Thứ Ba, 04/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Dũng Hiếu

04/11/2025, 14:22

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương...

Tổng Bí Thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công cho đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương - Ảnh: MTTQ
Tổng Bí Thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công cho đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương - Ảnh: MTTQ

Sáng ngày 4/11/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030; điều động phân công tham gia Ban Bí thư và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa, chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ảnh: MTTQ
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa, chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ảnh: MTTQ

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công và giới thiệu một số cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Trong sáng nay, đã công bố quyết định điều động ông Đỗ Văn Chiến thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Cùng với đó là việc công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, sau đó sẽ báo cáo Trung ương, giới thiệu Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chúc mừng Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và cá nhân bà Bùi Thị Minh Hoài đã giành được sự tín nhiệm để Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao nhiệm vụ mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh bà Bùi Thị Minh Hoài là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong công tác dân vận, đoàn kết, tập hợp, vận động nhân dân. Bà Bùi Thị Minh Hoài cũng từng làm Trưởng ban Dân vận Trung ương và trong thời gian được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã cùng Thành ủy Hà Nội hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

TP.Hà Nội trong nhiệm kỳ vừa qua đã hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của các nghị quyết của Đảng cũng như Thành phố. Bộ mặt thủ đô khang trang, tăng trưởng của TP.Hà Nội tăng gấp 1,4 lần so với trước đây… "Những kết quả của TP.Hà Nội có sự đóng góp của các đồng chí trong Thành ủy, đặc biệt là cá nhân Bí thư, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Bùi Thị Minh Hoài", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cảm ơn ông Đỗ Văn Chiến trong suốt thời gian tham gia công tác Mặt trận đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ông Đỗ Văn Chiến là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong công tác dân vận, đoàn kết, tập hợp, vận động nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đi vào nền nếp.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài

Từ nhiệm vụ mới được phân công, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng Thành ủy Hà Nội sẽ hoàn thiện bộ máy lãnh đạo của thành phố. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiếp tục đoàn kết, thống nhất cùng bà Bùi Thị Minh Hoài hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, triển khai thành công các nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ 14 và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 -2031; phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong môi tường công tác mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài gửi lời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm tin tưởng giao trọng trách lớn là người đứng đầu một Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Nhiệm vụ được Đảng giao vừa là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề.

Trên cương vị công tác mới, bà Bùi Thị Minh Hoài hứa sẽ nỗ lực nhất định, tận tâm, tận lực, nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, giữ vững nguyên tắc cùng tập thể lãnh đạo đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, bản lĩnh sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; góp phần cùng cả nước thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.

VnEconomy

Từ khóa:

Bí thư Đảng ủy MTTQ Bùi Thị Minh Hoài công tác cán bộ Đảng ủy MTTQ nhiệm kỳ 2020-2025

Đọc thêm

Đại tướng Trịnh Văn Quyết làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Đại tướng Trịnh Văn Quyết làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội

Ông Đỗ Văn Chiến được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội...

Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ngày 4/11/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ...

Hà Nội triển khai nhiều hoạt động “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội”

Hà Nội triển khai nhiều hoạt động “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội”

Hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hà Nội tổ chức Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2025, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ xây nhà, trao sinh kế, lan tỏa tinh thần nhân ái, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hạnh phúc.

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện tiền lương, phụ cấp cho công chức sau sắp xếp

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện tiền lương, phụ cấp cho công chức sau sắp xếp

Bộ Nội vụ đã có phản hồi kiến nghị của địa phương liên quan đến việc thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tháo gỡ hàng nghìn kiến nghị, vướng mắc về đất đai tại 34 địa phương

Chính sách

2

Warren Buffett có thể đã bán thêm cổ phiếu Apple

Thế giới

3

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Tiêu điểm

4

Mỗi cán bộ, công chức sẽ có một hồ sơ duy nhất kèm mã định danh

Dân sinh

5

Khi dòng người - dòng vốn cùng dịch chuyển: “Nam tiến” không chỉ là xu hướng đầu tư

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy