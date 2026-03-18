Thứ Tư, 18/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Khu công nghiệp Giang Điền: “Tọa độ” kết nối logistics và sản xuất tại cửa ngõ Đồng Nai

Thu Hà

18/03/2026, 08:00

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển mạnh mẽ, khu công nghiệp Giang Điền đang nổi lên như một mắt xích chiến lược tại Đồng Nai nhờ lợi thế kép: Hạ tầng logistics đồng bộ và nền địa chất đặc thù giúp tối ưu chi phí đầu tư.

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC TỪ VỊ TRÍ KẾT NỐI ĐA PHƯƠNG THỨC

Hiện nay, việc lựa chọn địa điểm đặt nhà máy không chỉ dừng lại ở bài toán quỹ đất, mà đã trở thành quyết định chiến lược về chi phí vận hành và khả năng kết nối. Với tổng diện tích 529,2 ha, trong đó quỹ đất cho thuê chiếm 332,8 ha, khu công nghiệp Giang Điền đang khẳng định vị thế là trung tâm kết nối mới của khu vực phía Nam.

Điểm nhấn của dự án chính là khoảng cách thuận lợi để đến các đầu mối giao thông trọng điểm:

Hàng không: Chỉ cách Sân bay quốc tế Long Thành khoảng 22 km.

Đường bộ: Tiếp cận trực tiếp mạng lưới cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, Biên Hòa – Vũng Tàu và đường Vành đai 3.

Đường thủy: Kết nối thuận tiện tới cảng Cát Lái (43 km) và cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải (58 km).

Khoảng cách này không đơn thuần là con số địa lý mà là lợi thế cạnh tranh trực tiếp, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian giao nhận và giảm đáng kể áp lực chi phí vận chuyển trong chuỗi cung ứng.

Bản vẽ Vị trí kết nối thuận tiện của Khu công nghiệp Giang Điền.

HỆ SINH THÁI SẢN XUẤT GẮN LIỀN LOGISTICS

Khác với mô hình khu công nghiệp truyền thống, Giang Điền được quy hoạch với tầm nhìn trở thành một trung tâm logistics hiện đại. Khu công nghiệp đã dành riêng hai quỹ đất theo định hướng phát triển kho bãi, lưu trữ và phân phối.

Việc tích hợp nhà máy và trung tâm phân phối trong cùng một hệ sinh thái giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí logistics tổng thể và tăng tính linh hoạt cho kế hoạch vận hành. Đây là yếu tố then chốt thu hút các nhà đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và thương mại xuất nhập khẩu.

Một ưu điểm vượt trội giúp khu công nghiệp Giang Điền ghi điểm tuyệt đối với các nhà thầu xây dựng chính là nền đất cứng đặc thù.

Theo tính toán thực tế, lợi thế địa chất này cho phép doanh nghiệp:

Tiết kiệm 40–50% chi phí xây dựng hệ thống móng.

Rút ngắn 50% thời gian thi công so với các khu vực có nền đất phức tạp.

Trong bối cảnh chi phí nguyên vật liệu biến động, việc giảm thiểu vốn đầu tư ban đầu và đẩy nhanh tiến độ đưa nhà máy vào hoạt động chính là chìa khóa để doanh nghiệp chiếm lĩnh cơ hội thị trường.

Hình ảnh các nhà máy trong Khu công nghiệp Giang Điền.

HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ VÀ NGUỒN LỰC SẴN SÀNG

Để đảm bảo vận hành ổn định, khu công nghiệp Giang Điền được đầu tư bài bản về hạ tầng kỹ thuật:

Năng lượng: Trạm biến áp 110/22kV đảm bảo nguồn điện sản xuất liên tục.

Cấp thoát nước: Hệ thống cấp nước công suất 15.000 m3/ngày đi kèm nhà máy xử lý nước thải 12.000 m3/ngày.

Nhân lực: Khả năng tiếp cận nguồn lao động dồi dào từ các khu vực lân cận giúp doanh nghiệp nhanh chóng ổn định sản xuất và giảm áp lực tuyển dụng giai đoạn đầu.

Có thể nói, với sự cộng hưởng từ vị trí, hạ tầng đến ưu thế địa chất, khu công nghiệp Giang Điền không chỉ là nơi đặt nhà máy, mà còn là bệ phóng cho các chiến lược mở rộng dài hạn của nhà đầu tư tại "thủ phủ công nghiệp" Đồng Nai.

Hình ảnh các nhà máy trong Khu công nghiệp Giang Điền.

* Thông tin liên hệ đầu tư:

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

Website: www.giangdieniz.com

Hotline: 0901 559 539 / 0918 459 600.

Từ khóa:

Khu công nghiệp Giang Điền

Đọc thêm

Đầu tư trước khi hạ tầng hoàn thiện: Các dự án gần Quốc lộ 13 và Metro số 2 hút khách

Đầu tư trước khi hạ tầng hoàn thiện: Các dự án gần Quốc lộ 13 và Metro số 2 hút khách

Việc nâng cấp hạ tầng giao thông đang trở thành một trong những yếu tố có thể tái định hình giá trị bất động sản tại nhiều khu vực đô thị.

“Làm phố, sống ven”: Economy Residences là điểm đến cho xu hướng dịch chuyển về phía Đông

“Làm phố, sống ven”: Economy Residences là điểm đến cho xu hướng dịch chuyển về phía Đông

Trong bối cảnh Hà Nội thực hiện lộ trình giãn dân lịch sử, xu hướng dịch chuyển sang các đô thị vệ tinh không còn là lý thuyết. Với ưu thế "vùng trũng" về giá và "đỉnh" về kết nối, Economy Residences tại Như Quỳnh đang nổi lên như một tọa độ chiến lược cho mô hình sống hiện đại: Làm việc tại phố cổ, mua nhà sống tại vùng ven.

Đô thị Việt Nam đang bước sang chương mới

Đô thị Việt Nam đang bước sang chương mới

Hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, quy mô thị trường nội địa rộng lớn hơn, xây dựng đô thị tích hợp ngày càng được chú trọng…, những yếu tố này cho thấy Việt Nam đang bước sang chương mới trong hành trình phát triển đô thị theo hướng bền vững hơn...

Những điểm nghẽn, vướng mắc trong xử lý vi phạm đất đai

Những điểm nghẽn, vướng mắc trong xử lý vi phạm đất đai

Trong hơn 1 năm thi hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, cả nước đã xử lý gần 9.000 vụ vi phạm đất đai với số tiền xử phạt gần 147 tỷ đồng. Các hành vi bị xử phạt chủ yếu là sử dụng đất sai mục đích, lấn đất, chiếm đất, hủy hoại đất...

Đề xuất quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị tại Hà Nội

Đề xuất quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị tại Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố. Đáng chú ý là Thành phố khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư bằng hình thức thích hợp…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu

Thị trường

2

Đà tăng tiếp diễn, VN-Index hướng tới kháng cự 1.740-1.750 điểm

Chứng khoán

3

Ưu tiên đảm bảo cung ứng điện và xử lý dứt điểm giá FIT

Thị trường

4

Thủ tướng: Phản ứng linh hoạt, kịp thời, tuyệt đối không để thiếu xăng dầu, năng lượng

Thị trường

5

Bộ Giáo dục: Sẽ sửa đổi quy định, không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy