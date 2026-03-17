Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thực chất, ưu tiên kết nối đường sắt và mở rộng thương mại

Dũng Hiếu

17/03/2026, 14:04

Việt Nam – Trung Quốc nhất trí củng cố tin cậy chiến lược, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, trong đó ưu tiên kết nối hạ tầng, đặc biệt là các dự án đường sắt, đồng thời thúc đẩy thương mại cân bằng và mở rộng thị trường nông sản.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đón Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đón Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: TTXVN

Sáng 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Cùng dự Phiên họp có đông đảo đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương biên giới và một số tỉnh, thành phố của hai nước.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và thực chất, hai bên đánh giá kể từ Phiên họp lần thứ 16 (tháng 12/2024), quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Trao đổi, tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên; các cơ chế hợp tác ngày càng hoàn thiện; hợp tác giữa các kênh Đảng, Quốc hội/Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc/Chính hiệp và các bộ, ngành được tăng cường.

Hợp tác kinh tế – thương mại tiếp tục là điểm sáng khi Trung Quốc giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc. Nhiều mặt hàng nông sản giá trị cao của Việt Nam ngày càng mở rộng thị phần tại Trung Quốc. Kết nối chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt, đạt tiến triển bước đầu; hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân và phối hợp đa phương được đẩy mạnh.

Hai bên đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục tháo gỡ nhằm đưa hợp tác tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên.

Về định hướng thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy vai trò điều phối của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương; nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất; mở rộng hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: TTXVN
Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị thúc đẩy thành lập các nhóm công tác liên chính phủ trong lĩnh vực trọng điểm; dành ưu tiên cao cho hợp tác đường sắt, sớm triển khai và hoàn thành ba dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước, gắn với hỗ trợ vốn vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.

Cùng với đó, đề nghị phía Trung Quốc tạo điều kiện để Việt Nam mở thêm văn phòng xúc tiến thương mại; tiếp tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông, thủy sản như thủy sản khai thác, bưởi; sớm khôi phục nhập khẩu tôm hùm bông; tăng cường hợp tác về tiêu chuẩn, kiểm dịch.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh đầu tư chất lượng cao, công nghệ cao; tháo gỡ vướng mắc các dự án viện trợ; tăng cường hợp tác hạ tầng năng lượng, cửa khẩu, trong đó có nâng công suất điện nhập khẩu, mở rộng mô hình cửa khẩu thông minh và xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Nhất trí với các đề xuất của phía Việt Nam, Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc coi trọng hợp tác cùng có lợi với Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ cơ hội phát triển và mở rộng nhập khẩu hàng hóa chất lượng cao, đặc biệt là nông sản, hướng tới thương mại cân bằng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn đại biểu Việt Nam tại phiên họp Ảnh:  TTXVN
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn đại biểu Việt Nam tại phiên họp Ảnh:  TTXVN

Trung Quốc cũng cam kết thúc đẩy tiến độ ba tuyến đường sắt kết nối, tăng cường hợp tác về vốn, kỹ thuật và đào tạo nhân lực; khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch; đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục, y tế, trong đó có việc tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Về vấn đề trên biển, hai bên trao đổi thẳng thắn, nhất trí tiếp tục thực hiện nhận thức chung cấp cao, kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông; thúc đẩy sớm đạt Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp các Bộ trưởng Trung Quốc dự Đối thoại chiến lược 3+3 Việt Nam – Trung Quốc

21:50, 16/03/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp các Bộ trưởng Trung Quốc dự Đối thoại chiến lược 3+3 Việt Nam – Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Trung Quốc

21:52, 16/03/2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Trung Quốc

Việt Nam – Trung Quốc khởi động cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng

14:42, 16/03/2026

Việt Nam – Trung Quốc khởi động cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng

Từ khóa:

đường sắt kết nối Việt - Trung hợp tác Việt Nam - Trung Quốc Thương mại nông sản Việt Nam

Đọc thêm

Thúc đẩy hợp tác năng lượng, Việt Nam – UAE hướng tới nâng cấp quan hệ chiến lược

Thúc đẩy hợp tác năng lượng, Việt Nam – UAE hướng tới nâng cấp quan hệ chiến lược

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Đại sứ UAE, thúc đẩy triển khai cam kết cấp cao, đặc biệt bảo đảm nguồn cung năng lượng, mở rộng đầu tư, thương mại và sớm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Xây dựng Học viện Kỹ thuật quân sự thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu

Xây dựng Học viện Kỹ thuật quân sự thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Học viện Kỹ thuật quân sự đẩy mạnh đổi mới đào tạo, nghiên cứu công nghệ lõi, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng

Tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ xăng dầu, nhiên liệu hàng không và thúc đẩy các dự án năng lượng, góp phần giúp Việt Nam ứng phó rủi ro chuỗi cung ứng do xung đột Trung Đông.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên

Thường trực Chính phủ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài, hoàn thiện cơ chế chính sách và khơi thông các nguồn lực phát triển, tạo thêm dư địa thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức...

Quy trình xử lý phiếu bầu sau khi kết thúc bầu cử

Quy trình xử lý phiếu bầu sau khi kết thúc bầu cử

Số lượng cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031 đạt 99,69% và không phải bầu lại ở bất cứ đơn vị bầu cử nào trong cả nước. Việc kiểm phiếu bầu cho từng người ứng cử chỉ thực hiện đối với những phiếu bầu hợp lệ.

