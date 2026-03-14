Hoàn thiện và chuẩn hóa quy trình lập quy hoạch từ quốc gia đến địa phương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số
70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch,
nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động lập, thẩm định, phê duyệt và điều
chỉnh quy hoạch ở các cấp.
QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ
PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CÁC LOẠI QUY HOẠCH
Nghị định cũng quy định chi tiết quy trình xây dựng, lấy ý kiến và phê duyệt
đề cương lập quy hoạch đối với từng cấp độ quy hoạch trong hệ thống quy hoạch
quốc gia. Theo đó, với quy hoạch tổng thể quốc gia, Bộ Tài chính là cơ quan chủ
trì xây dựng đề cương lập quy hoạch và gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ
cùng các địa phương liên quan.
Các cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm phản
hồi trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Sau khi tiếp
thu và giải trình các ý kiến góp ý, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện hồ sơ đề cương
và trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Đối với quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc
gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng đề cương
và tổ chức lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ cũng như các địa phương có liên
quan. Sau khi tổng hợp, tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý trong thời hạn
quy định, Bộ sẽ hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ xem xét, quyết định đề
cương quy hoạch.
Trong khi đó, đối với quy hoạch ngành, cơ quan lập quy hoạch sẽ xây dựng đề
cương và báo cáo cơ quan tổ chức lập quy hoạch để gửi xin ý kiến các bộ, cơ
quan ngang bộ và địa phương liên quan. Sau khi tiếp nhận ý kiến góp ý trong
vòng 10 ngày làm việc, cơ quan tổ chức lập quy hoạch sẽ chỉ đạo cơ quan lập quy
hoạch tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ đề cương. Tùy theo thẩm quyền
phê duyệt của từng loại quy hoạch ngành, hồ sơ sẽ được trình Thủ tướng Chính
phủ hoặc Bộ trưởng xem xét, phê duyệt.
Đối với quy hoạch vùng, cơ quan lập quy hoạch xây dựng đề cương và báo cáo
Bộ Tài chính để gửi xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương trong
vùng. Các cơ quan, địa phương có trách nhiệm góp ý trong thời hạn 10 ngày làm
việc kể từ khi nhận được hồ sơ. Trên cơ sở tổng hợp và giải trình các ý kiến,
Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện hồ sơ và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê
duyệt đề cương quy hoạch vùng.
Tương tự, với quy hoạch tỉnh, cơ quan lập quy hoạch cấp tỉnh sẽ xây dựng đề
cương và gửi lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
cũng như Ủy ban nhân dân cấp xã. Sau khi tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý
và hoàn thiện hồ sơ, đề cương lập quy hoạch tỉnh sẽ được trình Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền.
ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN LẬP CÁC LOẠI QUY HOẠCH
Một điểm đáng chú ý của Nghị định là
việc đơn giản hóa trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch
ở các cấp từ quốc gia, vùng đến tỉnh. Đồng thời, Nghị định cũng phân định rõ
trách nhiệm của từng cơ quan trong từng khâu thực hiện, bảo đảm nguyên tắc “rõ
người, rõ việc” trong quá trình triển khai.
Theo quy định, thời gian lập quy
hoạch tổng thể quốc gia không quá 24 tháng và phải bảo đảm trình Quốc hội
xem xét, quyết định tại kỳ họp đầu tiên trong năm đầu của thời kỳ quy hoạch.
Tương tự, quy hoạch không gian
biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia cũng có thời gian
lập không quá 24 tháng và phải được trình Quốc hội xem xét, quyết định
trong năm đầu của kỳ quy hoạch.
Trong khi đó, quy hoạch ngành
quốc gia và quy hoạch vùng được quy định thời gian lập không quá 18
tháng và phải được trình phê duyệt chậm nhất trong vòng 3 tháng kể
từ khi quy hoạch tổng thể quốc gia được quyết định hoặc phê duyệt.
Việc quy định rõ thời hạn và quy
trình lập quy hoạch được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả
quản lý, hạn chế tình trạng chậm trễ hoặc thiếu đồng bộ giữa các cấp quy hoạch.
Nghị định cũng tạo khuôn khổ pháp lý để tăng cường trách nhiệm của các cơ quan,
tổ chức trong toàn bộ vòng đời của quy hoạch, từ khâu lập kế hoạch, tổ chức
thực hiện đến rà soát, điều chỉnh khi cần thiết.
Ngoài ra, Nghị định quy định việc
công bố và công khai quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh
phải được thực hiện chậm nhất trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi được cơ
quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.
Thông tin quy hoạch sẽ được đăng
tải trên Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch và trang thông tin
điện tử của cơ quan tổ chức lập quy hoạch hoặc cơ quan lập quy hoạch, trừ những
nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định pháp luật.
Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu về quy
hoạch cũng phải được cập nhật lên Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch chậm
nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi quy hoạch được phê duyệt hoặc
quyết định, qua đó bảo đảm tính kịp thời, minh bạch và thuận tiện cho việc tra
cứu, khai thác thông tin.