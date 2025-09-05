Bắc Ninh mới: Siêu tỉnh công nghiệp và cơ hội "vàng" cho bất động sản
Khánh Huyền
05/09/2025, 15:48
Sự kiện sáp nhập Bắc Giang và Bắc Ninh, chính thức từ ngày 1/7/2025, không chỉ là một thay đổi hành chính mà còn đánh dấu sự ra đời của một siêu tỉnh công nghiệp mới tại miền Bắc.
Với diện tích 4.718 km2, dân số hơn 3,6 triệu người (top 10 cả nước) và GRDP tổng hợp đạt 440.000 tỷ đồng, Bắc Ninh mới nổi bật như một trung tâm kinh tế - công nghiệp trọng điểm.
NỀN TẢNG KINH TẾ VỮNG CHẮC
Trong 6 tháng đầu năm 2025, Bắc Giang đạt mức tăng trưởng 14,1%, trong khi Bắc Ninh ghi nhận 9,18%, thể hiện sức bật kinh tế mạnh mẽ và bền vững. Đây là nền tảng nội lực thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Khu trung tâm hành chính mới đặt tại Bắc Giang (cũ) sẽ trở thành “trái tim” phát triển, hội tụ hạ tầng giao thông, hành chính và dịch vụ cấp tỉnh. Hệ thống đường bộ, cao tốc và quy hoạch sân bay đồng bộ giúp Bắc Ninh mới tăng cường kết nối liên vùng, kéo theo nhu cầu bùng nổ về nhà ở, thương mại và dịch vụ.
Thị trường bất động sản Bắc Ninh sau sáp nhập chứng kiến sự sôi động rõ rệt, với giá đất nền tại các khu vực trọng điểm tăng mạnh: Phố đi bộ HP Intermix Bắc Giang (làn 1): trên 200 triệu đồng/m2. Dự án Mascity tiếp giáp Phố đi bộ HP Intermix (làn 1): 130 - 150 triệu đồng/m2. Khu chợ Thương gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang (cũ): 150 - 170 triệu đồng/m2. Phường Hoàng Văn Thụ (gần Quảng trường 3/2): 130 - 150 triệu đồng/m2. Dự án Royal Mansion (làn 1): 160 - 180 triệu đồng/m2.
Sự khan hiếm quỹ đất tại trung tâm là yếu tố then chốt, giúp bất động sản Bắc Ninh củng cố vị thế “đất vàng” trong khu vực.
Theo ông Lê Đình Chung, chuyên gia Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), nhận định: “Khi giá bất động sản tại Hà Nội tăng cao và đạt mức bão hòa, dòng vốn đầu tư dịch chuyển sang các địa phương lân cận có giá hợp lý và tiềm năng tăng trưởng lớn. Bắc Ninh nổi lên như điểm đến hàng đầu. Đặc biệt, phân khúc chung cư tại Bắc Ninh đang hưởng lợi từ nhu cầu ở thực của lực lượng lao động và chuyên gia tại các khu công nghiệp.”
Nhận định này cho thấy Bắc Ninh không chỉ hấp dẫn ở đất nền mà còn ở phân khúc chung cư và nhà cao tầng, đáp ứng nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn.
THE INTERONE – DỰ ÁN TIÊN PHONG
Trong bối cảnh đó, The Interone nổi bật như biểu tượng tiên phong của đô thị Bắc Ninh mới. Dự án sở hữu ba lợi thế chiến lược:
Dòng vốn đầu tư dài hạn: Hưởng lợi từ sự hiện diện của các tập đoàn lớn.
Nhu cầu ở thực tăng mạnh: Với hơn 650.000 lao động tại các khu công nghiệp, The Interone đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của các chuyên gia, đặc biệt là chuyên gia nước ngoài.
Hạ tầng và văn hóa song hành: Bắc Ninh mới kết hợp hạ tầng hiện đại (cao tốc, sân bay) với giá trị văn hóa đặc sắc như dân ca Quan họ, tạo nên bản sắc độc đáo.
Với những ưu thế vượt trội, The Interone không chỉ là dự án dẫn đầu làn sóng tăng trưởng mà còn là cơ hội tốt để nhà đầu tư khẳng định giá trị bền vững và gia chủ kiến tạo không gian sống đẳng cấp tại trung tâm Bắc Ninh mới.
The Interone Vị thế ki, cương, tâm điểm kết nối
Một sản phẩm của Tập đoàn Hải Phát
Đơn vị phát triển kinh doanh: SGO Home & HaiPhat Land Group.
TTC Phú Quốc 2025 - 2030: Tái cơ cấu tài chính, kiến tạo Selavia, nâng tầm Đảo Ngọc
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của CTCP Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) phản ánh giai đoạn tái cơ cấu toàn diện, đồng thời định hình chiến lược đầu tư dài hạn.
Hà Nội phê duyệt phương án tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc
Tuyến chính của đường sắt đô thị (metro) số 5 có điểm đầu tại ngã tư Văn Cao - Hoàng Hoa Thám và kết thúc tại ga Thạch Bình (Hòa Lạc)...
Phát Đạt mở hướng chiến lược mới vào vùng lõi các đô thị lớn
Theo thông tin sơ bộ, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đang trong tiến trình thương thảo để mua lại một số dự án lớn thuộc khu vực trung tâm TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Hà Nội. Đây là hướng đi mới của Phát Đạt sau khi đã thiết lập lợi thế tại các khu vực vệ tinh.
10 thị trường bất động sản đắt nhất và rẻ nhất thế giới so với thu nhập
Trung tâm Nhân khẩu học và chính sách thuộc Đại học Chapman của Mỹ đã tiến hành khảo sát 95 thành phố lớn trên thế giới để tìm ra tương quan so sánh giữa giá nhà và thu nhập của người dân ở các thành phố này...
Nguồn cung nhà ở xã hội tăng, sức khỏe doanh nghiệp dần cải thiện
Thị trường nhà ở quý 2/2025 chứng kiến những chuyển biến đáng chú ý, với sự phân hóa rõ rệt giữa hai phân khúc thương mại và nhà ở xã hội (NƠXH). Trong khi giá nhà thương mại tại các đô thị lớn tiếp tục leo thang do nguồn cung khan hiếm và tập trung ở phân khúc cao cấp, thì phân khúc NƠXH lại nổi lên như một điểm sáng nhờ những cải cách pháp lý mạnh mẽ…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: