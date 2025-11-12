ASEAN hỗ trợ khẩn cấp người dân Đà Nẵng sau mưa lũ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Trong bối cảnh thiên tai liên tiếp xảy ra tại miền Trung Việt Nam, sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế đã trở thành nguồn động viên lớn lao cho người dân nơi đây...
Ngày 11/11/2025, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã tổ chức tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp từ Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (Trung tâm AHA).
Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm giúp đỡ người dân Đà Nẵng vượt qua những khó khăn do đợt mưa lũ vừa qua gây ra.
Chuyến bay đầu tiên trong tổng số ba chuyến bay vận chuyển hàng hóa viện trợ đã hạ cánh vào trưa ngày 11/11, mang theo 3.648 bộ dụng cụ thiết yếu gia đình, 1.999 bộ dụng cụ bếp và 3.000 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, với tổng giá trị ước tính hơn 264.000 USD.
Những vật phẩm này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng tiếp nhận và phân phối đến tay người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.
Đợt mưa lũ kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến 12 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 47 người bị thương, cùng thiệt hại vật chất lên tới hơn 837 tỷ đồng.
Sự kiện này không chỉ là một hành động cứu trợ đơn thuần, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN.
Trung tâm AHA, với vai trò điều phối và hỗ trợ nhân đạo, đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu trợ, không chỉ tại Đà Nẵng mà còn ở nhiều tỉnh thành khác như Cao Bằng, nơi cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Sự hỗ trợ này là minh chứng rõ ràng cho cam kết của các quốc gia ASEAN trong việc chung tay ứng phó với thiên tai, bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân.
Bên cạnh Trung tâm AHA, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế khác cũng đã và đang triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp tại miền Trung Việt Nam. Chính phủ Liên bang Nga, Tổ chức Samaritan's Purse, Tổ chức ActionAid tại Việt Nam, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức ISET-International là các đơn vị đã có những đóng góp đáng kể trong việc cung cấp viện trợ, từ tiền mặt, nước uống, thiết bị lọc nước đến các bộ dụng cụ gia đình và vệ sinh cá nhân. Những nỗ lực này không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn góp phần vào quá trình phục hồi và tái thiết sau thiên tai.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, việc xây dựng một hệ thống ứng phó thiên tai hiệu quả và bền vững là điều vô cùng cần thiết. Sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, cùng với nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương, sẽ là nền tảng vững chắc để Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung khác có thể đứng vững trước những thử thách trong tương lai.
Việc tiếp nhận và phân phối kịp thời hàng viện trợ không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho người dân mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.
Trong 10 tháng năm 2025, xuất khẩu thép của Hà Tĩnh giảm mạnh do ảnh hưởng của suy thoái thị trường thép toàn cầu. Tuy nhiên, những điểm sáng từ dệt may, xơ sợi dệt và các Hiệp định thương mại tự do đang mở ra dư địa phục hồi cho những tháng cuối năm...
Trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, phiên đàm phán cấp Bộ trưởng giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam, và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, Trưởng đoàn đàm phán phía Hoa Kỳ, đã diễn ra ngày 10/11/2025 tại Washington D.C, Hoa Kỳ...
47 nhiệm vụ đã được phân cấp về cho địa phương với 60 thủ tục hành chính, trong đó có 36 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất xứ hàng hóa. Tuy nhiên, việc phân cấp một lĩnh vực chuyên môn cao như xuất nhập khẩu trong thời gian ngắn đặt ra không ít thách thức cho địa phương...
Sau 6 năm triển khai, Nghị định 98/2018/NĐ-CP đã chứng minh: liên kết chuỗi giá trị là hướng đi đúng và phù hợp với đòi hỏi của một nền nông nghiệp hiện đại. Liên kết đã giúp chuẩn hóa quy trình sản xuất, tạo vùng nguyên liệu lớn, nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên thị trường quốc tế...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: