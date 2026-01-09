Phân bón Cà Mau và AgriS ký kết hợp tác chiến lược

Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) và Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (AgriS, HOSE: SBT) chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ đồng hành giữa hai doanh nghiệp đầu ngành, cùng hướng tới nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, gia tăng giá trị nông sản Việt Nam và thúc đẩy phát triển bền vững.

HỢP TÁC DỰA TRÊN CHUỖI GIÁ TRỊ TÍCH HỢP

Thỏa thuận hợp tác giữa PVCFC và AgriS được xây dựng trên niềm tin chung rằng: Nông nghiệp Việt Nam chỉ có thể phát triển bền vững khi các bên trong chuỗi giá trị cùng tạo ra giá trị tích hợp, từ đầu vào, canh tác, chế biến đến thị trường và người nông dân.

Đại diện hai bên: ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng giám đốc PVCFC và ông Nguyễn Đức Hùng Linh - Phó Tổng giám đốc khối Đầu tư AgriS ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Theo đó, hai bên thống nhất triển khai hợp tác trên bốn trụ cột trọng tâm:

Thứ nhất, hai đơn vị phối hợp nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm phân bón chuyên dụng cho cây dừa, dứa và một số cây trồng chủ lực khác, hướng đến xây dựng bộ giải pháp dinh dưỡng hoàn chỉnh cho từng nhóm cây trồng, góp phần tối ưu sinh trưởng, năng suất và hiệu quả canh tác.

Trên phương diện kinh doanh, hai bên sẽ cùng nghiên cứu và mở rộng phân phối các dòng sản phẩm hợp tác ra thị trường trong nước và quốc tế, bao gồm các thị trường trọng điểm như Lào, Campuchia, Indonesia cùng các thị trường tiềm năng khác tại ASEAN và Châu Á – Thái Bình Dương. Hai bên thống nhất chia sẻ mạng lưới, nguồn lực và thế mạnh để hỗ trợ nhau gia tăng năng lực sản xuất, gia công sản phẩm, tối ưu tổ chức sản xuất – chế biến và vận hành chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, hợp tác còn hướng đến mang lại những giá trị thiết thực cho ngành nông nghiệp nói chung, khi cùng phối hợp chia sẻ thông tin và kinh nghiệm để hoàn thiện, thử nghiệm và nhân rộng các mô hình canh tác tiêu chuẩn cho những cây trồng chủ lực; đồng thời phân tích, kiểm chứng các mô hình liên kết như hợp tác xã, vùng trồng nhằm tối ưu phát triển vùng nguyên liệu, hỗ trợ người nông dân thông qua cơ chế tài chính chuỗi cung ứng và các hỗ trợ về vốn, kỹ thuật tiên tiến khác.

Ngoài ra, với vai trò là đơn vị cung cấp giải pháp nông nghiệp, AgriS sẽ đồng hành cùng PVCFC trong việc khai thác và ứng dụng các giải pháp quản lý, công nghệ số và mô hình phát triển bền vững, bao gồm nền tảng AgriOS trong quản trị dữ liệu, quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và khuyến nông kỹ thuật số, đồng thời, tích hợp các chương trình ESG, giảm phát thải, tín chỉ carbon hướng đến Net Zero.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Hùng Linh – Phó Tổng giám đốc Khối Đầu tư tin tưởng rằng: “Sự kết hợp giữa năng lực nghiên cứu – sản xuất – phân phối phân bón chuyên biệt của PVCFC và hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, mạng lưới thị trường rộng lớn cùng nền tảng công nghệ và dữ liệu của AgriS sẽ tạo ra những giá trị thiết thực.”

Ông Nguyễn Đức Hùng Linh - Phó Tổng giám đốc khối Đầu tư AgriS phát biểu tại sự kiện.

SỰ KẾT HỢP GIỮA DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ NHÀ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HÀNG ĐẦU

Với hơn nửa thế kỷ phát triển, AgriS hiện là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu khu vực, vận hành Chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn với ba trụ cột AgTech – FoodTech – FinTech (Công nghệ nông nghiệp - Công nghệ thực phẩm - Công nghệ tài chính), sở hữu hệ sinh thái tích hợp từ vùng nguyên liệu – sản xuất – thương mại – dịch vụ, đồng thời dẫn đầu trong số hóa và dữ liệu hóa nông nghiệp.

Trên hành trình hơn 15 năm nỗ lực không ngừng, Phân bón Cà Mau đã khẳng định vị thế là thương hiệu phân bón hàng đầu Việt Nam với công suất gần 1,5 triệu tấn mỗi năm, tiên phong trong ứng dụng khoa học – công nghệ hiện đại và nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển. Thương hiệu Phân bón Cà Mau không chỉ thống lĩnh thị trường nội địa mà còn vươn xa ra thị trường quốc tế, với sản phẩm hiện diện tại hơn 20 quốc gia trên thế giới, trở thành một biểu tượng của chất lượng và uy tín trong ngành nông nghiệp.

PVCFC đang đi đầu trong việc mở rộng tầm nhìn chiến lược vượt ra khỏi khuôn khổ nhà sản xuất phân bón truyền thống. Với quyết tâm phát triển mạnh mẽ, Tổng Công ty đặt trọng tâm vào ba lĩnh vực chiến lược mới gồm: hóa chất, khí công nghiệp, công nghệ sinh học và giải pháp chế biến sau thu hoạch. Đây là bước chuyển mình chiến lược, đưa PVCFC từ vai trò “nhà sản xuất phân bón hàng đầu” tiến tới trở thành nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp toàn diện, tích hợp khoa học công nghệ, sản xuất – phân phối và dịch vụ hỗ trợ nông dân xuyên suốt chuỗi giá trị.

Chia sẻ tại sự kiện, Ông Văn Tiến Thanh - Tổng giám đốc Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau nhấn mạnh “Sự hợp tác chiến lược lần này không chỉ là sự kết nối của hai thương hiệu mạnh, mà còn thể hiện quyết tâm của PVCFC trong việc tối ưu hóa chuỗi giá trị ngành nông nghiệp Việt Nam, tận dụng thế mạnh công nghệ, mạng lưới phân phối hiện đại và nguồn lực thị trường để kiến tạo những giải pháp toàn diện, góp phần thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.”

Ông Văn Tiến Thanh - Tổng giám đốc Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau phát biểu tại sự kiện.

Hợp tác giữa AgriS và PVCFC đặt trọng tâm vào việc hoàn thiện và nhân rộng các mô hình canh tác theo tiêu chuẩn tiên tiến, thúc đẩy phát triển các vùng nguyên liệu bền vững và hỗ trợ người nông dân tiếp cận các giải pháp tài chính chuỗi cung ứng, nguồn vốn chất lượng cùng kỹ thuật tiên tiến. Đồng thời hướng tới việc xây dựng chuỗi giá trị nông sản hoàn chỉnh thông qua hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và mở rộng kinh doanh, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu nông sản Việt Nam ra thị trường quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp theo định hướng phát triển bền vững.