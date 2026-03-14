Hoàn thiện và chuẩn hóa quy trình lập quy hoạch từ quốc gia đến địa phương

Nghị định số 70/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành về Luật Quy hoạch đã làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương, đồng thời quy định cụ thể quy trình và thời hạn thực hiện các hoạt động lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch, nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch ở các cấp.

QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CÁC LOẠI QUY HOẠCH

Nghị định cũng quy định chi tiết quy trình xây dựng, lấy ý kiến và phê duyệt đề cương lập quy hoạch đối với từng cấp độ quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Theo đó, với quy hoạch tổng thể quốc gia, Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì xây dựng đề cương lập quy hoạch và gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ cùng các địa phương liên quan.

Các cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm phản hồi trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Sau khi tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện hồ sơ đề cương và trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng đề cương và tổ chức lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ cũng như các địa phương có liên quan. Sau khi tổng hợp, tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý trong thời hạn quy định, Bộ sẽ hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ xem xét, quyết định đề cương quy hoạch.

Trong khi đó, đối với quy hoạch ngành, cơ quan lập quy hoạch sẽ xây dựng đề cương và báo cáo cơ quan tổ chức lập quy hoạch để gửi xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương liên quan. Sau khi tiếp nhận ý kiến góp ý trong vòng 10 ngày làm việc, cơ quan tổ chức lập quy hoạch sẽ chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ đề cương. Tùy theo thẩm quyền phê duyệt của từng loại quy hoạch ngành, hồ sơ sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng xem xét, phê duyệt.

Đối với quy hoạch vùng, cơ quan lập quy hoạch xây dựng đề cương và báo cáo Bộ Tài chính để gửi xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương trong vùng. Các cơ quan, địa phương có trách nhiệm góp ý trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ. Trên cơ sở tổng hợp và giải trình các ý kiến, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện hồ sơ và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề cương quy hoạch vùng.

Tương tự, với quy hoạch tỉnh, cơ quan lập quy hoạch cấp tỉnh sẽ xây dựng đề cương và gửi lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng như Ủy ban nhân dân cấp xã. Sau khi tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ, đề cương lập quy hoạch tỉnh sẽ được trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền.

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN LẬP CÁC LOẠI QUY HOẠCH

Một điểm đáng chú ý của Nghị định là việc đơn giản hóa trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch ở các cấp từ quốc gia, vùng đến tỉnh. Đồng thời, Nghị định cũng phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong từng khâu thực hiện, bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc” trong quá trình triển khai.

Theo quy định, thời gian lập quy hoạch tổng thể quốc gia không quá 24 tháng và phải bảo đảm trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp đầu tiên trong năm đầu của thời kỳ quy hoạch.

Tương tự, quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia cũng có thời gian lập không quá 24 tháng và phải được trình Quốc hội xem xét, quyết định trong năm đầu của kỳ quy hoạch.

Trong khi đó, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng được quy định thời gian lập không quá 18 tháng và phải được trình phê duyệt chậm nhất trong vòng 3 tháng kể từ khi quy hoạch tổng thể quốc gia được quyết định hoặc phê duyệt.

Việc quy định rõ thời hạn và quy trình lập quy hoạch được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế tình trạng chậm trễ hoặc thiếu đồng bộ giữa các cấp quy hoạch. Nghị định cũng tạo khuôn khổ pháp lý để tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong toàn bộ vòng đời của quy hoạch, từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện đến rà soát, điều chỉnh khi cần thiết.

Ngoài ra, Nghị định quy định việc công bố và công khai quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh phải được thực hiện chậm nhất trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

Thông tin quy hoạch sẽ được đăng tải trên Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch và trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy hoạch hoặc cơ quan lập quy hoạch, trừ những nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu về quy hoạch cũng phải được cập nhật lên Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi quy hoạch được phê duyệt hoặc quyết định, qua đó bảo đảm tính kịp thời, minh bạch và thuận tiện cho việc tra cứu, khai thác thông tin.