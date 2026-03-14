Trang chủ Đầu tư

Hoàn thiện và chuẩn hóa quy trình lập quy hoạch từ quốc gia đến địa phương

Gia Huy

14/03/2026, 12:23

Nghị định số 70/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành về Luật Quy hoạch đã làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương, đồng thời quy định cụ thể quy trình và thời hạn thực hiện các hoạt động lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch, nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch ở các cấp.

QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CÁC LOẠI QUY HOẠCH

Nghị định cũng quy định chi tiết quy trình xây dựng, lấy ý kiến và phê duyệt đề cương lập quy hoạch đối với từng cấp độ quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Theo đó, với quy hoạch tổng thể quốc gia, Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì xây dựng đề cương lập quy hoạch và gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ cùng các địa phương liên quan. 

Các cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm phản hồi trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Sau khi tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện hồ sơ đề cương và trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng đề cương và tổ chức lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ cũng như các địa phương có liên quan. Sau khi tổng hợp, tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý trong thời hạn quy định, Bộ sẽ hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ xem xét, quyết định đề cương quy hoạch.

Trong khi đó, đối với quy hoạch ngành, cơ quan lập quy hoạch sẽ xây dựng đề cương và báo cáo cơ quan tổ chức lập quy hoạch để gửi xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương liên quan. Sau khi tiếp nhận ý kiến góp ý trong vòng 10 ngày làm việc, cơ quan tổ chức lập quy hoạch sẽ chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ đề cương. Tùy theo thẩm quyền phê duyệt của từng loại quy hoạch ngành, hồ sơ sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng xem xét, phê duyệt.

Đối với quy hoạch vùng, cơ quan lập quy hoạch xây dựng đề cương và báo cáo Bộ Tài chính để gửi xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương trong vùng. Các cơ quan, địa phương có trách nhiệm góp ý trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ. Trên cơ sở tổng hợp và giải trình các ý kiến, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện hồ sơ và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề cương quy hoạch vùng.

Tương tự, với quy hoạch tỉnh, cơ quan lập quy hoạch cấp tỉnh sẽ xây dựng đề cương và gửi lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng như Ủy ban nhân dân cấp xã. Sau khi tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ, đề cương lập quy hoạch tỉnh sẽ được trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền.

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN LẬP CÁC LOẠI QUY HOẠCH

Một điểm đáng chú ý của Nghị định là việc đơn giản hóa trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch ở các cấp từ quốc gia, vùng đến tỉnh. Đồng thời, Nghị định cũng phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong từng khâu thực hiện, bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc” trong quá trình triển khai.

Theo quy định, thời gian lập quy hoạch tổng thể quốc gia không quá 24 tháng và phải bảo đảm trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp đầu tiên trong năm đầu của thời kỳ quy hoạch.

Tương tự, quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch sử dụng đất quốc gia cũng có thời gian lập không quá 24 tháng và phải được trình Quốc hội xem xét, quyết định trong năm đầu của kỳ quy hoạch.

Trong khi đó, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng được quy định thời gian lập không quá 18 tháng và phải được trình phê duyệt chậm nhất trong vòng 3 tháng kể từ khi quy hoạch tổng thể quốc gia được quyết định hoặc phê duyệt.

Việc quy định rõ thời hạn và quy trình lập quy hoạch được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế tình trạng chậm trễ hoặc thiếu đồng bộ giữa các cấp quy hoạch. Nghị định cũng tạo khuôn khổ pháp lý để tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong toàn bộ vòng đời của quy hoạch, từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện đến rà soát, điều chỉnh khi cần thiết.

Ngoài ra, Nghị định quy định việc công bố và công khai quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh phải được thực hiện chậm nhất trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

Thông tin quy hoạch sẽ được đăng tải trên Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch và trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy hoạch hoặc cơ quan lập quy hoạch, trừ những nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu về quy hoạch cũng phải được cập nhật lên Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi quy hoạch được phê duyệt hoặc quyết định, qua đó bảo đảm tính kịp thời, minh bạch và thuận tiện cho việc tra cứu, khai thác thông tin.

Phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2050

14:44, 13/02/2026

Phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2050

An Giang đề xuất đổi nhà tài trợ quy hoạch sân bay Rạch Giá để kịp phục vụ APEC 2027

09:55, 30/01/2026

An Giang đề xuất đổi nhà tài trợ quy hoạch sân bay Rạch Giá để kịp phục vụ APEC 2027

Hải Phòng quy hoạch thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn

15:00, 24/01/2026

Hải Phòng quy hoạch thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn

hạ tầng luật quy hoạch Nghị định số 70/2026/NĐ-CP Quy hoạch quốc gia

TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị các kịch bản tăng trưởng trước biến động kinh tế và địa chính trị

TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị các kịch bản tăng trưởng trước biến động kinh tế và địa chính trị

Viện Nghiên cứu phát triển TP.Hồ Chí Minh đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế quý 2/2026 của Thành phố nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng khoảng 10% trong năm 2026, trong bối cảnh biến động địa chính trị và giá năng lượng toàn cầu...

Nghịch lý trong chính sách ưu đãi thuế đối với bảo hiểm hưu trí bổ sung

Nghịch lý trong chính sách ưu đãi thuế đối với bảo hiểm hưu trí bổ sung

Trong một hệ thống an sinh xã hội hiện đại, cơ chế tự nguyện thường được kỳ vọng sẽ linh hoạt và hấp dẫn hơn cơ chế bắt buộc để thu hút nguồn lực xã hội. Thế nhưng tại Việt Nam, một nghịch lý đang tồn tại: Trong khi bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục tự điều chỉnh để thích ứng với biến động kinh tế, thì bảo hiểm hưu trí bổ sung lại đang bị “đóng băng” bởi những định mức ưu đãi thuế từ hơn một thập kỷ trước...

Sơ kết đề án cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Đông sông Sài Gòn

Sơ kết đề án cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Đông sông Sài Gòn

Sau hơn hai năm triển khai, đề án cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Đông sông Sài Gòn đoạn qua khu đô thị mới Thủ Thiêm đang dần hình thành một chuỗi không gian công cộng ven sông quy mô lớn, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và mở rộng không gian sinh hoạt cho người dân.

Huế: Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nhiều dự án chưa đạt tiến độ

Huế: Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nhiều dự án chưa đạt tiến độ

Giai đoạn 2021 – 2025, tổng vốn đầu tư thực hiện tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Huế đạt khoảng 22.276 tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và một số thủ tục liên quan đến đầu tư, quy hoạch.

Yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong toàn quốc phục vụ bầu cử

Yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong toàn quốc phục vụ bầu cử

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tăng cường phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất
Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 8-14/3/2026: Giá dầu leo thang trong chiến sự, Mỹ điều tra thương mại

Nhà trắng đón nắng hè

Thanh Hóa: Bãi rác quá tải, người dân mỏi mòn chờ nhà máy xử lý

Trung Quốc không còn là "công xưởng may mặc giá rẻ" khi giá dầu tăng vọt

Maharashtra thu hút du khách Việt Nam qua du lịch di sản

