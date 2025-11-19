Xây dựng quy hoạch Thủ đô Hà Nội hướng tới tầm nhìn trăm năm

Việc quy hoạch Thủ đô cần xác định rõ tiềm năng và tiềm lực phát triển, qua đó, xây dựng kế hoạch thu hút và phân bổ nguồn lực đầu tư một cách hiệu quả. Công tác quy hoạch phải hướng tới tầm nhìn trăm năm, đồng thời, khai thác tối đa các không gian phát triển và nguồn tài nguyên của Thành phố…

Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn, đại diện cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã báo cáo tình hình triển khai nội dung quy hoạch trong giai đoạn 2021–2030 và tầm nhìn dài hạn theo hai quy hoạch trên.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày một số thông tin liên quan đến quy hoạch Thủ đô. Ảnh: hanoi.gov.vn.

Trong đó, thực hiện quy hoạch thủ đô, Thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai bao gồm: hệ thống các nhiệm vụ ưu tiên, chỉ tiêu phát triển và danh mục dự án quy hoạch cần triển khai hành động cụ thể với lộ trình rõ ràng. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan, chính quyền địa phương cũng đã chủ động lồng ghép mục tiêu và chương trình kế hoạch công tác hàng năm và từng giai đoạn, tích cực tham mưu, phối hợp triển khai các giải pháp, nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Ngoài ra về thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, UBND Thành phố tiếp tục ban hành chương trình phát triển đô thị của Thành phố giai đoạn đến năm 2035 và ban hành quy chế quản lý kiến trúc toàn Thành phố. Sau khi được Bộ Xây dựng thống nhất xác nhận hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, đồng thời triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, quyết định giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tổ chức lập quy hoạch chung các xã; lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Theo đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc có nhiệm vụ hướng dẫn các đơn vị, UBND xã, phường tổ chức lập thẩm duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc trách nhiệm thẩm quyền của UBND cấp xã; ủy quyền cho các đơn vị, UBND các xã phường một số thẩm quyền trong công tác nghiên cứu lập quy hoạch.

Đối với triển khai nghiên cứu lập các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật theo quy định, trước đây, theo quy hoạch chung Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành phê duyệt 6 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành Thành phố gồm: Quy hoạch giao thông vận tải, Phát triển điện lực, Cấp nước, Thoát nước, Xử lý chất thải rắn và nghĩa trang. UBND Thành phố đã phê duyệt: Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hiện nay, để triển khai cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì tổ chức lập 4 quy hoạch: Điều chỉnh tổng thể quy hoạch giao thông vận tải; Điều chỉnh tổng thể quy hoạch cấp nước; Điều chỉnh quy hoạch cấp nước và thiết lập cao độ nền tổng thể toàn Thành phố; Hoàn chỉnh quy hoạch không gian ngầm trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ khối lượng đồ án quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm Thành phố Hà Nội đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cho biết vẫn còn một số vấn đề tồn tại, nhiệm vụ, yêu cầu mới cần nghiên cứu, xác lập trong điều chỉnh quy hoạch. Vì vậy, trên cơ sở nội dung đặt ra trong tình hình mới thì cần thiết phải tiến hành rà soát, đánh giá, nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh quy hoạch Thủ đô, quy hoạch chung Thủ đô hướng tới 3 mục tiêu chính.

Thứ nhất, cập nhật đầy đủ các định hướng chiến lược mới, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, hạ tầng chiến lược, giải quyết triệt để những tồn tại, hạn chế, tình trạng ngập úng, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, giải quyết ô nhiễm môi trường, giải quyết nhà ở cho người có thu nhập thấp, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, tái thiết đô thị…

Thứ hai, xác lập rõ hơn cấu trúc không gian đa trung tâm, hành lang phát triển, vùng sinh thái, khu chức năng đặc thù, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh.

Thứ ba, đề xuất cơ chế, mô hình đầu tư phù hợp, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, đặc biệt theo hình thức đối tác công tư, kể cả đầu tư trong những dự án đầu tư trọng điểm.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện 2 quy hoạch của Hà Nội. Theo Bí thư Thành ủy, quy hoạch phải xác định rõ tiềm năng, tiềm lực phát triển để có kế hoạch thu hút, bố trí nguồn lực đầu tư phát triển. Mục tiêu xây dựng quy hoạch phải hướng tới tầm nhìn trăm năm, khai thác được các không gian phát triển và tài nguyên của Thủ đô.