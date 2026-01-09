Phân bón Cà Mau và AgriS ký kết hợp tác chiến lược

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 09/01/2026
Thu Hà
09/01/2026, 21:03
Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) và Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (AgriS, HOSE: SBT) chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ đồng hành giữa hai doanh nghiệp đầu ngành, cùng hướng tới nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, gia tăng giá trị nông sản Việt Nam và thúc đẩy phát triển bền vững.
Thỏa thuận hợp tác giữa PVCFC và AgriS được xây dựng trên niềm tin chung rằng: Nông nghiệp Việt Nam chỉ có thể phát triển bền vững khi các bên trong chuỗi giá trị cùng tạo ra giá trị tích hợp, từ đầu vào, canh tác, chế biến đến thị trường và người nông dân.
Theo đó, hai bên thống nhất triển khai hợp tác trên bốn trụ cột trọng tâm:
Thứ nhất, hai đơn vị phối hợp nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm phân bón chuyên dụng cho cây dừa, dứa và một số cây trồng chủ lực khác, hướng đến xây dựng bộ giải pháp dinh dưỡng hoàn chỉnh cho từng nhóm cây trồng, góp phần tối ưu sinh trưởng, năng suất và hiệu quả canh tác.
Trên phương diện kinh doanh, hai bên sẽ cùng nghiên cứu và mở rộng phân phối các dòng sản phẩm hợp tác ra thị trường trong nước và quốc tế, bao gồm các thị trường trọng điểm như Lào, Campuchia, Indonesia cùng các thị trường tiềm năng khác tại ASEAN và Châu Á – Thái Bình Dương. Hai bên thống nhất chia sẻ mạng lưới, nguồn lực và thế mạnh để hỗ trợ nhau gia tăng năng lực sản xuất, gia công sản phẩm, tối ưu tổ chức sản xuất – chế biến và vận hành chuỗi cung ứng.
Đặc biệt, hợp tác còn hướng đến mang lại những giá trị thiết thực cho ngành nông nghiệp nói chung, khi cùng phối hợp chia sẻ thông tin và kinh nghiệm để hoàn thiện, thử nghiệm và nhân rộng các mô hình canh tác tiêu chuẩn cho những cây trồng chủ lực; đồng thời phân tích, kiểm chứng các mô hình liên kết như hợp tác xã, vùng trồng nhằm tối ưu phát triển vùng nguyên liệu, hỗ trợ người nông dân thông qua cơ chế tài chính chuỗi cung ứng và các hỗ trợ về vốn, kỹ thuật tiên tiến khác.
Ngoài ra, với vai trò là đơn vị cung cấp giải pháp nông nghiệp, AgriS sẽ đồng hành cùng PVCFC trong việc khai thác và ứng dụng các giải pháp quản lý, công nghệ số và mô hình phát triển bền vững, bao gồm nền tảng AgriOS trong quản trị dữ liệu, quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và khuyến nông kỹ thuật số, đồng thời, tích hợp các chương trình ESG, giảm phát thải, tín chỉ carbon hướng đến Net Zero.
Tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Hùng Linh – Phó Tổng giám đốc Khối Đầu tư tin tưởng rằng: “Sự kết hợp giữa năng lực nghiên cứu – sản xuất – phân phối phân bón chuyên biệt của PVCFC và hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, mạng lưới thị trường rộng lớn cùng nền tảng công nghệ và dữ liệu của AgriS sẽ tạo ra những giá trị thiết thực.”
Với hơn nửa thế kỷ phát triển, AgriS hiện là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu khu vực, vận hành Chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn với ba trụ cột AgTech – FoodTech – FinTech (Công nghệ nông nghiệp - Công nghệ thực phẩm - Công nghệ tài chính), sở hữu hệ sinh thái tích hợp từ vùng nguyên liệu – sản xuất – thương mại – dịch vụ, đồng thời dẫn đầu trong số hóa và dữ liệu hóa nông nghiệp.
