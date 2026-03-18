Đầu tư trước khi hạ tầng hoàn thiện: Các dự án gần Quốc lộ 13 và Metro số 2 hút khách

Việc nâng cấp hạ tầng giao thông đang trở thành một trong những yếu tố có thể tái định hình giá trị bất động sản tại nhiều khu vực đô thị.

Tại cửa ngõ Đông Bắc TP. HCM, dự án mở rộng Quốc lộ 13 lên 10–14 làn xe cùng đề xuất xây dựng hai hầm chui tại nút giao Bình Triệu và Bình Phước được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng lưu thông và giảm áp lực giao thông khu vực. Trong bối cảnh đó, các dự án nằm trên trục Quốc lộ 13 và gần tuyến Metro số 2 theo quy hoạch đang nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ lợi thế kết nối và triển vọng phát triển đô thị trong tương lai.

HẠ TẦNG GIAO THÔNG VÀ SỰ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN

Các nghiên cứu gần đây cho thấy khả năng tiếp cận giao thông công cộng có thể tác động trực tiếp đến giá trị bất động sản đô thị.

Nghiên cứu “Vai trò của giao thông công cộng trong việc định hình giá trị bất động sản đô thị: Nghiên cứu trường hợp thành phố Thủ Đức” (2025) cho thấy các khu vực có kết nối giao thông thuận tiện thường ghi nhận mức giá bất động sản cao hơn và tốc độ đô thị hóa nhanh hơn so với các khu vực ít tiếp cận hạ tầng giao thông.

Không chỉ vậy, nghiên cứu “Phân tích tổng hợp mức tăng giá trị đất từ các dự án phát triển đô thị định hướng giao thông (TOD)” (2025) cho thấy các khu vực phát triển gắn với giao thông công cộng thường ghi nhận sự gia tăng giá trị đất đáng kể nhờ khả năng tiếp cận và mật độ dân cư tăng lên.

Những kết quả này cho thấy vì sao nhiều nhà đầu tư lựa chọn chiến lược “đón đầu hạ tầng”, đặc biệt tại các khu vực đang được đầu tư mạnh về giao thông.

QUỐC LỘ 13 VÀ TRỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÔNG BẮC

Trong bối cảnh đó, Quốc lộ 13 được xem là một trong những trục giao thông quan trọng kết nối TP.HCM với Bình Dương và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nâng cấp Quốc lộ 13 do Sở Xây dựng TP. HCM trình UBND TP. HCM thẩm định, đoạn đường từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương dài gần 6 km dự kiến được mở rộng lên 60 m với quy mô khai thác từ 10 đến 14 làn xe.

Dự án cũng đề xuất xây dựng hai hầm chui tại các nút giao Bình Lợi và Bình Phước, giúp tách dòng phương tiện và tăng khả năng lưu thông trên tuyến. Khi hoàn thành, tuyến hạ tầng này được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông cửa ngõ Đông Bắc TP. HCM và thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực.

BCONS NEWSKY TRONG BỨC TRANH KẾT NỐI KHU ĐÔNG BẮC

Bcons NewSky nằm trên trục Quốc lộ 13, cách nhà ga Metro số 2 theo quy hoạch khoảng 100 m; khu vực này đồng thời đang được nghiên cứu xây dựng các hầm chui tại nút giao Bình Triệu và Bình Phước nhằm tăng khả năng lưu thông trên tuyến. Nguồn: Tập đoàn BCONS.

Nằm trên mặt tiền Quốc lộ 13 – một trong những trục giao thông quan trọng kết nối TP. HCM với khu Đông Bắc – dự án Bcons NewSky thuộc khu vực đã hình thành cộng đồng dân cư ổn định cùng hệ thống tiện ích đô thị khá hoàn chỉnh.

Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận nhiều tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày như Trung tâm thương mại AEON Mall Bình Dương, Lotte Mart Bình Dương, Bệnh viện Quốc tế Becamex, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, cũng như hệ thống trường học hiện hữu gồm Mầm non Phương Mai, Tiểu học Lái Thiêu, THCS Nguyễn Văn Tiết và THPT Nguyễn Trãi. Ngoài ra, khu vực xung quanh còn có chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi và các không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần hình thành môi trường sống thuận tiện cho cư dân.

Nhờ vị trí nằm trên trục Quốc lộ 13, cư dân từ dự án có thể thuận lợi di chuyển về thành phố Thủ Đức, kết nối với Quốc lộ 1A cũng như các tuyến giao thông liên vùng như Vành đai 3, từ đó rút ngắn thời gian đi lại đến các khu vực trung tâm hoặc các khu công nghiệp trong vùng.

Theo quy hoạch hạ tầng giao thông đô thị, dự án cũng nằm gần nhà ga Metro số 2 khoảng 100 m, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận hệ thống giao thông công cộng trong tương lai.

Trong giai đoạn hiện tại, chủ đầu tư giới thiệu Block B của dự án, bổ sung thêm lựa chọn căn hộ cho thị trường trong bối cảnh nhu cầu nhà ở khu vực giáp ranh TP. HCM tiếp tục gia tăng. Đáng chú ý, hai tầng căn hộ được đánh giá có vị trí đẹp với số lượng giới hạn, thu hút sự quan tâm của người mua nhà trong giai đoạn đầu.

Các căn hộ thuộc block mới có mức giá dự kiến từ khoảng 48,3 triệu đồng/m2, được xem là mặt bằng giá cạnh tranh so với nhiều dự án căn hộ mới trong bối cảnh giá bất động sản tại TP. HCM đang duy trì ở mức cao.

Trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư ưu tiên các dự án gắn với hạ tầng giao thông rõ ràng và nhu cầu ở thực, những khu vực nằm trên các trục kết nối lớn như Quốc lộ 13 và gần tuyến metro theo quy hoạch đang dần trở thành lựa chọn được quan tâm trên thị trường.