Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2072/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt số 95/2025/QH15, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện Luật trên phạm vi cả nước.

Theo Kế hoạch, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, biên soạn tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Đường sắt; đồng thời phối hợp Bộ Tư pháp đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia.

Các hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Luật Đường sắt sẽ được tổ chức cho các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt.

Các cơ quan báo chí trung ương và địa phương được giao tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản, điểm mới của Luật, đa dạng hóa hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm hiệu quả và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Các nhiệm vụ này sẽ được triển khai trong quý III và IV năm 2025.

Về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm rà soát, lập danh mục các văn bản có liên quan đến Luật Đường sắt, kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp. Các bộ, ngành, địa phương gửi kết quả rà soát, tình hình xử lý văn bản và kiến nghị (nếu có) về Bộ Xây dựng trước ngày 31/10/2025 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đường sắt sẽ thực hiện theo danh mục và tiến độ tại Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 14/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm soạn thảo, ban hành văn bản theo thẩm quyền để quy định chi tiết các nội dung được giao.

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp cùng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn trong quý 4/2025 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cùng các cơ quan có liên quan thường xuyên hướng dẫn áp dụng văn bản chi tiết, tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thi hành Luật.