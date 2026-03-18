Đô thị Việt Nam đang bước sang chương mới

Hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, quy mô thị trường nội địa rộng lớn hơn, xây dựng đô thị tích hợp ngày càng được chú trọng…, những yếu tố này cho thấy Việt Nam đang bước sang chương mới trong hành trình phát triển đô thị theo hướng bền vững hơn...

Nhằm đem đến góc nhìn toàn diện về những chuyển dịch mang tính cấu trúc đang định hình nền kinh tế, định hướng quy hoạch đô thị, tiềm năng dài hạn của thị trường bất động sản Việt Nam, ngày 17/3/2026, Cushman & Wakefield Việt Nam đã tổ chức hội thảo "Viết tiếp câu chuyện đô thị hóa Việt Nam: Hành trình chuyển mình 2015-2035".

Tại hội thảo, nhiều đại biểu nhận định rằng những thay đổi kinh tế của Việt Nam trong 30 năm qua diễn ra theo các giai đoạn phát triển rõ nét: Từ làn sóng cải cách mở cửa đầu tiên và việc xác lập quyền sử dụng đất tư nhân trong thập niên 1990 đến giai đoạn tăng tốc nhờ WTO, thời kỳ đa dạng hóa sau năm 2014 và gần đây là giai đoạn tái thiết lập thị trường cùng hoàn thiện thể chế. Đến nay, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn bản lề, nơi các nền tảng kinh tế và quy hoạch đô thị ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn, nơi tăng trưởng không còn chỉ được đo bằng quy mô mà còn bởi năng suất, công nghệ sáng tạo, mức độ sẵn sàng về hạ tầng và chất lượng của dòng vốn đầu tư.

NHIỀU LỢI THẾ ĐỂ HÌNH THÀNH CÁC ĐÔ THỊ CÓ SỨC CẠNH TRANH MẠNH MẼ

Số liệu từ Bộ Xây dựng cho thấy cả nước hiện có hơn 900 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 44%. Trong những năm qua, khu vực đô thị ngày càng thể hiện vai trò động lực, đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp khoảng 75% GDP quốc gia. Nhiều đô thị trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, dịch vụ, tài chính và khoa học công nghệ, trung tâm công nghiệp, đầu mối giao thông quan trọng. Các địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng … cùng các đô thị trung tâm vùng đang trở thành hạt nhân tăng trưởng, tạo ra mạng lưới sản xuất – dịch vụ – logistics kết nối hiệu quả với khu vực và thế giới.

Đồng thời, hạ tầng ngày càng đồng bộ, thị trường bất động sản phát triển ổn định hơn. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang phát huy tính tự chủ và nâng cao hiệu quả quản trị đô thị. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý đô thị cũng ngày càng được đẩy mạnh.

“Như vậy, câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam không chỉ là câu chuyện của đà phát triển mà còn là hành trình chuyển đổi từ giai đoạn tăng trưởng nhanh sang giai đoạn tăng trưởng bền vững. Từ giai đoạn đầu mở cửa thị trường và cải cách chính sách, đến thời kỳ hội nhập toàn cầu và hiện nay là xu hướng hướng tới tăng trưởng giá trị cao, Việt Nam đã từng bước vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á”, bà Hoàng Nguyệt Minh, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, bày tỏ.

Toàn cảnh hội thảo

Theo bà Minh, năm 2025, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng GDP 8,02% và đạt trung bình 6,2% trong suốt 10 năm qua (bao gồm cả thời kỳ Covid-19) - mức cao nhất trong nhóm các nền kinh tế trong khu vực; thu hút FDI đạt 38,42 tỷ USD; tổng kim ngạch thương mại chạm mức kỷ lục 930,05 tỷ USD, đưa Việt Nam lọt vào top 25 nền kinh tế thương mại toàn cầu lớn nhất thế giới; GDP bình quân đầu người tăng gần gấp đôi, từ 2,290 USD lên 5.026 USD. Dân số Việt Nam vào khoảng 102,3 triệu người cùng tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng, qua đó, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và nhu cầu đô thị. Tổng hòa các chỉ số này phản ánh một nền kinh tế đã củng cố đáng kể cả về năng lực cạnh tranh đối ngoại lẫn sức bền nội tại.

"Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng dài hạn hấp dẫn nhất trong khu vực, bởi câu chuyện của Việt Nam giờ đây không chỉ còn là tốc độ mở rộng mà là chất lượng của quá trình mở rộng đó. Từ góc độ khu vực, xu hướng ngày càng rõ ràng: quy hoạch đô thị, đầu tư hạ tầng và chiến lược kinh tế cần được gắn kết chặt chẽ hơn. Nếu sự đồng bộ này tiếp tục được duy trì, Việt Nam sẽ có lợi thế đặc biệt để hình thành những đô thị có năng lực cạnh tranh cao hơn, những hành lang đô thị có sức hút đầu tư mạnh hơn và một nền tảng vững chắc hơn cho tăng trưởng bất động sản trong dài hạn”, ông Anshui Jain, Tổng Giám đốc thị trường Ấn Độ, Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi, Cushman & Wakefield, đánh giá.

DƯ ĐỊA LỚN CHO PHÁT TRIỂN CÁC ĐẠI ĐÔ THỊ TÍCH HỢP

Về triển vọng phát triển bất động sản của Việt Nam trong thập kỷ tới, các chuyên gia cho là rất tích cực nhờ những động lực chính: khung pháp lý ngày càng hoàn thiện; tốc độ đô thị hoá nhanh; dòng vốn FDI mạnh mẽ; sự bùng nổ hạ tầng mở ra cơ hội phát triển cho thị trường vùng ven.

Thực tế cho thấy bên cạnh các cơ chế, chính sách mới được ban hành theo hướng thuận lợi và minh bạch hoá trong thực thi, hiện, các địa phương đang đồng loạt hoàn thiện hệ thống công cụ quản lý phát triển, không chỉ dừng ở thể chế, mà còn bao gồm quy hoạch, chiến lược và kế hoạch phát triển. Với mục tiêu tới năm 2030 đạt trên 50% dân số sống ở đô thị, có 1000-1200 đô thị, thị trường bất động sản dự kiến tăng trưởng nhanh, đưa Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia đô thị hóa nhanh nhất khu vực Châu Á, thị trường sẽ chứng kiến sự gia tăng vai trò của nhà đầu tư lớn trong nước cũng như các tổ chức và dòng vốn quốc tế, hướng đến phát triển dự án bền vững và dài hạn.

Đặc biệt, sau sáp nhập tỉnh, thành, những lợi thế riêng biệt của từng địa phương được cộng hưởng, bổ trợ và bù đắp cho nhau. Việc sáp nhập thúc đẩy mạnh mẽ phát triển hạ tầng, kết nối vùng, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng những khu đô thị tích hợp – yếu tố quan trọng tạo nên một thị trường bất động sản bền vững.

“Với dư địa quy hoạch lớn, Việt Nam có cơ hội rõ nét để phát triển các đại đô thị tích hợp hiệu quả hơn - nơi hạ tầng, việc làm, giáo dục, y tế, tiện ích công cộng và chất lượng sống cùng phát triển một cách đồng bộ. Song điều đó đòi hỏi tư duy dài hạn, kỷ luật trong triển khai, kiên trì hướng tới kiến tạo các khu đô thị hoàn chỉnh thay vì phát triển những công trình đơn lẻ”, bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc cấp cao Tư vấn Chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam, chia sẻ.