Thứ Tư, 12/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

ASEAN hỗ trợ khẩn cấp người dân Đà Nẵng sau mưa lũ

Chu Khôi

12/11/2025, 00:20

Trong bối cảnh thiên tai liên tiếp xảy ra tại miền Trung Việt Nam, sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế đã trở thành nguồn động viên lớn lao cho người dân nơi đây...

Bốc dỡ lô hàng cứu trợ tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Bốc dỡ lô hàng cứu trợ tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Ngày 11/11/2025, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã tổ chức tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp từ Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (Trung tâm AHA).

Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm giúp đỡ người dân Đà Nẵng vượt qua những khó khăn do đợt mưa lũ vừa qua gây ra.

Chuyến bay đầu tiên trong tổng số ba chuyến bay vận chuyển hàng hóa viện trợ đã hạ cánh vào trưa ngày 11/11, mang theo 3.648 bộ dụng cụ thiết yếu gia đình, 1.999 bộ dụng cụ bếp và 3.000 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, với tổng giá trị ước tính hơn 264.000 USD.

Những vật phẩm này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng tiếp nhận và phân phối đến tay người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Đợt mưa lũ kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến 12 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 47 người bị thương, cùng thiệt hại vật chất lên tới hơn 837 tỷ đồng.

Máy bay vận chuyển hàng cứu trợ hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng
Máy bay vận chuyển hàng cứu trợ hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng

Sự kiện này không chỉ là một hành động cứu trợ đơn thuần, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN.

Trung tâm AHA, với vai trò điều phối và hỗ trợ nhân đạo, đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu trợ, không chỉ tại Đà Nẵng mà còn ở nhiều tỉnh thành khác như Cao Bằng, nơi cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Sự hỗ trợ này là minh chứng rõ ràng cho cam kết của các quốc gia ASEAN trong việc chung tay ứng phó với thiên tai, bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân.

Tiếp nhận lô hàng cứu trợ
Tiếp nhận lô hàng cứu trợ

Bên cạnh Trung tâm AHA, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế khác cũng đã và đang triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp tại miền Trung Việt Nam. Chính phủ Liên bang Nga, Tổ chức Samaritan's Purse, Tổ chức ActionAid tại Việt Nam, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức ISET-International là các đơn vị đã có những đóng góp đáng kể trong việc cung cấp viện trợ, từ tiền mặt, nước uống, thiết bị lọc nước đến các bộ dụng cụ gia đình và vệ sinh cá nhân. Những nỗ lực này không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn góp phần vào quá trình phục hồi và tái thiết sau thiên tai.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, việc xây dựng một hệ thống ứng phó thiên tai hiệu quả và bền vững là điều vô cùng cần thiết. Sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, cùng với nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương, sẽ là nền tảng vững chắc để Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung khác có thể đứng vững trước những thử thách trong tương lai.

Việc tiếp nhận và phân phối kịp thời hàng viện trợ không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho người dân mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

Lô hàng cứu trợ từ Nhật Bản được đưa đến Bắc Ninh

09:58, 14/10/2025

Lô hàng cứu trợ từ Nhật Bản được đưa đến Bắc Ninh

EU cứu trợ nhân đạo sau bão Yagi tại Việt Nam

17:44, 22/10/2024

EU cứu trợ nhân đạo sau bão Yagi tại Việt Nam

Kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay cứu trợ, khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

13:17, 09/09/2024

Kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay cứu trợ, khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Từ khóa:

biến đổi khí hậu cứu trợ cứu trợ quốc tế hệ thống ứng phó thiên tai hỗ trợ nhân đạo ASEAN hỗ trợ thiên tai mưa lũ tháng 11 thiên tai miền Trung Việt Nam Trung tâm AHA Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Đà Nẵng viện trợ khẩn cấp Đà Nẵng

Đọc thêm

Xuất khẩu của Hà Tĩnh 10 tháng: Thép “chững nhịp”, dệt may “bứt tốc”

Xuất khẩu của Hà Tĩnh 10 tháng: Thép “chững nhịp”, dệt may “bứt tốc”

Trong 10 tháng năm 2025, xuất khẩu thép của Hà Tĩnh giảm mạnh do ảnh hưởng của suy thoái thị trường thép toàn cầu. Tuy nhiên, những điểm sáng từ dệt may, xơ sợi dệt và các Hiệp định thương mại tự do đang mở ra dư địa phục hồi cho những tháng cuối năm...

Phiên đàm phán cấp Bộ trưởng Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 8: Đẩy nhanh tiến trình hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng

Phiên đàm phán cấp Bộ trưởng Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 8: Đẩy nhanh tiến trình hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng

Trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, phiên đàm phán cấp Bộ trưởng giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam, và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, Trưởng đoàn đàm phán phía Hoa Kỳ, đã diễn ra ngày 10/11/2025 tại Washington D.C, Hoa Kỳ...

Phân cấp lĩnh vực xuất nhập khẩu về địa phương còn nhiều thách thức

Phân cấp lĩnh vực xuất nhập khẩu về địa phương còn nhiều thách thức

47 nhiệm vụ đã được phân cấp về cho địa phương với 60 thủ tục hành chính, trong đó có 36 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất xứ hàng hóa. Tuy nhiên, việc phân cấp một lĩnh vực chuyên môn cao như xuất nhập khẩu trong thời gian ngắn đặt ra không ít thách thức cho địa phương...

Liên kết chuỗi giá trị là “chìa khóa thể chế” cho nông nghiệp hiện đại

Liên kết chuỗi giá trị là “chìa khóa thể chế” cho nông nghiệp hiện đại

Sau 6 năm triển khai, Nghị định 98/2018/NĐ-CP đã chứng minh: liên kết chuỗi giá trị là hướng đi đúng và phù hợp với đòi hỏi của một nền nông nghiệp hiện đại. Liên kết đã giúp chuẩn hóa quy trình sản xuất, tạo vùng nguyên liệu lớn, nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường quốc tế...

Nếp Cay Nọi: Từ hạt lúa cứu đói đến “vốn vàng” của đồng bào vùng biên cương

Nếp Cay Nọi: Từ hạt lúa cứu đói đến “vốn vàng” của đồng bào vùng biên cương

Với hơn 300 ha trồng nếp Cay Nọi, xã vùng cao biên giới Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hoá đang khai thác hiệu quả lợi thế thổ nhưỡng và khí hậu, biến giống lúa quý thành sản phẩm OCOP có giá trị thương mại cao...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng thống Trump có thể sắp giảm thuế quan cho Ấn Độ

Thế giới

2

Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội

Tiêu điểm

3

Tuyệt đối không cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu

Dân sinh

4

Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung: Điểm sáng cơ hội cho nhà đầu tư giữa "vùng trũng" công nghiệp miền Bắc

Bất động sản

5

Xuất khẩu của Hà Tĩnh 10 tháng: Thép “chững nhịp”, dệt may “bứt tốc”

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy