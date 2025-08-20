Thứ Tư, 20/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

BAF Việt Nam xây dựng trang trại chăn nuôi công nghệ cao 2.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

Lan Anh

20/08/2025, 10:51

Ngày 19/8, tỉnh Quảng Trị đã chính thức khởi công dự án trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Gia Hân, do Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) đầu tư với tổng vốn lên tới 2.000 tỷ đồng.

Đây là một trong 250 công trình, dự án tiêu biểu được khởi công và khánh thành trên toàn quốc nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Dự án không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần nâng cao vị thế của tỉnh Quảng Trị trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Dự án trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Gia Hân được xây dựng trên diện tích 197 ha tại xã Tuyên Bình, với quy mô sản lượng 15.000 lợn nái và 450.000 lợn thịt.

Trang trại được thiết kế theo mô hình chăn nuôi hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến từ Tập đoàn Muyuan - một trong những tập đoàn thực phẩm và chăn nuôi heo lớn nhất thế giới. Hệ thống an toàn sinh học 5 lớp và lọc không khí 4 lớp sẽ giúp ngăn ngừa dịch tả heo châu Phi và các bệnh dịch khác, đảm bảo sức khỏe cho đàn lợn.

Một trong những điểm nổi bật của dự án là hệ thống quản lý chăn nuôi thông minh, cho phép giám sát và chẩn đoán sức khỏe vật nuôi, đồng thời điều chỉnh môi trường chuồng trại một cách phù hợp.

Hệ thống xử lý chất thải hiện đại, tích hợp công nghệ khử mùi, khử khuẩn và quản lý chất thải chăn nuôi, giúp tiết kiệm tài nguyên và tái chế hiệu quả theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Các giải pháp như sử dụng năng lượng mặt trời và tái sử dụng nước cũng được áp dụng, nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn ESG toàn cầu.

Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, phát biểu tại lễ động thổ. 
Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, phát biểu tại lễ động thổ. 

Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã bày tỏ kỳ vọng rằng dự án sẽ tạo ra nhiều giá trị thiết thực cho địa phương, từ việc tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương, đến việc gia tăng giá trị nông sản và đóng góp ngân sách cho tỉnh.

Ông nhấn mạnh rằng dự án sẽ góp phần hình thành chuỗi giá trị khép kín từ thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi, giết mổ, chế biến đến tiêu thụ, qua đó khẳng định thương hiệu nông sản của tỉnh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ngành chăn nuôi Việt Nam hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch theo hướng hiện đại hóa với mô hình trang trại tập trung, quy mô lớn, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế và thân thiện với môi trường đang diễn ra mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường trở thành yếu tố then chốt, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Bà Bùi Hương Giang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, cho biết việc quản trị và đảm bảo an toàn sinh học tốt không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro dịch bệnh mà còn bảo vệ sức khỏe của đàn heo, tăng hiệu quả kinh doanh và ổn định nguồn cung thịt sạch cho thị trường.

Cũng trong chương trình, bà Bùi Hương Giang - Đại diện CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam - đã trao tặng 1.8 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Quảng Trị xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cũng đánh giá cao quy mô và sự đầu tư cho dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại Quảng Trị. Ông cho rằng dự án được triển khai đúng vào thời điểm vàng khi ngành chăn nuôi đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng, kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong ứng dụng công nghệ cao, góp phần hiện đại hóa ngành chăn nuôi.

Dự án trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Gia Hân không chỉ là một bước tiến lớn trong ngành chăn nuôi của tỉnh Quảng Trị mà còn là một mô hình tiêu biểu cho sự phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

Với sự đầu tư bài bản và áp dụng công nghệ hiện đại, dự án hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân địa phương, đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam trong tương lai.

Nafoods nhận đầu tư 20 triệu USD từ ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

Nafoods nhận đầu tư 20 triệu USD từ ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan

Tăng 4 bậc trong bảng xếp hạng thực phẩm toàn cầu: Vinamilk khẳng định sức mạnh thương hiệu Việt

Tăng 4 bậc trong bảng xếp hạng thực phẩm toàn cầu: Vinamilk khẳng định sức mạnh thương hiệu Việt

WinMart+ tại nông thôn tăng trưởng 46% - Động lực tăng trưởng mới của WinCommerce

WinMart+ tại nông thôn tăng trưởng 46% - Động lực tăng trưởng mới của WinCommerce

Đọc thêm

BAF Việt Nam xây dựng trang trại chăn nuôi công nghệ cao 2.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

BAF Việt Nam xây dựng trang trại chăn nuôi công nghệ cao 2.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

Ngày 19/8, tỉnh Quảng Trị đã chính thức khởi công dự án trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Gia Hân, do Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) đầu tư với tổng vốn lên tới 2.000 tỷ đồng.

WinMart+ tại nông thôn tăng trưởng 46% - Động lực tăng trưởng mới của WinCommerce

WinMart+ tại nông thôn tăng trưởng 46% - Động lực tăng trưởng mới của WinCommerce

Với hiệu quả kinh doanh cải thiện rõ rệt và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, WinCommerce tiếp tục từng bước hiện đại hóa bán lẻ Việt Nam, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng hai con số và tăng tốc mở rộng quy mô trong 7 tháng đầu năm nay.

Hòa Phát khởi công dự án khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội khu công nghiệp Yên Mỹ II

Hòa Phát khởi công dự án khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội khu công nghiệp Yên Mỹ II

Ngày 19/8/2025, Hòa Phát khởi công dự án khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội khu công nghiệp Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên. Trên quỹ đất 31 ha, dự án sẽ phát triển 27 tòa chung cư với khoảng 9.000 căn hộ, 250 căn nhà liền kề thương mại cùng hệ thống tiện ích và hạ tầng xã hội, đáp ứng chỗ ở cho người lao động trong khu công nghiệp Yên Mỹ II, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và người dân địa phương.

Đồng Nai kiến nghị cơ chế đặc biệt chọn nhà đầu tư tuyến dẫn nhiên liệu sân bay Long Thành

Đồng Nai kiến nghị cơ chế đặc biệt chọn nhà đầu tư tuyến dẫn nhiên liệu sân bay Long Thành

Tỉnh Đồng Nai đang gấp rút lựa chọn nhà đầu tư đối với hai dự án thuộc dự án sân bay Long Thành; trong đó có việc thực hiện lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án hệ thống tuyến ống dẫn nhiên liệu cho máy bay từ cảng đầu nguồn đến sân bay Long Thành...

Khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng

Khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng

Sáng 19/8/2025 tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng. Đây là một trong số 250 dự án, công trình được Chính phủ tổ chức khởi công, khánh thành tại 80 điểm cầu để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025)…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

Multimedia
Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

eMagazine

Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

1

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Tài chính

2

Loạt cổ phiếu “nóng” kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Chứng khoán

3

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Chứng khoán

4

Hội nghị Jackson Hole: Chủ tịch Fed có thể khiến nhà đầu tư thất vọng

Thế giới

5

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: