%.

Dù vậy tổng thể rổ VN30 vẫn có 10 cổ phiếu phải chấp nhận đóng cửa giá thấp nhất ngày. Số khác chỉ chênh lệch 1 bước giá như MBB, VIC, GVR, BCM, ACB… xác nhận sức ép đã được duy trì đến tận phút cuối. Trong bối cảnh thanh khoản rổ này tăng, đây là sự chủ động đến từ bên bán.

Không nhiều cổ phiếu thanh khoản lớn còn giữ được sắc xanh hôm nay.
Không nhiều cổ phiếu thanh khoản lớn còn giữ được sắc xanh hôm nay.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, độ rộng không quá chênh lệch với 114 mã tăng/206 mã giảm (chốt phiên sáng là 119 mã tăng/178 mã giảm) nhưng mặc bằng giá có thấp hơn. Cụ thể, số mã giảm quá 1% buổi sáng là 81, đến lúc đóng cửa là 115. Thêm nhiều cổ phiếu bị bán tăng cường, với 13 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. Những cổ phiếu giảm giá đáng kể là VIX giảm 2,84%, SSI giảm 1,98%, DGC giảm 6,94%, VJC giảm 3,34%, CII giảm 3,3%, VNM giảm 2,02%, DXG giảm 2,32%. Thống kê sàn này lúc đóng cửa cũng có hơn 46% số cổ phiếu chốt giá thấp nhất hoặc chỉ chênh 1 bước giá kỹ thuật. Thanh khoản phiên chiều ghi nhận tăng 20% so với phiên sáng.

Ở phía tăng, 20 cổ phiếu có mức tăng giá từ 1% trở lên và thanh khoản vượt 10 tỷ đồng. Đây cũng chỉ là số ít cá biệt trong bối cảnh phần lớn cổ phiếu có lực mua thụ động hạn chế và “nhường sân” bên bán. Dù vậy cũng có một vài mã thu hút dòng tiền đặc biệt: GEX tăng 3,69% với thanh khoản 547,2 tỷ đồng; PVD tăng 4,45% với 541,1 tỷ; VCK tăng 3,15% với 327,7 tỷ; DBC tăng 2,5% với 303,1 tỷ; PET tăng 5,2% với 172,9 tỷ; GEE tăng 6,98% với 123,1 tỷ.

Chiều nay có lượng cổ phiếu nhỏ về tài khoản và đạt biên lợi nhuận T+ cũng khá tốt. Đó là giao dịch của phiên ngày 15/12. Sàn HoSE hôm đó khớp lệnh khoảng 15,9 ngàn tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Cả phiên hôm nay sàn này khớp gần 14,4 ngàn tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay có tăng hoạt động giao dịch so với buổi sáng nhưng mua bán vẫn cân bằng. Vị thế ròng trên sàn HoSE khoảng -10,8 tỷ đồng so với +14,1 tỷ trong buổi sáng. Các cổ phiếu được bán đáng chú ý là VIC -170,9 tỷ, CTG -81,1 tỷ, VHM -64,8 tỷ, MSN -51 tỷ. Phía mua ròng có HDB +135,8 tỷ, FPT +101,2 tỷ, GEX +791 tỷ, TCX +51,8 tỷ, PVD +51,2 tỷ, KDH +50,9 tỷ.

Từ khóa:

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu fpt cổ phiếu gas cổ phiếu VCB cổ phiếu VIC nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

