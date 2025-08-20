BAF Việt Nam xây dựng trang trại chăn nuôi công nghệ cao 2.000 tỷ đồng tại Quảng Trị
Lan Anh
20/08/2025
Ngày 19/8, tỉnh Quảng Trị đã chính thức khởi công dự án trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Gia Hân, do Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) đầu tư với tổng vốn lên tới 2.000 tỷ đồng.
Đây là một trong 250 công trình, dự án tiêu biểu được khởi công và khánh thành trên toàn quốc nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Dự án không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần nâng cao vị thế của tỉnh Quảng Trị trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.
Dự án trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Gia Hân được xây dựng trên diện tích 197 ha tại xã Tuyên Bình, với quy mô sản lượng 15.000 lợn nái và 450.000 lợn thịt.
Trang trại được thiết kế theo mô hình chăn nuôi hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến từ Tập đoàn Muyuan - một trong những tập đoàn thực phẩm và chăn nuôi heo lớn nhất thế giới. Hệ thống an toàn sinh học 5 lớp và lọc không khí 4 lớp sẽ giúp ngăn ngừa dịch tả heo châu Phi và các bệnh dịch khác, đảm bảo sức khỏe cho đàn lợn.
Một trong những điểm nổi bật của dự án là hệ thống quản lý chăn nuôi thông minh, cho phép giám sát và chẩn đoán sức khỏe vật nuôi, đồng thời điều chỉnh môi trường chuồng trại một cách phù hợp.
Hệ thống xử lý chất thải hiện đại, tích hợp công nghệ khử mùi, khử khuẩn và quản lý chất thải chăn nuôi, giúp tiết kiệm tài nguyên và tái chế hiệu quả theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Các giải pháp như sử dụng năng lượng mặt trời và tái sử dụng nước cũng được áp dụng, nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn ESG toàn cầu.
Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã bày tỏ kỳ vọng rằng dự án sẽ tạo ra nhiều giá trị thiết thực cho địa phương, từ việc tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương, đến việc gia tăng giá trị nông sản và đóng góp ngân sách cho tỉnh.
Ông nhấn mạnh rằng dự án sẽ góp phần hình thành chuỗi giá trị khép kín từ thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi, giết mổ, chế biến đến tiêu thụ, qua đó khẳng định thương hiệu nông sản của tỉnh trên thị trường trong nước và quốc tế.
Ngành chăn nuôi Việt Nam hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch theo hướng hiện đại hóa với mô hình trang trại tập trung, quy mô lớn, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế và thân thiện với môi trường đang diễn ra mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường trở thành yếu tố then chốt, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Bà Bùi Hương Giang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, cho biết việc quản trị và đảm bảo an toàn sinh học tốt không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro dịch bệnh mà còn bảo vệ sức khỏe của đàn heo, tăng hiệu quả kinh doanh và ổn định nguồn cung thịt sạch cho thị trường.
Cũng trong chương trình, bà Bùi Hương Giang - Đại diện CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam - đã trao tặng 1.8 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Quảng Trị xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cũng đánh giá cao quy mô và sự đầu tư cho dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại Quảng Trị. Ông cho rằng dự án được triển khai đúng vào thời điểm vàng khi ngành chăn nuôi đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng, kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong ứng dụng công nghệ cao, góp phần hiện đại hóa ngành chăn nuôi.
Dự án trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Gia Hân không chỉ là một bước tiến lớn trong ngành chăn nuôi của tỉnh Quảng Trị mà còn là một mô hình tiêu biểu cho sự phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.
Với sự đầu tư bài bản và áp dụng công nghệ hiện đại, dự án hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân địa phương, đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam trong tương lai.
