Chứng khoán Mỹ giữ đà hồi phục dù giá dầu leo thang trở lại
Bình Minh
18/03/2026, 07:50
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (17/3), nhờ đà phục hồi xuất hiện từ phiên trước, dù chiến sự căng thẳng ở Vùng Vịnh tiếp tục đẩy giá dầu leo thang trên mốc 100 USD/thùng...
Nhà đầu tư cũng có tâm lý thận trọng trong lúc chờ tin lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,25%, đạt 6.716,09 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,47%, đạt 22.479,53 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 46,85 điểm, tương đương tăng 0,1%, chốt ở mức 46.993,26 điểm.
Biến động giá dầu và những tin tức từ Trung Đông vẫn là những yếu tố phủ bóng lên thị trường. Sau khi giảm trong phiên ngày thứ Hai, giá dầu tăng trở lại trong phiên này, với giá dầu Brent cho thấy khả năng duy trì ngưỡng 100 USD/thùng một cách vững chắc.
Cổ phiếu năng lượng tiếp tục là một trong những nhóm mạnh nhất, ghi nhận mức tăng hơn 1%, nâng tổng mức tăng từ đầu tháng lên hơn 4%.
Mặc giá dầu tăng cao, nhóm tiêu dùng không thiết yếu tăng 1% trong phiên này, nhưng đã giảm hơn 2% từ đầu tháng.
Giá dầu bật tăng trở lại sau khi Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Hai phát tín hiệu rằng liên minh hải quân nhằm hộ tống tàu bè đi qua eo biển Hormuz vẫn chưa sẵn sàng. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày thứ Ba, ông Trump nói Mỹ không cần sự giúp đỡ từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay các quốc gia khác để triển khai kế hoạch hộ tống.
“Rất may là chúng ta đã làm tiêu hao quân đội Iran. Vì có thành công quân sự lớn như vậy, chúng ta không còn ‘cần’ hay mong muốn sự giúp đỡ của các nước NATO. Chúng ta chưa bao giờ cần sự giúp đỡ đó”, ông Trump viết trên mạng Truth Social.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ trượt khỏi mức đỉnh của phiên sau bài đăng trên của ông Trump, trong khi giá dầu tăng lên mức cao hơn. Diễn biến này cho thấy trước đó, nhà đầu tư đã hy vọng vào sự ra đời của một liên minh hải quân để hộ tống tàu chở dầu và các hàng hóa khác đi qua eo Hormuz.
“Nhà đầu tư vẫn còn hy vọng về một giải pháp nhanh và tương đối ít tổn thất cho tình hình, và một giải pháp như vậy sẽ mang tới cơ hội bắt đáy mới nhất trong một chuỗi dài và tương đối liên tục các cơ hội bắt đáy. Tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) cũng đang hiện hữu, và đó là lý do vì sao những pha bật nhỏ dễ dàng trở thành những bước tăng tương đối mạnh, ngay cả khi đang thiếu vắng một lý do mang tính nền tảng cho sự tăng điểm”, chiến lược gia trưởng Steve Sosnick của công ty Interactive Brokers nhận xét với hãng tin CNBC.
Ngày thứ Ba, Fed đã khởi động cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ kéo dài hai ngày. Cuộc họp sẽ kết thúc vào chiều ngày thứ Tư (18/4) theo giờ Mỹ bằng một tuyên bố chính sách và một cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell - người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5 tới.
Trong lúc nhà đầu tư chờ tin Fed, chiến sự ở Vùng Vịnh vẫn căng thẳng. Israel ngày thứ Ba tuyên bố quan chức cấp cao nhất về an ninh của Iran, ông Ali Larijani, đã chết trong một cuộc không kích. Cùng ngày, Iran tấn công mạnh vào hạ tầng dầu khí của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), gây hỏa hoạn tại một mỏ khí đốt của nước này.
Chiến lược gia trưởng Kristina Hooper của công ty Man Group nhận định thị trường có thể đang xem xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran là một vấn đề tương tự như thuế quan đối ứng mà Tổng thống Trump áp vào tháng 4 năm ngoái và đây chỉ là một vấn đề ngắn hạn, sẽ kết thúc khi Mỹ rút khỏi xung đột.
“Nhưng tôi cho rằng đó là một đánh giá sai lầm. Thuế quan là một vấn đề tương đối đơn giản đối với thị trường, vì thuế quan có thể được rút lại đơn phương bất kỳ khi nào Mỹ muốn như vậy. Chiến tranh không giống như thuế quan, không thể bật và tắt bằng một công tắc”, bà Hooper nói.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 3,21 USD/thùng, tương đương tăng 3,2%, chốt ở mức 103,42 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,71 USD/thùng, tương đương tăng 2,9%, chốt ở mức 96,21 USD/thùng.
“Quy mô lớn của sự gián đoạn nguồn cung dầu khiến thị trường không nhận thấy có một giải pháp nào” có thể đủ để kéo giá dầu xuống ngoại trừ việc eo biển Hormuz được khai thông trở lại - theo chiến lược gia trưởng Warren Patterson của ngân hàng ING.
“Mỹ đã đưa ra ý tưởng bảo hiểm và hộ tống hải quân, nhưng cả hai ý tưởng này đều chưa được thực thi”, ông nhấn mạnh.
Vàng chững giá trước cuộc họp Fed, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng
“Tôi nghĩ giá vàng vẫn có khả năng thiết lập kỷ lục mới, nhưng điều đó có lẽ sẽ không sớm xảy ra. Tôi cho rằng các nhà đầu cơ giá lên đang cạn lực” - nhà phân tích cao cấp Jim Wyckoff của Kitco Metals nhận định...
Kinh tế Trung Quốc có nhiều dấu hiệu khởi sắc
Kinh tế Trung Quốc đã có một sự khởi đầu tích cực cho năm 2026, với sự tăng trưởng đáng ngạc nhiên trong tiêu dùng nội địa và đầu tư...
Iran vẫn xuất khẩu hàng triệu thùng dầu mỗi ngày
Hoạt động vận tải dầu của Iran qua eo biển Hormuz vẫn diễn ra, với khối lượng gần như không thay đổi so với trước chiến tranh...
Phí bảo hiểm hàng hải ở eo biển Hormuz tăng gấp 4 lần
Nguy cơ tấn công tên lửa, phí bảo hiểm tăng vọt và những chuyến tàu chở hàng bị mắc kẹt đang gây đảo lộn hoạt động thương mại đi qua eo biển Hormuz...
Bất chấp thuế quan, kim ngạch thương mại Mỹ - EU vẫn cao kỷ lục
Kim ngạch thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2025, bất chấp tình trạng căng thẳng thương mại và các biện pháp thuế quan của Tổng thống Donald Trump...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: