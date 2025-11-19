Bắc Ninh ban hành các khung giá quản lý, cho thuê nhà ở

Từ ngày 01/12/2025, giá dịch vụ, quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được áp dụng ở mức 1.000 -12.600 đồng/m2 sàn sử dụng/tháng; giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp là 18.000 – 250.000 đồng/ m2 sàn sử dụng/tháng; giá cho thuê nhà ở xã hội là 15.000 – 200.000 đồng m2 sàn sử dụng/tháng...

Trong ngày 18/11/2025, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành một loạt quyết định quy định khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; khung giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp; khung giá cho thuê nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Các quyết định này đều có hiệu lực từ ngày 01/12/2025.

Cụ thể, theo quyết định số 69/ 2025/ QĐ – UBND, khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh được áp dụng như sau:

Đối với nhà chung cư không có thang máy, mức giá tối thiểu là 1.000 đồng/m2 sàn sử dụng/tháng, mức giá tối đa là 7.100 đồng/m2 sàn sử dụng/tháng. Đối với nhà chung cư có thang máy, mức giá tối thiểu là 2.800 đồng/m2 sàn sử dụng/tháng, mức giá tối đa là 12.600 đồng/m2 sàn sử dụng/tháng.

Tại Quyết định này, lãnh đạo tỉnh lưu ý: trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư được hỗ trợ giảm giá dịch vụ hoặc chung cư có các khoản thu kinh doanh dịch vụ từ các diện tích thuộc phần sở hữu chung thì phải được tính để bù đắp chi phí quản lý vận hành nhà chung cư nhằm giảm giá dịch vụ nhà chung cư.

Trong khi đó, với quyết định số 70/ 2025/ QĐ – UBND, Bắc Ninh quy định khung giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp thuộc địa bàn tỉnh dựa trên phân loại chiều cao công trình. Cụ thể, với nhà dưới 5 tầng, mức giá cho thuê tối thiểu là 18.000, tối đa là 170.000 đồng/m2 sàn sử dụng/tháng; từ 5 – 10 tầng, giá cho thuê 20.000 - 200.000 đồng/m2 sàn sử dụng/tháng; từ 10 – 15 tầng, giá cho thuê là 22.000 - 225.000 đồng/m2 sàn sử dụng/tháng; trên 15 tầng là 25.000 -250.000 đồng/m2 sàn sử dụng/tháng.

"Khung giá làm cơ sở cho các chủ thể (bên cho thuê nhà lưu trú, bên thuê nhà lưu trú) thỏa thuận giá thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trường hợp nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp được hỗ trợ không yêu cầu thu hồi hoàn vốn chi phí đầu tư xây dựng và thiết bị (trích thu hồi khấu hao chi phí đầu tư) thì mức giá cho thuê có thể thấp hơn mức giá tối thiểu quy định tại Quyết định này", nội dung của Quyết định 70/ 2025/ QĐ – UBND cho biết.

Còn về khung giá cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn tỉnh, Quyết định 71/2025/ QĐ – UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ: với nhà dưới 5 tầng, mức giá cho thuê tối thiểu là 15.000, tối đa là 140.000 đồng/m2 sàn sử dụng/tháng; 5-10 tầng, giá cho thuê từ 118.000 – 160.000 đồng/m2 sàn sử dụng/tháng; 10 – 15 tầng, giá cho thuê là 20.000 – 180.000 đồng/m2 sàn sử dụng/tháng; trên 15 tầng là 22.000 – 200.000 đồng/m2 sàn sử dụng/tháng.

Khung giá làm cơ sở cho các chủ thể (bên cho thuê, bên thuê) thỏa thuận giá thuê đối với nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Mức giá cho thuê nhà ở công nhân, nhà ở xã hội được quy định tại các quyết định trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; giá dịch vụ quản lý vận hành; kinh phí mua bảo hiểm cháy, nổ, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc; thù lao cho Ban quản trị nhà lưu trú và chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng.

Tại các quyết định trên, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu đối với trường hợp xảy ra tranh chấp về giá thuê nhà thì giữa các bên cho thuê và thuê tạm tính theo giá trong khung giá được quy định. Khi có thay đổi về cơ chế chính sách của Nhà nước hoặc biến động của giá cả thị trường (tăng hoặc giảm) dẫn đến mức giá trong khung giá cho thuê không còn phù hợp, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh theo quy định.