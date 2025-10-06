Ba yếu tố then chốt thúc đẩy tiềm năng bất động sản Masteri Centre Point

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dịch chuyển mạnh về các dự án vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa đảm bảo giá trị đầu tư dài hạn, Masteri Centre Point nổi lên như một khu căn hộ đầy tiềm năng giữa trung tâm Đại đô thị Grand Park, TP HCM.

Thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn chuyển mình rõ nét: Hạ tầng liên vùng đồng loạt tăng tốc, nhu cầu an cư lẫn đầu tư đều gia tăng, và các dự án compound khép kín trở thành lựa chọn ưu tiên của giới mua ở lẫn giới đầu tư.

Trong bức tranh ấy, Masteri Centre Point không chỉ thừa hưởng vị trí trung tâm Grand Park – khu đô thị đã quy tụ gần 70.000 cư dân – mà còn khẳng định bản thân bằng những giá trị khác biệt về quy hoạch, phong cách sống và cộng đồng. Chính sự cộng hưởng này đã tạo nền tảng để hình thành nên ba “trụ cột tăng trưởng” bảo chứng cho sức bật bền vững của dự án.

KẾT NỐI TOÀN CẦU TỪ VỊ TRÍ TRUNG TÂM KHU ĐÔNG

Khu Đông TP.HCM hiện đang nằm trong quy hoạch “thành phố sáng tạo” với vai trò trung tâm tài chính, công nghệ cao và logistics của khu vực. Trong bức tranh đó, Masteri Centre Point sở hữu vị trí đặc biệt khi đứng giữa hai đầu mối hàng không quốc tế: Sân bay Tân Sơn Nhất – cánh cửa ra thế giới của TP.HCM và Sân bay quốc tế Long Thành – sân bay mới được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển của châu Á.

Sân bay Long Thành “lột xác” từng ngày và dự kiến đưa vào khai thác năm 2026.

Không chỉ đơn thuần là khoảng cách địa lý, đây là lợi thế giúp cư dân Masteri Centre Point dễ dàng kết nối với các trung tâm kinh tế và sân bay quốc tế trong khu vực. Với định hướng trở thành cửa ngõ giao thương của toàn khu Đông và TP.HCM, kết nối hạ tầng đồng bộ giúp cư dân không chỉ thuận tiện di chuyển, mà còn tiếp cận trực tiếp mạng lưới trung chuyển hàng không quốc tế – từ đó mở ra cơ hội giao thương, làm việc và hội nhập toàn cầu.

Các tuyến hạ tầng trọng điểm như: Tuyến Metro số 1 đã đi vào hoạt động, đường Vành đai 3 và hệ thống cao tốc đang hình thành sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành trong tương lai. Điều này không chỉ thúc đẩy sự lưu thông của con người và hàng hóa, mà còn nâng tầm vị thế Masteri Centre Point như một điểm kết nối chiến lược trong mạng lưới kinh tế – đô thị khu vực, gia tăng tiềm năng tăng giá và sức hút của bất động sản.

CHUẨN SỐNG COMPOUND TRONG LÒNG ĐẠI ĐÔ THỊ

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của Masteri Centre Point nằm ở mô hình compound khép kín – một chuẩn mực vốn phổ biến tại Singapore hay Dubai, nay hiện diện tại khu Đông TP.HCM. Với hệ thống an ninh nhiều lớp, mảng xanh thiên nhiên phủ đều khắp nội khu cùng chuỗi tiện ích đa dạng, dự án mang lại sự an toàn tuyệt đối cùng trải nghiệm sống hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu của các công dân toàn cầu.

Nội khu riêng tư, khép kín – đặc quyền chỉ dành riêng cho cư dân tại Masteri Centre Point.

Tuy nhiên, sự riêng tư của Masteri Centre Point hoàn toàn không tách rời khỏi nhịp sống hiện đại. Nhờ nằm tại trung tâm Grand Park – đại đô thị 271 ha với đầy đủ trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, quảng trường nhạc nước, công viên thể thao… cư dân vừa tận hưởng sự riêng tư đặc quyền, vừa kết nối liền mạch với mọi tiện ích đô thị. Đây chính là “lợi thế kép” hiếm có: một không gian sống an yên trong nội khu compound nhưng không tách khỏi những trải nghiệm quốc tế chỉ cách vài bước chân.

CỘNG ĐỒNG CÔNG DÂN TOÀN CẦU – GIÁ TRỊ MỀM KIẾN TẠO TƯƠNG LAI

Một dự án bất động sản chỉ thực sự bền vững khi có cộng đồng cư dân chất lượng. Sau hơn ba năm bàn giao, Masteri Centre Point đã thu hút hàng nghìn gia đình về sinh sống, tạo nên một cộng đồng trẻ trung, thành đạt và quốc tế. Các hoạt động gắn kết từ yoga, zumba đến các phiên chợ xanh, ngày hội thể thao hay lễ hội văn hóa diễn ra đều đặn, biến Masteri Centre Point thành một không gian sống năng động, văn minh và giàu bản sắc.

Masteri Centre Point sở hữu ba “trụ cột tăng trưởng” bảo chứng cho sức bật bền vững của dự án trong trung và dài hạn.

Trong bối cảnh khu Đông đang chuyển mình trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, kết nối trực tiếp với khu công nghệ cao, trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm và chuỗi đô thị thông minh, Masteri Centre Point được xem là “tâm mạch” của Grand Park – nơi gần 70.000 cư dân cùng hơn 200 sự kiện cộng đồng mỗi năm đã kiến tạo nên sức sống bền bỉ. Đây chính là bảo chứng cho tiềm năng phát triển của dự án trong dài hạn, không chỉ là nơi an cư, mà còn là kênh tích sản bền vững trong tương lai.

Với lợi thế kết nối quốc tế, chuẩn sống compound trong lòng đại đô thị và cộng đồng cư dân toàn cầu ngày càng lớn mạnh, Masteri Centre Point khẳng định vị thế là một trong những lựa chọn đầu tư thông minh trên thị trường bất động sản TP.HCM nói chung và khu Đông TP.HCM nói riêng.