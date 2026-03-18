Đô thị Việt Nam đang bước sang chương mới

Hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, quy mô thị trường nội địa rộng lớn hơn, xây dựng đô thị tích hợp ngày càng được chú trọng…, những yếu tố này cho thấy Việt Nam đang bước sang chương mới trong hành trình phát triển đô thị theo hướng bền vững hơn...
Nhằm đem đến
góc nhìn toàn diện về những chuyển dịch mang tính cấu trúc đang định hình nền
kinh tế, định hướng quy hoạch đô thị, tiềm năng dài hạn của thị trường bất động
sản Việt Nam, ngày 17/3/2026, Cushman & Wakefield Việt Nam đã tổ chức hội
thảo "Viết tiếp câu chuyện đô thị hóa Việt Nam: Hành trình chuyển mình
2015-2035".
Tại hội thảo,
nhiều đại biểu nhận định rằng những
thay đổi kinh tế của Việt Nam trong 30 năm qua diễn ra theo các giai đoạn phát
triển rõ nét: Từ làn sóng cải cách mở cửa đầu tiên và việc xác lập quyền sử dụng
đất tư nhân trong thập niên 1990 đến giai đoạn tăng tốc nhờ WTO, thời kỳ đa dạng
hóa sau năm 2014 và gần đây là giai đoạn tái thiết lập thị trường cùng hoàn thiện
thể chế. Đến nay, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn bản lề, nơi các nền tảng
kinh tế và quy hoạch đô thị ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn, nơi tăng trưởng
không còn chỉ được đo bằng quy mô mà còn bởi năng suất, công nghệ sáng tạo, mức độ
sẵn sàng về hạ tầng và chất lượng của dòng vốn đầu tư.
NHIỀU LỢI THẾ ĐỂ HÌNH THÀNH CÁC ĐÔ THỊ CÓ SỨC CẠNH TRANH MẠNH
MẼ
Số
liệu từ Bộ Xây dựng cho thấycả nước hiện có hơn 900 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt
trên 44%. Trong những năm qua, khu vực đô thị ngày càng thể hiện vai trò động lực,
đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp khoảng
75% GDP quốc gia. Nhiều đô thị trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, dịch vụ,
tài chính và khoa học công nghệ, trung tâm công nghiệp, đầu mối giao thông quan
trọng. Các địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh,
Đà Nẵng, Hải Phòng … cùng các đô thị trung tâm vùng đang trở thành hạt nhân
tăng trưởng, tạo ra mạng lưới sản xuất – dịch vụ – logistics kết nối hiệu quả với
khu vực và thế giới.
Đồng thời, hạ tầng ngày càng đồng bộ, thị trường bất động sản
phát triển ổn định hơn. Mô
hình chính quyền địa phương hai cấp đang phát huy tính tự chủ và nâng cao hiệu
quả quản trị đô thị. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong
quản lý đô thị cũng ngày càng được đẩy mạnh.
“Như vậy, câu chuyện
tăng trưởng của Việt Nam không chỉ là câu chuyện của đà phát triển mà còn là
hành trình chuyển đổi từ giai đoạn tăng trưởng nhanh sang giai đoạn tăng trưởng
bền vững. Từ giai đoạn đầu mở cửa thị trường và cải cách chính sách, đến thời kỳ
hội nhập toàn cầu và hiện nay là xu hướng hướng tới tăng trưởng giá trị cao, Việt Nam đã từng bước vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng
động nhất Đông Nam Á”, bà Hoàng Nguyệt Minh, Tổng Giám đốc Cushman &
Wakefield Việt Nam, bày tỏ.
Theo bà Minh, năm
2025, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng GDP 8,02% và đạt trung bình 6,2% trong suốt
10 năm qua (bao gồm cả thời kỳ Covid-19) - mức cao nhất trong nhóm các nền kinh
tế trong khu vực; thu hút FDI đạt 38,42 tỷ USD; tổng kim ngạch thương mại chạm
mức kỷ lục 930,05 tỷ USD, đưa Việt Nam lọt vào top 25 nền kinh tế thương mại
toàn cầu lớn nhất thế giới; GDP bình quân đầu người tăng gần gấp đôi, từ 2,290
USD lên 5.026 USD. Dân số Việt Nam vào khoảng 102,3 triệu người cùng tầng lớp
trung lưu đang gia tăng nhanh chóng, qua đó, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và nhu
cầu đô thị. Tổng hòa các chỉ số này phản ánh một nền kinh tế đã củng cố đáng kể
cả về năng lực cạnh tranh đối ngoại lẫn sức bền nội tại.
"Việt
Nam tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng dài hạn hấp dẫn nhất
trong khu vực, bởi câu chuyện của Việt Nam giờ đây không chỉ còn là tốc độ mở rộng mà là chất lượng của quá trình mở rộng đó. Từ góc độ khu vực, xu hướng ngày
càng rõ ràng: quy hoạch đô thị, đầu tư hạ tầng và chiến lược kinh tế cần được gắn
kết chặt chẽ hơn. Nếu sự đồng bộ này tiếp tục được duy trì, Việt Nam sẽ có lợi thế
đặc biệt để hình thành những đô thị có năng lực cạnh tranh cao hơn, những hành
lang đô thị có sức hút đầu tư mạnh hơn và một nền tảng vững chắc hơn cho tăng
trưởng bất động sản trong dài hạn”, ông Anshui Jain, Tổng Giám đốc thị trường Ấn
Độ, Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi, Cushman & Wakefield, đánh giá.
DƯ ĐỊA LỚN CHO PHÁT TRIỂN CÁC ĐẠI ĐÔ THỊ TÍCH HỢP
Về triển vọng
phát triển bất động sản của Việt Nam trong thập kỷ tới, các chuyên gia
cho là rất tích cực nhờ những động lực chính: khung pháp lý ngày càng hoàn thiện;
tốc độ đô thị hoá nhanh; dòng vốn FDI mạnh mẽ; sự bùng nổ hạ tầng mở ra cơ hội phát
triển cho thị trường vùng ven.
Thực tế cho thấy bên cạnh các cơ chế, chính sách mới được ban hành theo hướng thuận lợi và minh
bạch hoá trong thực thi, hiện,
các địa phương đang đồng loạt hoàn thiện hệ thống công cụ quản lý phát triển,
không chỉ dừng ở thể chế, mà còn bao gồm quy hoạch, chiến lược và kế hoạch phát
triển. Với mục tiêu tới năm 2030 đạt trên 50% dân số sống ở đô thị, có
1000-1200 đô thị, thị trường bất động sản dự kiến tăng trưởng nhanh, đưa Việt
Nam thuộc nhóm các quốc gia đô thị hóa nhanh nhất khu vực Châu Á, thị trường sẽ chứng kiến sự gia tăng
vai trò của nhà đầu tư lớn trong nước cũng như các tổ chức và dòng vốn quốc tế, hướng
đến phát triển dự án bền vững và dài hạn.
Đặc biệt, sau
sáp nhập tỉnh, thành, những lợi thế riêng biệt của từng địa phương được cộng hưởng,
bổ trợ và bù đắp cho nhau. Việc sáp nhập thúc đẩy mạnh mẽ phát triển hạ tầng, kết
nối vùng, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng những khu đô thị tích hợp – yếu tố
quan trọng tạo nên một thị trường bất động sản bền vững.
“Với dư địa
quy hoạch lớn, Việt Nam có cơ hội rõ nét để phát triển các đại đô thị tích hợp
hiệu quả hơn - nơi hạ tầng, việc làm, giáo dục, y tế, tiện ích công cộng và chất
lượng sống cùng phát triển một cách đồng bộ. Song điều đó đòi hỏi tư duy dài hạn,
kỷ luật trong triển khai, kiên trì hướng tới kiến tạo các khu đô thị hoàn chỉnh
thay vì phát triển những công trình đơn lẻ”, bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc
cấp cao Tư vấn Chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam, chia sẻ.
Những điểm nghẽn, vướng mắc trong xử lý vi phạm đất đai
18:56, 17/03/2026
Đề xuất quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị tại Hà Nội
15:38, 17/03/2026
Nguồn cung nhà ở xã hội khởi sắc nhưng chưa hết khó khăn
Những điểm nghẽn, vướng mắc trong xử lý vi phạm đất đai
Trong hơn 1 năm thi hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, cả nước đã xử lý gần 9.000 vụ vi phạm đất đai với số tiền xử phạt gần 147 tỷ đồng. Các hành vi bị xử phạt chủ yếu là sử dụng đất sai mục đích, lấn đất, chiếm đất, hủy hoại đất...
Đề xuất quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị tại Hà Nội
UBND Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố. Đáng chú ý là Thành phố khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư bằng hình thức thích hợp…
Nguồn cung nhà ở xã hội khởi sắc nhưng chưa hết khó khăn
Nguồn cung nhà ở xã hội đang khởi sắc nhờ đẩy mạnh quy hoạch và triển khai dự án. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản như: hạn chế về nguồn vốn, vướng mắc trong thực thi chính sách và thủ tục còn phức tạp…
Bất động sản 2026: Phục hồi có chọn lọc và bài toán cân bằng cung cầu
Thị trường bất động sản bước vào năm 2026 với những tín hiệu cải thiện rõ nét so với giai đoạn trầm lắng kéo dài trước đó. Tuy nhiên, đà phục hồi không diễn ra đồng đều giữa các phân khúc, mà thể hiện xu hướng phân hóa mạnh phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cấu trúc cung cầu và hành vi của nhà đầu tư lẫn người mua ở thực.
Hà Nội xây dựng mới nhiều công viên, vườn hoa nhưng vẫn thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng
Đến hết năm 2025, Hà Nội đã xây dựng mới và cải tạo 62 công viên, vườn hoa, vượt 137,7% chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, hệ thống không gian công cộng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế; trong khi đó, diện tích quảng trường bình quân cũng chỉ đạt 0,02 m2/người, cho thấy sự thiếu hụt về không gian sinh hoạt cộng đồng của Thủ đô…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: