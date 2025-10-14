Thứ Ba, 14/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Lô hàng cứu trợ từ Nhật Bản được đưa đến Bắc Ninh

Chu Minh Khôi

14/10/2025, 09:58

Lô hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai gồm 40 thiết bị lọc nước, 5.100 bộ chăn, 1.000 thùng nhựa chứa nước và 50 tấm plastic đa năng đang được chuyển đến tỉnh Bắc Ninh trong sáng ngày 14/10...

Lô hàng viện trợ đến sân bay Nội Bài chiều 13/10.
Lô hàng viện trợ đến sân bay Nội Bài chiều 13/10.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết chiều 13/10, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Bắc Ninh.

Đây là đợt hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho các địa phương của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai do cơn bão số 10 và 11 trong thời gian vừa qua. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai được Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao đóng vai trò đầu mối điều phối, chia sẻ thông tin và kết nối giữa các nhà tài trợ và chính quyền địa phương các tỉnh bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai là đại diện tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp. Về phía Nhật bản có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và Trưởng đại diện JICA Việt Nam Sugano Yuichi.

Hàng viện trợ bao gồm 40 thiết bị lọc nước, 5.100 bộ chăn, 1.000 thùng nhựa chứa nước và 50 tấm plastic đa năng. Sau khi tiếp nhận, lô hàng sẽ được chuyển đến tỉnh Bắc Ninh trong sáng mai (14/10) để địa phương tổ chức cấp phát cho người dân vùng thiên tai.

Đại sứ Nhật Bản bàn giao lô hàng cho lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai.
Đại sứ Nhật Bản bàn giao lô hàng cho lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai.

Tại buổi lễ giao nhận hàng viện trợ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và người dân Việt Nam về những mất mát, thiệt hại do những đợt mưa lũ vừa qua, đặc biệt là tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trước tình hình thiên tai ngày càng bất thường tại Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản, với các chương trình viện trợ của mình sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường hơn nữa năng lực phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến bày tỏ cảm ơn trước những hỗ trợ quý báu của Chính phủ và người dân Nhật Bản, khẳng định Cục sẽ đảm nhận tốt vai trò điều phối, kịp thời chuyển số hàng viện trợ cho tỉnh Bắc Ninh để địa phương chuyển tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bên cạnh đợt hàng của Nhật Bản ngày hôm nay, Cục dự kiến sẽ triển khai công tác tiếp nhận hàng cứu trợ từ Chính phủ Úc, Nga, Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ Nhân đạo (Trung tâm AHA), và nhiều tổ chức quốc tế khác. Các nguồn cứu trợ này bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, bộ đồ dùng nhà bếp, sinh hoạt, sửa chữa nhà cửa, thiết bị lọc nước, vệ sinh cá nhân và cả tiền mặt để hỗ trợ các địa phương. Hàng cứu trợ sẽ được phân bổ tới các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt “bão chồng bão, lũ chồng lũ” trong thời gian qua, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh…

Thông tin về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 11, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết tính đến 7 giờ sáng 14/10, chỉ còn 3.188 nhà bị ngập (Bắc Ninh 1.587 nhà, Hà Nội 1.503 nhà, Phú Thọ 98 nhà), giảm 9.046 nhà so với lúc 7 giờ ngày 13/10 (Bắc Ninh giảm 8.486 nhà, Hà Nội giảm 658 nhà; Phú Thọ mới báo cáo 98 nhà sau khi rà soát).

Cơ bản các khu vực hết ngập được cấp nước qua hệ thống cung cấp nước sạch hoặc sử dụng nước giếng khoan, nước sông cho việc dọn dẹp, vệ sinh; riêng còn một số xã, phường khu vực ven thành phố Thái Nguyên cũ chưa được cấp.

Về điện lực, trong số 550.805 khách hàng bị mất điện tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, đến thời điểm này đã khôi phục 525.311 khách hàng; hiện còn 25.494 khách hàng chưa có điện (Thái Nguyên 2.552; Bắc Ninh 17.254; Lạng Sơn 4.491; Cao Bằng 1.197).

Mưa lũ sau bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh

06:49, 08/10/2025

Mưa lũ sau bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh

Mưa lũ dồn dập gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh

11:09, 30/09/2025

Mưa lũ dồn dập gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh

Bộ Công Thương quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

00:41, 12/10/2025

Bộ Công Thương quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

Từ khóa:

dân sinh ngập lụt thị trường Thiên tai Vneconomy

Đọc thêm

Công nghiệp hỗ trợ đang “đứng trên đôi chân không vững”

Công nghiệp hỗ trợ đang “đứng trên đôi chân không vững”

Dù được xác định là nền tảng, song lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ vẫn loay hoay trong vòng luẩn quẩn của quy mô nhỏ, thiếu vốn đầu tư và lạc hậu về công nghệ…

Ấn phẩm “Kinh doanh tại Việt Nam”: Bản đồ chiến lược cho nhà đầu tư

Ấn phẩm “Kinh doanh tại Việt Nam”: Bản đồ chiến lược cho nhà đầu tư

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 13/10/2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và PwC Việt Nam đã chính thức giới thiệu ấn phẩm "Kinh doanh tại Việt Nam" lần thứ 13. Cẩm nang chiến lược này được xem là "chiếc chìa khóa" quý giá, mở ra cánh cửa đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp quốc tế....

Petrovietnam quyết tâm vào danh sách Fortune Global 500 vào năm 2030

Petrovietnam quyết tâm vào danh sách Fortune Global 500 vào năm 2030

Tốc độ tăng trưởng của Petrovietnam trong 5 năm qua so với nhiệm kỳ 2015-2020 đạt mức rất cao cả về quy mô và gia tăng giá trị. Đến năm 2025, tổng tài sản toàn Tập đoàn vượt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 247,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 29%. Tổng doanh thu tăng 49%, tổng lợi nhuận tăng 36%, nộp ngân sách tăng 33%...

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, xanh và giá trị cao

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, xanh và giá trị cao

Trước bối cảnh toàn cầu nhiều biến động và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định 6 giải pháp trọng tâm nhằm tạo đột phá về thể chế, khoa học công nghệ, hạ tầng và nhân lực, hướng tới mô hình nông nghiệp xanh, tuần hoàn, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và an sinh xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới...

Bộ Công Thương ban hành ba công điện về việc phối hợp, chỉ đạo tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025

Bộ Công Thương ban hành ba công điện về việc phối hợp, chỉ đạo tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025

Hội chợ Mùa Thu 2025 dự kiến quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, trưng bày sản phẩm thuộc các lĩnh vực công nghiệp, tiêu dùng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nông sản...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Những dấu hiệu cho thấy tình trạng ngân sách đáng lo ngại của Mỹ

Thế giới

2

Niềm tin vào ngân hàng trung ương suy giảm, nguyên nhân quan trọng của sốt vàng

Thế giới

3

VINAFIS EXPO 2026 kỳ vọng đưa Thủy sản Việt Nam vươn mình

Thị trường

4

Công nghiệp hỗ trợ đang “đứng trên đôi chân không vững”

Thị trường

5

Ấn phẩm “Kinh doanh tại Việt Nam”: Bản đồ chiến lược cho nhà đầu tư

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy