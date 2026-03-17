Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Qatar sớm triển khai các thỏa thuận hợp tác năng lượng

Sáng 17/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhà nước Qatar tại Việt Nam Khalid Ali Abdullah Abel, trao đổi về tình hình khu vực Trung Đông và các định hướng thúc đẩy hợp tác song phương thời gian tới.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng nhân dịp tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo; đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của Đại sứ đối với quan hệ hai nước trong thời gian qua.

Trao đổi về tình hình Trung Đông, Thủ tướng bày tỏ quan ngại trước các diễn biến phức tạp, gây thương vong cho dân thường, thiệt hại cơ sở hạ tầng dân sự và tác động nghiêm trọng tới kinh tế, năng lượng toàn cầu.

Thủ tướng nêu rõ lập trường nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp, xung đột cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và đàm phán, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam khẩn trương triển khai các thỏa thuận trong cuộc điện đàm ngày 9/3 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani, nhất là đảm bảo cung cấp khí LNG theo hợp đồng cho Việt Nam

Thủ tướng cho biết Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Qatar, đóng góp vào các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định của mỗi quốc gia và khu vực; đồng thời sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Qatar trong bảo đảm an ninh lương thực.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam khẩn trương triển khai các thỏa thuận đạt được tại cuộc điện đàm ngày 9/3 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani.

Trong đó, trọng tâm là bảo đảm cung cấp khí LNG theo hợp đồng cho Việt Nam khi điều kiện ổn định; tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận các kho dự trữ dầu khí ngoài vùng Vịnh của Qatar; phối hợp nghiên cứu xây dựng kho dự trữ dầu khí khu vực tại Việt Nam và thúc đẩy đưa quan hệ Việt Nam – Qatar lên tầm cao mới.

Thủ tướng đồng thời đề nghị tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục – đào tạo, văn hóa, lao động, du lịch và giao lưu nhân dân; ưu tiên phối hợp với các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đẩy nhanh tiến độ khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – GCC.

Cùng với đó là mở cửa thị trường, khuyến khích doanh nghiệp Qatar đầu tư vào Việt Nam, nhất là tại Trung tâm tài chính quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp Halal và xây dựng cơ chế công nhận chứng chỉ Halal lẫn nhau.

Thủ tướng cho biết Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar sẽ là các đầu mối phối hợp triển khai các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Về phía Qatar, Đại sứ Khalid Ali Abdullah Abel chuyển lời chào và chúc mừng từ Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam; cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ quan điểm về tình hình Trung Đông. Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các nội dung hợp tác đã được hai bên trao đổi, đồng thời nghiên cứu các định hướng hợp tác mới trong giai đoạn hậu xung đột.