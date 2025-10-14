Lô hàng cứu trợ từ Nhật Bản được đưa đến Bắc Ninh

Lô hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai gồm 40 thiết bị lọc nước, 5.100 bộ chăn, 1.000 thùng nhựa chứa nước và 50 tấm plastic đa năng đang được chuyển đến tỉnh Bắc Ninh trong sáng ngày 14/10...

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết chiều 13/10, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Bắc Ninh.

Đây là đợt hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho các địa phương của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai do cơn bão số 10 và 11 trong thời gian vừa qua. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai được Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao đóng vai trò đầu mối điều phối, chia sẻ thông tin và kết nối giữa các nhà tài trợ và chính quyền địa phương các tỉnh bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai là đại diện tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp. Về phía Nhật bản có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và Trưởng đại diện JICA Việt Nam Sugano Yuichi.

Hàng viện trợ bao gồm 40 thiết bị lọc nước, 5.100 bộ chăn, 1.000 thùng nhựa chứa nước và 50 tấm plastic đa năng. Sau khi tiếp nhận, lô hàng sẽ được chuyển đến tỉnh Bắc Ninh trong sáng mai (14/10) để địa phương tổ chức cấp phát cho người dân vùng thiên tai.

Đại sứ Nhật Bản bàn giao lô hàng cho lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai.

Tại buổi lễ giao nhận hàng viện trợ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và người dân Việt Nam về những mất mát, thiệt hại do những đợt mưa lũ vừa qua, đặc biệt là tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trước tình hình thiên tai ngày càng bất thường tại Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản, với các chương trình viện trợ của mình sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường hơn nữa năng lực phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến bày tỏ cảm ơn trước những hỗ trợ quý báu của Chính phủ và người dân Nhật Bản, khẳng định Cục sẽ đảm nhận tốt vai trò điều phối, kịp thời chuyển số hàng viện trợ cho tỉnh Bắc Ninh để địa phương chuyển tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bên cạnh đợt hàng của Nhật Bản ngày hôm nay, Cục dự kiến sẽ triển khai công tác tiếp nhận hàng cứu trợ từ Chính phủ Úc, Nga, Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ Nhân đạo (Trung tâm AHA), và nhiều tổ chức quốc tế khác. Các nguồn cứu trợ này bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, bộ đồ dùng nhà bếp, sinh hoạt, sửa chữa nhà cửa, thiết bị lọc nước, vệ sinh cá nhân và cả tiền mặt để hỗ trợ các địa phương. Hàng cứu trợ sẽ được phân bổ tới các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt “bão chồng bão, lũ chồng lũ” trong thời gian qua, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh…

Thông tin về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 11, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết tính đến 7 giờ sáng 14/10, chỉ còn 3.188 nhà bị ngập (Bắc Ninh 1.587 nhà, Hà Nội 1.503 nhà, Phú Thọ 98 nhà), giảm 9.046 nhà so với lúc 7 giờ ngày 13/10 (Bắc Ninh giảm 8.486 nhà, Hà Nội giảm 658 nhà; Phú Thọ mới báo cáo 98 nhà sau khi rà soát).

Cơ bản các khu vực hết ngập được cấp nước qua hệ thống cung cấp nước sạch hoặc sử dụng nước giếng khoan, nước sông cho việc dọn dẹp, vệ sinh; riêng còn một số xã, phường khu vực ven thành phố Thái Nguyên cũ chưa được cấp.

Về điện lực, trong số 550.805 khách hàng bị mất điện tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, đến thời điểm này đã khôi phục 525.311 khách hàng; hiện còn 25.494 khách hàng chưa có điện (Thái Nguyên 2.552; Bắc Ninh 17.254; Lạng Sơn 4.491; Cao Bằng 1.197).