Trang chủ Đầu tư

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt

Minh Kiệt

18/09/2025, 09:19

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2072/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt số 95/2025/QH15, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện Luật trên phạm vi cả nước.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo Kế hoạch, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, biên soạn tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Đường sắt; đồng thời phối hợp Bộ Tư pháp đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia.

Các hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Luật Đường sắt sẽ được tổ chức cho các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt.

Các cơ quan báo chí trung ương và địa phương được giao tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản, điểm mới của Luật, đa dạng hóa hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm hiệu quả và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Các nhiệm vụ này sẽ được triển khai trong quý III và IV năm 2025.

Về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm rà soát, lập danh mục các văn bản có liên quan đến Luật Đường sắt, kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp. Các bộ, ngành, địa phương gửi kết quả rà soát, tình hình xử lý văn bản và kiến nghị (nếu có) về Bộ Xây dựng trước ngày 31/10/2025 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đường sắt sẽ thực hiện theo danh mục và tiến độ tại Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 14/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm soạn thảo, ban hành văn bản theo thẩm quyền để quy định chi tiết các nội dung được giao.

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp cùng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn trong quý 4/2025 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cùng các cơ quan có liên quan thường xuyên hướng dẫn áp dụng văn bản chi tiết, tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thi hành Luật.

Quốc hội thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi), tạo cơ hội đột phá cho lĩnh vực đường sắt

13:00, 27/06/2025

Quốc hội thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi), tạo cơ hội đột phá cho lĩnh vực đường sắt

Sửa đổi Luật đường sắt, khơi thông dòng vốn mở đường đột phá cho đường sắt

00:08, 17/06/2025

Sửa đổi Luật đường sắt, khơi thông dòng vốn mở đường đột phá cho đường sắt

Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi)

10:03, 16/06/2025

Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi)

đầu tư hạ tầng Luật Đường sắt Tiêu điểm

UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 Việt Nam lên 7,5%

UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 Việt Nam lên 7,5%

Mặc dù đối mặt rủi ro thuế quan, kinh tế Việt Nam vẫn giữ sức chống chịu và năng động với xuất khẩu mạnh mẽ, đầu tư hạ tầng và cải cách thể chế. Trên cơ sở đó, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 lên 7,5%...

Đà Nẵng khởi công hàng loạt dự án, công trình, với tổng số vốn đầu tư gần 100 nghìn tỷ đồng

Đà Nẵng khởi công hàng loạt dự án, công trình, với tổng số vốn đầu tư gần 100 nghìn tỷ đồng

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết đến nay, trên địa bàn thành phố có 7 dự án khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030; trong đó, có 4 dự án vốn ngân sách và 3 dự án vốn từ khu vực tư nhân...

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở Nghệ An đạt trên 58% kế hoạch

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở Nghệ An đạt trên 58% kế hoạch

Năm 2025, Nghệ An được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.000 tỷ đồng, cùng với nguồn bổ sung từ ngân sách Trung ương. Đến nay, địa phương đã phân bổ và giải ngân đạt kết quả tích cực, vượt mức bình quân cả nước, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án hạ tầng trọng điểm...

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Chiều ngày 17/9, tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời xem xét, quyết định việc kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2025.

"Mắt xích" giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân vốn đầu tư công tại Đồng Nai

“Mắt xích” giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân vốn đầu tư công tại Đồng Nai

Tính đến ngày 10/9, Đồng Nai mới giải ngân được hơn 37% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng là “mắt xích” quyết định để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% nguồn vốn…

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

1

CEO Nvidia thất vọng vì tin Trung Quốc cấm doanh nghiệp mua chip Nvidia

2

Cắt giảm và rút gọn các thủ tục mở chi nhánh, niêm yết cổ phiếu và sáp nhập ngân hàng

3

VN-Index giảm liền 2 phiên, công ty chứng khoán nhận định gì về cơ hội vượt đỉnh 1700?

4

Nông nghiệp Hòa Phát sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn HOSE sớm nhất vào tháng 12/2025

5

Hàn Quốc không muốn ký với Mỹ thỏa thuận thương mại "kiểu Nhật"

