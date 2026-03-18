“Làm phố, sống ven”: Economy Residences là điểm đến cho xu hướng dịch chuyển về phía Đông

Trong bối cảnh Hà Nội thực hiện lộ trình giãn dân lịch sử, xu hướng dịch chuyển sang các đô thị vệ tinh không còn là lý thuyết. Với ưu thế "vùng trũng" về giá và "đỉnh" về kết nối, Economy Residences tại Như Quỳnh đang nổi lên như một tọa độ chiến lược cho mô hình sống hiện đại: Làm việc tại phố cổ, mua nhà sống tại vùng ven.

SỨC HÚT TỪ HẠ TẦNG NGHÌN TỶ

Lịch sử phát triển đô thị thế giới đã chứng minh: Ở đâu có hạ tầng giao thông bứt phá, ở đó sẽ hình thành các tâm điểm kinh tế sầm uất. Nếu như khu vực Phố Đông (Thượng Hải) hay Gangnam (Seoul) từng lột xác nhờ hệ thống vành đai và cầu cảng, thì phía Đông Hà Nội đang lặp lại kịch bản tương tự với tốc độ phát triển hạ tầng thần tốc hơn.

Economy Residences nằm tại vị trí được ví như "trạm trung chuyển" huyết mạch. Dự án đóng vai trò kết nối hàng loạt công trình trọng điểm: Vành đai 3.5, Vành đai 4, Quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đặc biệt, sự hiện diện của tuyến Metro số 1 và đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong quy hoạch đang tạo ra một mạng lưới giao thương xuyên suốt.

Điểm nhấn mang tính đột phá nhất chính là dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang được lệnh thi công khẩn cấp. Kết hợp cùng những cây cầu bắc qua sông Hồng, Economy Residences không chỉ rút ngắn khoảng cách 15 phút tới trung tâm Thủ đô mà còn trở thành tâm điểm kết nối các thủ phủ kinh tế miền Bắc, kết nối đa quốc gia. Đây là bảo chứng vững chắc cho giá trị bất động sản tăng trưởng trong tương lai gần.

Economy Residences là “đầu mút” kết nối đa tầng và vận hội từ hạ tầng nghìn tỷ.

HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ SỐNG CHUẨN RESORT GIỮA LÒNG ĐÔ THỊ VỆ TINH

Không còn là những dự báo, xu hướng "Làm phố, sống ven" đang trở thành lối sống thực thụ của giới tri thức và gia đình trẻ. Sáng đi làm tại phố cổ sầm uất, chiều về tận hưởng không khí trong lành tại khu đô thị xanh Như Quỳnh – nơi sự bí bách của nội đô được thay thế bằng không gian chuẩn Resort.

Economy Residences thiết lập chuẩn sống “All-in-one” hoàn chỉnh, nơi mọi đặc quyền từ nghỉ dưỡng (bể bơi bốn mùa, hồ điều hòa, spa) đến an sinh (y tế, giáo dục, thương mại) đều hiện hữu ngay ngưỡng cửa.

Điểm đắt giá của dự án nằm ở sự giao thoa giữa hệ sinh thái tiện ích nội khu hiện đại và giá trị hữu dụng của tâm điểm Như Quỳnh sầm uất. Thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng xã hội sẵn có, Economy Residences mang đến một cuộc sống hài hòa: Vừa năng động, tiện nghi, vừa riêng tư, an toàn nhờ hệ thống an ninh đa lớp chuyên nghiệp.

Economy Residences sở hữu 4 tầng thương mại dịch vụ khối đế cùng chuỗi tiện ích “All – in – one”.

Dù sở hữu những lợi thế độc bản về hạ tầng, Economy Residences hiện vẫn đang ở mức "vùng trũng" về giá so với các dự án cùng phân khúc trong khu vực. Trong khi mặt bằng giá bất động sản nội đô đã đạt đỉnh và các dự án lân cận đang neo ở mức cao, thì đây chính là cơ hội cho những nhà đầu tư nhạy bén.

Dưới góc nhìn của giới chuyên gia, những người đi đầu xu hướng di cư hôm nay chính là những người nắm giữ tài sản có giá trị tăng trưởng cao nhất ngày mai. Khi các tuyến vành đai và sân bay Gia Bình đi vào vận hành chính thức, biên độ tăng giá của Economy Residences được dự báo sẽ bứt phá mạnh mẽ, tương tự như hiện tượng bất động sản xung quanh sân bay Nội Bài hay các trục Metro tại TP. HCM.

Sở hữu căn hộ tại Economy Residences không chỉ là sở hữu một chốn an cư, mà là nắm bắt một tấm vé bước vào cộng đồng thịnh vượng tại "trái tim" hành chính mới của khu vực phía Đông Hà Nội.