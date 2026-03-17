Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thực chất, ưu tiên kết nối đường sắt và mở rộng thương mại

Việt Nam – Trung Quốc nhất trí củng cố tin cậy chiến lược, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, trong đó ưu tiên kết nối hạ tầng, đặc biệt là các dự án đường sắt, đồng thời thúc đẩy thương mại cân bằng và mở rộng thị trường nông sản.

Sáng 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Cùng dự Phiên họp có đông đảo đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương biên giới và một số tỉnh, thành phố của hai nước.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và thực chất, hai bên đánh giá kể từ Phiên họp lần thứ 16 (tháng 12/2024), quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Trao đổi, tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên; các cơ chế hợp tác ngày càng hoàn thiện; hợp tác giữa các kênh Đảng, Quốc hội/Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc/Chính hiệp và các bộ, ngành được tăng cường.

Hợp tác kinh tế – thương mại tiếp tục là điểm sáng khi Trung Quốc giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc. Nhiều mặt hàng nông sản giá trị cao của Việt Nam ngày càng mở rộng thị phần tại Trung Quốc. Kết nối chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt, đạt tiến triển bước đầu; hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân và phối hợp đa phương được đẩy mạnh.

Hai bên đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục tháo gỡ nhằm đưa hợp tác tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên.

Về định hướng thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy vai trò điều phối của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương; nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất; mở rộng hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị thúc đẩy thành lập các nhóm công tác liên chính phủ trong lĩnh vực trọng điểm; dành ưu tiên cao cho hợp tác đường sắt, sớm triển khai và hoàn thành ba dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước, gắn với hỗ trợ vốn vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.

Cùng với đó, đề nghị phía Trung Quốc tạo điều kiện để Việt Nam mở thêm văn phòng xúc tiến thương mại; tiếp tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông, thủy sản như thủy sản khai thác, bưởi; sớm khôi phục nhập khẩu tôm hùm bông; tăng cường hợp tác về tiêu chuẩn, kiểm dịch.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh đầu tư chất lượng cao, công nghệ cao; tháo gỡ vướng mắc các dự án viện trợ; tăng cường hợp tác hạ tầng năng lượng, cửa khẩu, trong đó có nâng công suất điện nhập khẩu, mở rộng mô hình cửa khẩu thông minh và xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Nhất trí với các đề xuất của phía Việt Nam, Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc coi trọng hợp tác cùng có lợi với Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ cơ hội phát triển và mở rộng nhập khẩu hàng hóa chất lượng cao, đặc biệt là nông sản, hướng tới thương mại cân bằng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn đại biểu Việt Nam tại phiên họp Ảnh: TTXVN

Trung Quốc cũng cam kết thúc đẩy tiến độ ba tuyến đường sắt kết nối, tăng cường hợp tác về vốn, kỹ thuật và đào tạo nhân lực; khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch; đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, y tế, trong đó có việc tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Về vấn đề trên biển, hai bên trao đổi thẳng thắn, nhất trí tiếp tục thực hiện nhận thức chung cấp cao, kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông; thúc đẩy sớm đạt Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.