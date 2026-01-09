Thứ Sáu, 09/01/2026

Bất động sản

Hợp tác phân phối bất động sản trên nền tảng số

Phan Nam

09/01/2026, 14:33

BHS Property và Citics đã thống nhất hợp tác triển khai hoạt động phân phối bất động sản sơ cấp trên nền tảng số. Theo đó, danh mục các sản phẩm sơ cấp sẽ được chuẩn hóa và đưa lên ứng dụng Citics Agent, giúp BHS Property mở rộng độ phủ và tiếp cận mạng lưới hàng ngàn môi giới bất động sản trên nền tảng Citics đang hoạt động khắp toàn quốc.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ngày 8/1/2025, BHS Property (đơn vị cung cấp toàn diện các dịch vụ liên quan đến bất động sản) và Citics Group (hệ sinh thái công nghệ bất động sản toàn diện và tiên phong tại Việt Nam) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về phân phối bất động sản sơ cấp trên nền tảng hạ tầng số. Mô hình này như một “cánh tay nối dài” bên cạnh các kênh phân phối hiện hữu của BHS Property.

Thông tin tại sự kiện cho biết thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc với yêu cầu ngày càng cao về minh bạch thông tin, khả năng kiểm soát dữ liệu và hiệu quả vận hành. Trong khi đó, mô hình phân phối sơ cấp truyền thống do phụ thuộc nhiều vào yếu tố con người, sàn vật lý, quy trình thủ công và dữ liệu phân mảnh nên có nhiều hạn chế đối với việc mở rộng quy mô, theo dõi hiệu suất bán hàng theo thời gian thực và đưa ra các quyết định kịp thời...

Trên cơ sở đó, BHS Property và Citics thống nhất hợp tác triển khai hoạt động phân phối bất động sản sơ cấp trên nền tảng số. Kênh phân phối này cho phép bán hàng trên quy mô rộng hơn, hạn chế phụ thuộc vào địa lý và phương thức phân phối truyền thống, đồng thời, chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả phân phối bất động sản

Trong lần bắt tay này, BHS Property giữ vai trò đối tác chiến lược về nguồn cung và triển khai thị trường sơ cấp, phát huy thế mạnh về mạng lưới đối tác; Citics đảm nhận cung cấp và vận hành hạ tầng công nghệ, hỗ trợ số hóa và quản trị các hoạt động triển khai trên nền tảng, từ quản lý dự án, giao dịch, hợp đồng điện tử đến kết nối dữ liệu vận hành - tài chính và dịch vụ giao dịch theo một quy trình thống nhất.

Hai bên sẽ triển khai hợp tác theo lộ trình, bắt đầu với các dự án trọng điểm và mở rộng dần theo kế hoạch, đồng thời, tiếp tục chuẩn hóa quy trình vận hành, hoàn thiện các dịch vụ hậu giao dịch, nhằm nâng cao trải nghiệm và gia tăng giá trị vòng đời bất động sản cho khách hàng.

VnEconomy

Ông Trần Minh Long, CEO Citics Group, cho biết Citics định hướng xây dựng hạ tầng số cho toàn bộ vòng đời của một giao dịch bất động sản, từ phân phối sơ cấp đến các hoạt động sau bán. Hợp tác với BHS Property cho phép Citics tham gia trực tiếp vào mô hình phân phối sơ cấp, trong đó, các hoạt động phân phối và giao dịch được số hóa và vận hành tập trung trên một nền tảng thống nhất.

Việc tích hợp này không chỉ dừng lại ở khâu bán hàng mà còn kết nối toàn diện hành trình trải nghiệm của khách hàng, từ mua sơ cấp cho đến các nhu cầu tài chính, hậu giao dịch như bán lại, sửa chữa nhà, cho thuê và quản lý tài sản. Qua đó, Citics từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ trọn vòng đời bất động sản cho khách hàng.

Còn ông Lê Xuân Nga, Tổng Giám đốc BHS Property, chia sẻ: với hệ thống phân phối trải dài toàn quốc, BHS Property có cơ hội hợp tác với nhiều chủ đầu tư, đa dạng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Thách thức đặt ra là ngoài đội ngũ “inhouse” và hệ thống các đối tác chiến lược, làm sao để tiếp tục mở rộng thêm các kênh phân phối khi mô hình truyền thống đang dần chạm đến giới hạn? Việc hợp tác với Citics không chỉ giúp BHS Property phát triển hệ thống phân phối số, không còn rào cản địa lý mà còn góp phần chuẩn hóa nguồn cung, hướng đến một thị trường bền vững.

Việc ký kết chiến lược giữa BHS Property và Citics không chỉ mang ý nghĩa hợp tác giữa hai doanh nghiệp mà còn phản ánh xu hướng dịch chuyển của thị trường bất động sản theo hướng ứng dụng công nghệ, chuẩn hóa vận hành và lấy dữ liệu làm nền tảng cho các quyết định phân phối, hướng tới một thị trường bất động sản minh bạch hơn, hiệu quả hơn và có khả năng mở rộng bền vững trong dài hạn.

bất động sản BHS phân phối bất động sản

