Huế thúc tiến độ các dự án đầu tư công trọng điểm

Nguyễn Thuấn

15/03/2026, 12:05

Thành phố Huế đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, trong đó nhiều dự án hạ tầng giao thông và đô thị quy mô lớn được yêu cầu tăng tốc để bảo đảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh kiểm tra tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An

TẬP TRUNG GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

UBND thành phố Huế vừa tổ chức cuộc họp nhằm rà soát tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong năm 2026, nhiều dự án đầu tư công trọng điểm của thành phố đang được tập trung triển khai và đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong đó có các công trình hạ tầng quy mô lớn như tuyến đường bộ ven biển đoạn qua thành phố Huế và cầu qua cửa Thuận An; đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương; đường vành đai 3; dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế; cùng các khu tái định cư và khu nghĩa trang phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Bên cạnh các dự án đang triển khai, một số công trình dự kiến khởi công trong năm 2026 cũng đang được các đơn vị hoàn thiện thủ tục đầu tư. Trong đó có dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu; cầu qua phá Tam Giang nối xã Phú Vang với xã Phú Vinh; các dự án trùng tu di tích Văn Miếu, Quốc Tử Giám; đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô; xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5.

Tại cuộc họp, các sở, ngành và đơn vị liên quan đã tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và giải ngân vốn đầu tư công đối với một số dự án, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh chủ trì buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030, đồng thời thành phố đang triển khai đồng loạt nhiều dự án lớn được bố trí vốn ngân sách Trung ương. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm.

Các chủ đầu tư được yêu cầu rà soát và xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án theo từng tuần; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên cũng như các thủ tục đầu tư.

Cùng với đó, các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát tại công trường; đôn đốc nhà thầu, đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng thực hiện. Đối với các dự án chuyển tiếp, cần đặc biệt chú trọng để tránh kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

SIẾT TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã trực tiếp kiểm tra tiến độ một số dự án trọng điểm trên địa bàn.

Tại dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, Ban Quản lý dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tổ chức thi công đoạn từ khu vực xã Hải Dương (cũ) đến cuối tuyến tại đường Hồ Văn Đỗ thuộc phường Thuận An. Phần còn lại của tuyến dài khoảng 200 mét đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư tập trung nhân lực, phương tiện và tổ chức thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án; đồng thời phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính và thông xe kỹ thuật trước ngày 30/4. Các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và tăng cường giám sát nhằm bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng công trình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh kiểm tra khu tái định cư phục vụ dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài

Kiểm tra dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, Phó Chủ tịch UBND thành phố phê bình công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc triển khai khu tái định cư phục vụ dự án còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư để sớm bố trí chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án triển khai theo kế hoạch.

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố Huế cũng kiểm tra tiến độ các dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đề nghị tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình và sớm hoàn thiện hạ tầng để phục vụ công tác bố trí tái định cư cho người dân theo kế hoạch.

Trong thời gian tới, thành phố Huế sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm; đồng thời rà soát, xử lý kịp thời tình trạng thiếu vốn đối với một số dự án trong quý I nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn.

Hoàn thiện và chuẩn hóa quy trình lập quy hoạch từ quốc gia đến địa phương

12:23, 14/03/2026

Hoàn thiện và chuẩn hóa quy trình lập quy hoạch từ quốc gia đến địa phương

TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị các kịch bản tăng trưởng trước biến động kinh tế và địa chính trị

23:44, 13/03/2026

TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị các kịch bản tăng trưởng trước biến động kinh tế và địa chính trị

Từ khóa:

cầu qua cửa Thuận An dự án hạ tầng thành phố Huế đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam giải ngân vốn đầu tư công 2026 khu tái định cư đường Tố Hữu tuyến đường bộ ven biển

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026 phát hành ngày 16/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Hoàn thiện và chuẩn hóa quy trình lập quy hoạch từ quốc gia đến địa phương

Hoàn thiện và chuẩn hóa quy trình lập quy hoạch từ quốc gia đến địa phương

Nghị định số 70/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành về Luật Quy hoạch đã làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương, đồng thời quy định cụ thể quy trình và thời hạn thực hiện các hoạt động lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch...

TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị các kịch bản tăng trưởng trước biến động kinh tế và địa chính trị

TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị các kịch bản tăng trưởng trước biến động kinh tế và địa chính trị

Viện Nghiên cứu phát triển TP.Hồ Chí Minh đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế quý 2/2026 của Thành phố nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng khoảng 10% trong năm 2026, trong bối cảnh biến động địa chính trị và giá năng lượng toàn cầu...

Nghịch lý trong chính sách ưu đãi thuế đối với bảo hiểm hưu trí bổ sung

Nghịch lý trong chính sách ưu đãi thuế đối với bảo hiểm hưu trí bổ sung

Trong một hệ thống an sinh xã hội hiện đại, cơ chế tự nguyện thường được kỳ vọng sẽ linh hoạt và hấp dẫn hơn cơ chế bắt buộc để thu hút nguồn lực xã hội. Thế nhưng tại Việt Nam, một nghịch lý đang tồn tại: Trong khi bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục tự điều chỉnh để thích ứng với biến động kinh tế, thì bảo hiểm hưu trí bổ sung lại đang bị “đóng băng” bởi những định mức ưu đãi thuế từ hơn một thập kỷ trước...

Sơ kết đề án cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Đông sông Sài Gòn

Sơ kết đề án cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Đông sông Sài Gòn

Sau hơn hai năm triển khai, đề án cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Đông sông Sài Gòn đoạn qua khu đô thị mới Thủ Thiêm đang dần hình thành một chuỗi không gian công cộng ven sông quy mô lớn, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và mở rộng không gian sinh hoạt cho người dân.