Trên hành trình hơn 15 năm nỗ lực không ngừng, Phân bón Cà Mau đã khẳng định vị thế là thương hiệu phân bón hàng đầu Việt Nam với công suất gần 1,5 triệu tấn mỗi năm, tiên phong trong ứng dụng khoa học – công nghệ hiện đại và nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển. Thương hiệu Phân bón Cà Mau không chỉ thống lĩnh thị trường nội địa mà còn vươn xa ra thị trường quốc tế, với sản phẩm hiện diện tại hơn 20 quốc gia trên thế giới, trở thành một biểu tượng của chất lượng và uy tín trong ngành nông nghiệp.
PVCFC đang đi đầu trong việc mở rộng tầm nhìn chiến lược vượt ra khỏi khuôn khổ nhà sản xuất phân bón truyền thống. Với quyết tâm phát triển mạnh mẽ, Tổng Công ty đặt trọng tâm vào ba lĩnh vực chiến lược mới gồm: hóa chất, khí công nghiệp, công nghệ sinh học và giải pháp chế biến sau thu hoạch. Đây là bước chuyển mình chiến lược, đưa PVCFC từ vai trò “nhà sản xuất phân bón hàng đầu” tiến tới trở thành nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp toàn diện, tích hợp khoa học công nghệ, sản xuất – phân phối và dịch vụ hỗ trợ nông dân xuyên suốt chuỗi giá trị.
Chia sẻ tại sự kiện, Ông Văn Tiến Thanh - Tổng giám đốc Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau nhấn mạnh “Sự hợp tác chiến lược lần này không chỉ là sự kết nối của hai thương hiệu mạnh, mà còn thể hiện quyết tâm của PVCFC trong việc tối ưu hóa chuỗi giá trị ngành nông nghiệp Việt Nam, tận dụng thế mạnh công nghệ, mạng lưới phân phối hiện đại và nguồn lực thị trường để kiến tạo những giải pháp toàn diện, góp phần thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.”
Hợp tác giữa AgriS và PVCFC đặt trọng tâm vào việc hoàn thiện và nhân rộng các mô hình canh tác theo tiêu chuẩn tiên tiến, thúc đẩy phát triển các vùng nguyên liệu bền vững và hỗ trợ người nông dân tiếp cận các giải pháp tài chính chuỗi cung ứng, nguồn vốn chất lượng cùng kỹ thuật tiên tiến. Đồng thời hướng tới việc xây dựng chuỗi giá trị nông sản hoàn chỉnh thông qua hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và mở rộng kinh doanh, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu nông sản Việt Nam ra thị trường quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp theo định hướng phát triển bền vững.
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) đã có một năm 2025 thành công khi hoạt thành vượt kế hoạch kết quả kinh doanh. Đặc biệt năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi lần đầu tiên sau nhiều năm, toàn bộ các công ty con của VEAM đều có lãi. Nhiều đơn vị công nghiệp hỗ trợ, linh kiện tiếp tục giữ vai trò trụ cột tăng trưởng. Đây là động lực vững chắc để Tổng công ty xác lập kế hoạch tăng trưởng mới đầy tham vọng.
Trước những biến động gần đây của giá dầu Nga trong bối cảnh địa chính trị phức tạp và các lệnh trừng phạt kéo dài, Liên minh các nhà công nghiệp dầu khí Nga cho rằng không có cơ sở để bi quan.
Ô nhiễm không khí tại nhiều đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng, với bụi mịn PM2.5 thường xuyên vượt ngưỡng an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách và lâu dài nhằm từng bước kiểm soát, cải thiện chất lượng không khí...
Tổng Công ty May 10 là đơn vị tiên phong trong “Chuyển đổi kép” xanh và số. Việc đầu tư vào truy xuất nguồn gốc hàng hóa, năng lượng sạch, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng nhà máy xanh giúp tăng 52% năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, chi phí, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường EU và Mỹ, khẳng định uy tín của dệt may Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Trước những biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 8/1 tiếp tục được điều chỉnh giảm khá mạnh. Cụ thể, xăng RON95-III giảm 357 đồng/lít, E5RON92 giảm 205 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 135 đồng/lít - 194 đồng/lít, riêng dầu madút 180CST 3.5S tăng 58 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: