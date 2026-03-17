Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Qatar sớm triển khai các thỏa thuận hợp tác năng lượng
Hà Lê
17/03/2026, 16:23
Sáng 17/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhà nước Qatar tại Việt Nam Khalid Ali Abdullah Abel, trao đổi về tình hình khu vực Trung Đông và các định hướng thúc đẩy hợp tác song phương thời gian tới.
Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng nhân dịp tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo; đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của Đại sứ đối với quan hệ hai nước trong thời gian qua.
Trao đổi về tình hình Trung Đông, Thủ tướng bày tỏ quan ngại trước các diễn biến phức tạp, gây thương vong cho dân thường, thiệt hại cơ sở hạ tầng dân sự và tác động nghiêm trọng tới kinh tế, năng lượng toàn cầu.
Thủ tướng nêu rõ lập trường nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp, xung đột cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và đàm phán, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Thủ tướng cho biết Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Qatar, đóng góp vào các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định của mỗi quốc gia và khu vực; đồng thời sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Qatar trong bảo đảm an ninh lương thực.
Thủ tướng đề nghị Đại sứ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam khẩn trương triển khai các thỏa thuận đạt được tại cuộc điện đàm ngày 9/3 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani.
Trong đó, trọng tâm là bảo đảm cung cấp khí LNG theo hợp đồng cho Việt Nam khi điều kiện ổn định; tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận các kho dự trữ dầu khí ngoài vùng Vịnh của Qatar; phối hợp nghiên cứu xây dựng kho dự trữ dầu khí khu vực tại Việt Nam và thúc đẩy đưa quan hệ Việt Nam – Qatar lên tầm cao mới.
Thủ tướng đồng thời đề nghị tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục – đào tạo, văn hóa, lao động, du lịch và giao lưu nhân dân; ưu tiên phối hợp với các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đẩy nhanh tiến độ khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – GCC.
Cùng với đó là mở cửa thị trường, khuyến khích doanh nghiệp Qatar đầu tư vào Việt Nam, nhất là tại Trung tâm tài chính quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp Halal và xây dựng cơ chế công nhận chứng chỉ Halal lẫn nhau.
Thủ tướng cho biết Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar sẽ là các đầu mối phối hợp triển khai các nội dung hợp tác trong thời gian tới.
Về phía Qatar, Đại sứ Khalid Ali Abdullah Abel chuyển lời chào và chúc mừng từ Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam; cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ quan điểm về tình hình Trung Đông. Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các nội dung hợp tác đã được hai bên trao đổi, đồng thời nghiên cứu các định hướng hợp tác mới trong giai đoạn hậu xung đột.
Tổng kết công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV: Khẳng định dấu ấn đổi mới, bài bản và trách nhiệm
Sáng 17/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội XIV được tổ chức. Hội nghị đã đánh giá toàn diện các khâu từ xây dựng văn kiện, nhân sự đến tổ chức phục vụ, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội.
Việt Nam – Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thực chất, ưu tiên kết nối đường sắt và mở rộng thương mại
Việt Nam – Trung Quốc nhất trí củng cố tin cậy chiến lược, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, trong đó ưu tiên kết nối hạ tầng, đặc biệt là các dự án đường sắt, đồng thời thúc đẩy thương mại cân bằng và mở rộng thị trường nông sản.
Thúc đẩy hợp tác năng lượng, Việt Nam – UAE hướng tới nâng cấp quan hệ chiến lược
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Đại sứ UAE, thúc đẩy triển khai cam kết cấp cao, đặc biệt bảo đảm nguồn cung năng lượng, mở rộng đầu tư, thương mại và sớm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.
Xây dựng Học viện Kỹ thuật quân sự thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Học viện Kỹ thuật quân sự đẩy mạnh đổi mới đào tạo, nghiên cứu công nghệ lõi, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng
Tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ xăng dầu, nhiên liệu hàng không và thúc đẩy các dự án năng lượng, góp phần giúp Việt Nam ứng phó rủi ro chuỗi cung ứng do xung đột Trung Đông.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
