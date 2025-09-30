Thứ Ba, 30/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

BAF và Muyuan cùng rót 12.000 tỷ xây dựng “chung cư nuôi heo” tại Việt Nam

Chu Lan

30/09/2025, 07:38

Ngành chăn nuôi heo tại Việt Nam đang chứng kiến một bước ngoặt quan trọng với sự ra đời của mô hình chăn nuôi công nghệ cao trong nhà cao tầng. Mô hình này, không chỉ giúp tối ưu hóa diện tích đất, kiểm soát dịch bệnh, mà còn mở ra hướng đi hiện đại hóa nông nghiệp, nâng cao giá trị chuỗi sản xuất và thúc đẩy phát triển bền vững.

Lễ ký kết hợp tác liên doanh dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng giữa BAF Việt Nam và Tập đoàn Muyuan
Lễ ký kết hợp tác liên doanh dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng giữa BAF Việt Nam và Tập đoàn Muyuan

Ngày 28/9, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ký kết hợp tác liên doanh với Tập đoàn thực phẩm Muyuan (Trung Quốc) để xây dựng, vận hành dự án trang trại chăn nuôi nhà cao tầng tích hợp nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Tây Ninh. Dự án có quy mô ước tính 64 nghìn heo nái và 1,6 triệu heo thịt/năm; công suất nhà máy cám ước tính 600 nghìn tấn/năm; tổng đầu tư 12 nghìn tỷ VND, doanh thu dự kiến 10 nghìn tỷ VND/năm.

Đây là dự án được UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025, Chính phủ cho phép triển khai vào tháng 8/2025 và nằm trong chiến lược BAF hướng tới quy mô 10 triệu con heo thương phẩm vào năm 2030.

Theo khảo sát thực tế, các mô hình chăn nuôi nhà cao tầng được nhận định có nhiều ưu điểm vượt trội.

Thứ nhất, tối ưu hóa diện tích đất và nhân công lao động, mô hình này có thể tiết kiệm 5-8 lần diện tích đất và giảm 20-30% nhân công so với trại truyền thống.

Thứ hai, mô hình này nâng cao năng suất và hiệu quả vận hành nhờ hệ thống quản lý thông minh, tự động hóa, giúp kiểm soát chặt chẽ các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, dinh dưỡng, sức khỏe vật nuôi.

Thứ ba, có khả năng kiểm soát dịch bệnh và an toàn sinh học vượt trội, với thiết kế nhiều tầng tách biệt và hệ thống lọc không khí 4 lớp, giúp ngăn ngừa lây nhiễm chéo, giảm rủi ro bùng phát dịch bệnh.

Phối cảnh 3D chính thức của dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng BAF tại Tây Ninh
Phối cảnh 3D chính thức của dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng BAF tại Tây Ninh

Ngoài ra, mô hình này còn giúp giải bài toán về môi trường như: ô nhiễm mùi, nước thải, và thực hiện kinh tế tuần hoàn thông qua giải pháp làm phân bón hữu cơ từ nguồn chất thải. Điều này không chỉ giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường mà còn hướng tới chăn nuôi bền vững và an toàn thực phẩm, vốn là thách thức lớn của mô hình chăn nuôi truyền thống.

Phát biểu tại sự kiện, bà Bùi Hương Giang, Tổng Giám đốc Công ty CPNN BAF Việt Nam, cam kết BAF Việt Nam sẽ tuân thủ chặt chẽ việc triển khai dự án theo Luật Chăn nuôi và pháp luật Việt Nam, từ thiết kế, xây dựng, vận hành đến quản lý chất thải, phòng chống dịch bệnh. Hệ thống xử lý nước thải, khí thải và chất thải sẽ được đầu tư công nghệ phù hợp, áp dụng các giải pháp giảm phát thải, sử dụng năng lượng sạch và tối ưu hoá vòng tuần hoàn tài nguyên trong trang trại.

BAF Việt Nam xây dựng trang trại chăn nuôi công nghệ cao 2.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

10:51, 20/08/2025

BAF Việt Nam xây dựng trang trại chăn nuôi công nghệ cao 2.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

BAF Việt Nam tiên phong ứng dụng năng lượng mặt trời trong chăn nuôi

11:43, 13/02/2025

BAF Việt Nam tiên phong ứng dụng năng lượng mặt trời trong chăn nuôi

BAF Việt Nam: Top 10 doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao 2024

11:29, 07/08/2024

BAF Việt Nam: Top 10 doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao 2024

Từ khóa:

BaF Việt Nam chăn nuôi công nghệ cao Kinh tế tuần hoàn Muyuan Tây Ninh trang trại nhà cao tầng

Đọc thêm

Từ Đổi mới đến Vươn tầm: Doanh nhân Việt Nam Những người khai mở và kiến tạo

Từ Đổi mới đến Vươn tầm: Doanh nhân Việt Nam Những người khai mở và kiến tạo

Thế giới bước vào kỷ nguyên kinh tế mới, Việt Nam cần hơn bao giờ hết những doanh nhân có tầm nhìn, bản lĩnh và khát vọng, để tiếp tục khơi dậy nội lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng tầm vị thế quốc gia.

Doanh nghiệp dẫn dắt hành trình phát triển và hội nhập

Doanh nghiệp dẫn dắt hành trình phát triển và hội nhập

Trên hành trình phát triển và hội nhập, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là khu vực tư nhân, đang khẳng định vai trò là động lực then chốt của nền kinh tế...

Ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng số

Ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng số

Sẽ hoàn thiện pháp luật về công nghệ cao, bổ sung ưu đãi thực chất cho doanh nghiệp phát triển hạ tầng số; ưu tiên sản phẩm "Make in Vietnam", mở rộng hỗ trợ cho startup và doanh nghiệp vừa, nhỏ trong ngành...

Quản lý thị trường thu hơn 400 tỷ đồng từ chống buôn lậu

Quản lý thị trường thu hơn 400 tỷ đồng từ chống buôn lậu

Trong 9 tháng năm 2025, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra gần 17.800 vụ, xử lý hơn 15.500 vụ vi phạm và thu về 402 tỷ đồng tiền phạt với trị giá hàng vi phạm gần 211 tỷ đồng.…

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 3 - Vietnam New Economy Forum 2025

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 3 - Vietnam New Economy Forum 2025

Diễn đàn Kinh tế mới 2025 do Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đồng chủ trì sẽ diễn ra vào chiều ngày 2/10/2025 tại Hà Nội...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Du lịch Đà Nẵng thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Du lịch

2

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+

Thế giới

3

Cùng Anh Trai “Say Hi” - Bộ đôi Sinh lời VIB đưa người dùng vào kỷ nguyên sinh lợi kép đến 9,3%

Tài chính

4

Bất động sản đang định hình lựa chọn của các hộ gia đình

Bất động sản

5

BAF và Muyuan cùng rót 12.000 tỷ xây dựng “chung cư nuôi heo” tại Việt Nam

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy