Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương...

Sáng ngày 4/11/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030; điều động phân công tham gia Ban Bí thư và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa, chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ảnh: MTTQ

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công và giới thiệu một số cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Trong sáng nay, đã công bố quyết định điều động ông Đỗ Văn Chiến thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Cùng với đó là việc công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, sau đó sẽ báo cáo Trung ương, giới thiệu Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chúc mừng Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và cá nhân bà Bùi Thị Minh Hoài đã giành được sự tín nhiệm để Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao nhiệm vụ mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh bà Bùi Thị Minh Hoài là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong công tác dân vận, đoàn kết, tập hợp, vận động nhân dân. Bà Bùi Thị Minh Hoài cũng từng làm Trưởng ban Dân vận Trung ương và trong thời gian được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã cùng Thành ủy Hà Nội hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

TP.Hà Nội trong nhiệm kỳ vừa qua đã hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của các nghị quyết của Đảng cũng như Thành phố. Bộ mặt thủ đô khang trang, tăng trưởng của TP.Hà Nội tăng gấp 1,4 lần so với trước đây… "Những kết quả của TP.Hà Nội có sự đóng góp của các đồng chí trong Thành ủy, đặc biệt là cá nhân Bí thư, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Bùi Thị Minh Hoài", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cảm ơn ông Đỗ Văn Chiến trong suốt thời gian tham gia công tác Mặt trận đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ông Đỗ Văn Chiến là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong công tác dân vận, đoàn kết, tập hợp, vận động nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đi vào nền nếp.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài

Từ nhiệm vụ mới được phân công, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng Thành ủy Hà Nội sẽ hoàn thiện bộ máy lãnh đạo của thành phố. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiếp tục đoàn kết, thống nhất cùng bà Bùi Thị Minh Hoài hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, triển khai thành công các nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ 14 và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 -2031; phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong môi tường công tác mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài gửi lời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm tin tưởng giao trọng trách lớn là người đứng đầu một Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Nhiệm vụ được Đảng giao vừa là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề.

Trên cương vị công tác mới, bà Bùi Thị Minh Hoài hứa sẽ nỗ lực nhất định, tận tâm, tận lực, nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu, giữ vững nguyên tắc cùng tập thể lãnh đạo đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, bản lĩnh sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; góp phần cùng cả nước thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.