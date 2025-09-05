Bắc Ninh mới: Siêu tỉnh công nghiệp và cơ hội "vàng" cho bất động sản

Sự kiện sáp nhập Bắc Giang và Bắc Ninh, chính thức từ ngày 1/7/2025, không chỉ là một thay đổi hành chính mà còn đánh dấu sự ra đời của một siêu tỉnh công nghiệp mới tại miền Bắc.

Với diện tích 4.718 km2, dân số hơn 3,6 triệu người (top 10 cả nước) và GRDP tổng hợp đạt 440.000 tỷ đồng, Bắc Ninh mới nổi bật như một trung tâm kinh tế - công nghiệp trọng điểm.

Phối cảnh quảng trường 3/2 Thành Phố Bắc Ninh mới.

NỀN TẢNG KINH TẾ VỮNG CHẮC

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Bắc Giang đạt mức tăng trưởng 14,1%, trong khi Bắc Ninh ghi nhận 9,18%, thể hiện sức bật kinh tế mạnh mẽ và bền vững. Đây là nền tảng nội lực thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Khu trung tâm hành chính mới đặt tại Bắc Giang (cũ) sẽ trở thành “trái tim” phát triển, hội tụ hạ tầng giao thông, hành chính và dịch vụ cấp tỉnh. Hệ thống đường bộ, cao tốc và quy hoạch sân bay đồng bộ giúp Bắc Ninh mới tăng cường kết nối liên vùng, kéo theo nhu cầu bùng nổ về nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Thị trường bất động sản Bắc Ninh sau sáp nhập chứng kiến sự sôi động rõ rệt, với giá đất nền tại các khu vực trọng điểm tăng mạnh: Phố đi bộ HP Intermix Bắc Giang (làn 1): trên 200 triệu đồng/m2. Dự án Mascity tiếp giáp Phố đi bộ HP Intermix (làn 1): 130 - 150 triệu đồng/m2. Khu chợ Thương gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang (cũ): 150 - 170 triệu đồng/m2. Phường Hoàng Văn Thụ (gần Quảng trường 3/2): 130 - 150 triệu đồng/m2. Dự án Royal Mansion (làn 1): 160 - 180 triệu đồng/m2.

Sự khan hiếm quỹ đất tại trung tâm là yếu tố then chốt, giúp bất động sản Bắc Ninh củng cố vị thế “đất vàng” trong khu vực.

Theo ông Lê Đình Chung, chuyên gia Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), nhận định: “Khi giá bất động sản tại Hà Nội tăng cao và đạt mức bão hòa, dòng vốn đầu tư dịch chuyển sang các địa phương lân cận có giá hợp lý và tiềm năng tăng trưởng lớn. Bắc Ninh nổi lên như điểm đến hàng đầu. Đặc biệt, phân khúc chung cư tại Bắc Ninh đang hưởng lợi từ nhu cầu ở thực của lực lượng lao động và chuyên gia tại các khu công nghiệp.”

Nhận định này cho thấy Bắc Ninh không chỉ hấp dẫn ở đất nền mà còn ở phân khúc chung cư và nhà cao tầng, đáp ứng nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn.

THE INTERONE – DỰ ÁN TIÊN PHONG

Trong bối cảnh đó, The Interone nổi bật như biểu tượng tiên phong của đô thị Bắc Ninh mới. Dự án sở hữu ba lợi thế chiến lược:

Dòng vốn đầu tư dài hạn: Hưởng lợi từ sự hiện diện của các tập đoàn lớn.

Nhu cầu ở thực tăng mạnh: Với hơn 650.000 lao động tại các khu công nghiệp, The Interone đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của các chuyên gia, đặc biệt là chuyên gia nước ngoài.

Hạ tầng và văn hóa song hành: Bắc Ninh mới kết hợp hạ tầng hiện đại (cao tốc, sân bay) với giá trị văn hóa đặc sắc như dân ca Quan họ, tạo nên bản sắc độc đáo.

Phối cảnh tổng thể dự án The Inteone.

Với những ưu thế vượt trội, The Interone không chỉ là dự án dẫn đầu làn sóng tăng trưởng mà còn là cơ hội tốt để nhà đầu tư khẳng định giá trị bền vững và gia chủ kiến tạo không gian sống đẳng cấp tại trung tâm Bắc Ninh mới.

