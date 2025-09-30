BAF và Muyuan cùng rót 12.000 tỷ xây dựng “chung cư nuôi heo” tại Việt Nam

Ngành chăn nuôi heo tại Việt Nam đang chứng kiến một bước ngoặt quan trọng với sự ra đời của mô hình chăn nuôi công nghệ cao trong nhà cao tầng. Mô hình này, không chỉ giúp tối ưu hóa diện tích đất, kiểm soát dịch bệnh, mà còn mở ra hướng đi hiện đại hóa nông nghiệp, nâng cao giá trị chuỗi sản xuất và thúc đẩy phát triển bền vững.

Ngày 28/9, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ký kết hợp tác liên doanh với Tập đoàn thực phẩm Muyuan (Trung Quốc) để xây dựng, vận hành dự án trang trại chăn nuôi nhà cao tầng tích hợp nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Tây Ninh. Dự án có quy mô ước tính 64 nghìn heo nái và 1,6 triệu heo thịt/năm; công suất nhà máy cám ước tính 600 nghìn tấn/năm; tổng đầu tư 12 nghìn tỷ VND, doanh thu dự kiến 10 nghìn tỷ VND/năm.

Đây là dự án được UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025, Chính phủ cho phép triển khai vào tháng 8/2025 và nằm trong chiến lược BAF hướng tới quy mô 10 triệu con heo thương phẩm vào năm 2030.

Theo khảo sát thực tế, các mô hình chăn nuôi nhà cao tầng được nhận định có nhiều ưu điểm vượt trội.

Thứ nhất, tối ưu hóa diện tích đất và nhân công lao động, mô hình này có thể tiết kiệm 5-8 lần diện tích đất và giảm 20-30% nhân công so với trại truyền thống.

Thứ hai, mô hình này nâng cao năng suất và hiệu quả vận hành nhờ hệ thống quản lý thông minh, tự động hóa, giúp kiểm soát chặt chẽ các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, dinh dưỡng, sức khỏe vật nuôi.

Thứ ba, có khả năng kiểm soát dịch bệnh và an toàn sinh học vượt trội, với thiết kế nhiều tầng tách biệt và hệ thống lọc không khí 4 lớp, giúp ngăn ngừa lây nhiễm chéo, giảm rủi ro bùng phát dịch bệnh.

Phối cảnh 3D chính thức của dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng BAF tại Tây Ninh

Ngoài ra, mô hình này còn giúp giải bài toán về môi trường như: ô nhiễm mùi, nước thải, và thực hiện kinh tế tuần hoàn thông qua giải pháp làm phân bón hữu cơ từ nguồn chất thải. Điều này không chỉ giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường mà còn hướng tới chăn nuôi bền vững và an toàn thực phẩm, vốn là thách thức lớn của mô hình chăn nuôi truyền thống.

Phát biểu tại sự kiện, bà Bùi Hương Giang, Tổng Giám đốc Công ty CPNN BAF Việt Nam, cam kết BAF Việt Nam sẽ tuân thủ chặt chẽ việc triển khai dự án theo Luật Chăn nuôi và pháp luật Việt Nam, từ thiết kế, xây dựng, vận hành đến quản lý chất thải, phòng chống dịch bệnh. Hệ thống xử lý nước thải, khí thải và chất thải sẽ được đầu tư công nghệ phù hợp, áp dụng các giải pháp giảm phát thải, sử dụng năng lượng sạch và tối ưu hoá vòng tuần hoàn tài nguyên trong trang trại.