Tiền khối ngoại tiếp tục "đua", mua toàn nhóm có vốn Nhà nước

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCB, VHM, MBB, BID, CTG, BSR, TCB, MSN, TCX, VIC.

Động lực dẫn dắt thị trường trong phiên hôm nay tiếp tục xoay quanh thông tin về Nghị quyết 79, với kỳ vọng tạo cú hích mới cho khối doanh nghiệp có vốn Nhà nước. Phản ứng trên thị trường chứng khoán diễn ra gần như tức thì khi dòng tiền lớn tập trung cao độ vào nhóm cổ phiếu Nhà nước, tạo nên một phiên bứt phá mang tính chọn lọc nhưng có sức ảnh hưởng mạnh tới chỉ số.

Hàng loạt cổ phiếu trụ cột bật tăng mạnh, trong đó BID và VGI tăng kịch trần, GAS tăng 6%, CTG tăng 6,68%, VCB tăng 6,75%, BSR tăng 5,91%, GVR tăng 5,16%, ACV tăng 3,36%. Bên cạnh đó, nhiều mã khác như HVN, MBB, TCB, BCM, FPT, PLX cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

Riêng nhóm cổ phiếu này đã đóng góp gần 24 điểm cho thị trường chung, giúp VN-Index đóng cửa tại 1.867,90 điểm, tăng 12,34%. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh điểm số tích cực là sự phân hóa rất rõ nét của dòng tiền. Khi tiền lớn dồn mạnh vào nhóm doanh nghiệp Nhà nước có “câu chuyện” chính sách, phần còn lại của thị trường lại chịu áp lực rút vốn khá rõ.

Ngay trong nhóm ngân hàng, nhiều cổ phiếu bị điều chỉnh như VPB, HDB, STB, LPB, cho thấy xu hướng chọn lọc thay vì lan tỏa. Nhóm chứng khoán cũng không tránh khỏi áp lực bán với VCK, VCI, VND giảm điểm. Đáng chú ý, VIC – cổ phiếu từng đóng vai trò dẫn dắt – cũng giảm 0,34%, trong khi ít nhất hai mã bất động sản khác rơi xuống mức giá sàn, phản ánh tâm lý thận trọng ở nhóm này.

Áp lực điều chỉnh còn lan sang các nhóm ngành khác. Tiêu dùng thiết yếu ghi nhận mức giảm sâu ở VNM, MSN, VPL, MWG, trong khi công nghiệp cũng kém tích cực với GEE, VEA, GEX, GMD. Điều này cho thấy thị trường hiện không ở trạng thái tăng đồng thuận, mà đang vận động theo hướng tập trung hóa dòng tiền vào những nhóm có chất xúc tác riêng, đặc biệt là yếu tố chính sách.

Thanh khoản toàn thị trường tăng vọt, đạt 41.000 tỷ đồng, phản ánh cường độ giao dịch cao và sự tham gia mạnh mẽ của dòng tiền lớn. Khối ngoại 787.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 923.4 tỷ đồng.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, GEX, KDH, VJC, HDB, STB, NVL, SSI, VRE.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 27.5 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 440.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: CTG, KDH, VRE, CHI, TCH, VPB, SSI, VPI, FPT, NLG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: BID, VIX, VCB, VIC, STB, PDR, TCB, MBB, VHM.

Tự doanh bán ròng 1333.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 385.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm STB, FUEVFVND, KDH, VHM, FRT, BID, HDB, MWG, CII, FPT.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VCB, TCB, MBB, MSN, VNM, TPB, CTG, ACB, SSI, VRE.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 555.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 96.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng, Top bán ròng có CTG, VHM, VCB, MBB, TCX, BSR, FPT, MWG, CII, MSN.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có VIX, HDB, GEX, STB, VJC, PDR, DXG, NVL, KDH, DIG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.324,9 tỷ đồng, giảm -27,8% so với phiên liền trước và đóng góp 7,9% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC với 5,6 triệu cổ phiếu tương đương 988,4 tỷ đồng, bên cạnh nhóm Ngân hàng (TCB, ACB, MBB) được sang tay giữa Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Bất động sản, Xây dựng, Công nghệ Thông tin, Chăn nuôi, Thiết bị điện, Cao su, Viễn thông, Dệt may, trong khi giảm ở Chứng khoán, Dầu khí, Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Hóa chất, Tiện ích. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.