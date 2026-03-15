Huế thúc tiến độ các dự án đầu tư công trọng điểm

Thành phố Huế đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, trong đó nhiều dự án hạ tầng giao thông và đô thị quy mô lớn được yêu cầu tăng tốc để bảo đảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.
TẬP TRUNG GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026
UBND thành phố Huế vừa tổ chức cuộc họp nhằm rà soát tiến độ
thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn.
Theo báo cáo tại cuộc họp, trong năm 2026, nhiều dự án đầu
tư công trọng điểm của thành phố đang được tập trung triển khai và đẩy nhanh tiến
độ thi công. Trong đó có các công trình hạ tầng quy mô lớn như tuyến đường bộ
ven biển đoạn qua thành phố Huế và cầu qua cửa Thuận An; đường Nguyễn Hoàng và
cầu vượt sông Hương; đường vành đai 3; dự án cải thiện môi trường nước thành phố
Huế; cùng các khu tái định cư và khu nghĩa trang phục vụ công tác giải phóng mặt
bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.
Bên cạnh các dự án đang triển khai, một số công trình dự kiến
khởi công trong năm 2026 cũng đang được các đơn vị hoàn thiện thủ tục đầu tư.
Trong đó có dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu; cầu qua phá Tam
Giang nối xã Phú Vang với xã Phú Vinh; các dự án trùng tu di tích Văn Miếu, Quốc
Tử Giám; đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô; xây
dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các
xã biên giới A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5.
Tại cuộc họp, các sở, ngành và đơn vị liên quan đã tập trung
trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và giải
ngân vốn đầu tư công đối với một số dự án, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ
nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh,
năm 2026 là năm đầu thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 –
2030, đồng thời thành phố đang triển khai đồng loạt nhiều dự án lớn được bố trí
vốn ngân sách Trung ương. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần tập
trung chỉ đạo quyết liệt, coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm.
Các chủ đầu tư được yêu cầu rà soát và xây dựng kế hoạch giải
ngân chi tiết cho từng dự án theo từng tuần; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt
bằng, tiến độ thi công và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai,
tài nguyên cũng như các thủ tục đầu tư.
Cùng với đó, các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát tại
công trường; đôn đốc nhà thầu, đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn
thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng thực hiện. Đối với các dự án chuyển
tiếp, cần đặc biệt chú trọng để tránh kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.
SIẾT TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
Trước đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã
trực tiếp kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn.
Tại dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An,
Ban Quản lý dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng
cho chủ đầu tư tổ chức thi công đoạn từ khu vực xã Hải Dương (cũ) đến cuối tuyến
tại đường Hồ Văn Đỗ thuộc phường Thuận An. Phần còn lại của tuyến dài khoảng
200 mét đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan.
Lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư tập trung nhân lực,
phương tiện và tổ chức thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án; đồng thời phấn đấu
hoàn thành các hạng mục chính và thông xe kỹ thuật trước ngày 30/4. Các cơ quan
liên quan và chính quyền địa phương được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử
lý các vấn đề phát sinh và tăng cường giám sát nhằm bảo đảm tiến độ cũng như chất
lượng công trình.
Kiểm tra dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, Phó
Chủ tịch UBND thành phố phê bình công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan
trong việc triển khai khu tái định cư phục vụ dự án còn chậm, ảnh hưởng đến tiến
độ chung. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục,
đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư để sớm bố trí chỗ ở cho các hộ dân bị
ảnh hưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án triển khai theo kế hoạch.
Ngoài ra, lãnh đạo thành phố Huế cũng kiểm tra tiến độ các dự án
xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc –
Nam. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đề nghị tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công,
bảo đảm chất lượng công trình và sớm hoàn thiện hạ tầng để phục vụ công tác bố
trí tái định cư cho người dân theo kế hoạch.
Trong thời gian tới, thành phố Huế sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn
lực cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm; đồng thời rà soát, xử lý kịp
thời tình trạng thiếu vốn đối với một số dự án trong quý I nhằm bảo đảm tiến độ
giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn.
