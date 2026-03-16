Kết nối và huy động hiệu quả nguồn tri thức của cộng đồng người Việt tại Silicon Valley (Hoa Kỳ)
Phương Nhi
16/03/2026, 10:44
Việc tận dụng và kết nối hiệu quả nguồn tri thức của cộng đồng người Việt Nam tại Silicon Valley (Hoa Kỳ) là một trong những động lực quan trọng để nâng cao năng lực triển của các ngành công nghệ chiến lược của quốc gia...
Vào chiều ngày 14/3 (giờ địa phương) tại bang California (Hoa Kỳ), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco tổ chức Tọa đàm “Kết nối Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Silicon Valley nhằm phát triển các ngành công nghệ chiến lược”.
Tọa đàm diễn ra trong khuôn khổ Chương trình Kết nối doanh nghiệp và Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026 (GBIC) từ ngày 13 - 17/3/2026 tại Hoa Kỳ .
Sự kiện thu hút hơn 90 chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và kỹ sư người Việt đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu và các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Hoa Kỳ. Nhiều đại biểu đang giữ các vị trí kỹ thuật và quản lý cấp cao tại các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ lớn, tiêu biểu như Lê Viết Quốc (Google), Lê Minh Thông (Tesla), Nguyễn Việt Hùng (Đại học Berkely), Christopher Nguyễn (AI Alliance) cùng nhiều nhà sáng lập startup công nghệ và đại diện các quỹ đầu tư tại Silicon Valley.
Tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai các chủ trương lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược.
Đây cũng là diễn đàn quan trọng nhằm kết nối và phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam trên toàn cầu đóng góp cho sự phát triển khoa học, công nghệ của đất nước.
Phát biểu tại tọa đàm, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nhấn mạnh việc kết nối và phát huy mạng lưới chuyên gia, trí thức và doanh nhân người Việt tại Silicon Valley có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.
Theo ông Hoài, việc huy động hiệu quả nguồn lực tri thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực công nghệ nội sinh và thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ chiến lược của đất nước.
Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đã chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất nhiều mô hình hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo và bản sao số, chip bán dẫn, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, công nghệ lượng tử, blockchain, mạng 5G/6G, robot và tự động hóa, công nghệ y sinh, năng lượng và vật liệu mới, an ninh mạng, công nghệ hàng không – vũ trụ và thiết bị bay không người lái (UAV).
Các ý kiến tập trung vào việc tăng cường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam – Hoa Kỳ, thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và hình thành các dự án hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp, trường đại học và các tổ chức nghiên cứu của hai nước.
Cùng với đó là các đề xuất để Việt Nam trở thành điểm đến phải lựa chọn của các tỷ phú như Elon Musk, Jensen Huang… và dự án quy tụ 100 nhân tài công nghệ Việt Nam trên thế giới sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2026.
Theo TS. Lê Viết Quốc, Chuyên gia hàng đầu tại Google, trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra cơ hội để Việt Nam giải quyết nhiều bài toán phát triển quan trọng và bứt phá trong các ngành công nghệ chiến lược. Ông đồng thời cam kết sẽ kết nối và đưa khoảng 100 chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới gốc Việt tham gia đóng góp cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
Tương tự, ông Lê Đức Trung, Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, khẳng định Tổng Lãnh sự quán luôn đồng hành và hỗ trợ các hoạt động kết nối khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ cao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi.
Tọa đàm là một hoạt động quan trọng trong Chương trình GBIC do NIC tổ chức tại Hoa Kỳ, với sự tham gia của lãnh đạo nhiều doanh nghiệp và trường đại học hàng đầu của Việt Nam như Viglacera, Trường đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Sun Group, Quỹ Azurich, Vietnam Post…
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác cũng đã có các cuộc làm việc với nhiều tập đoàn và trung tâm nghiên cứu hàng đầu tại Silicon Valley như NVIDIA, META, OpenAI, Marvell, Đại học Stanford, qua đó mở ra các cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, công nghệ lượng tử, robot và UAV.
Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam được Bộ Tài chính giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) bảo trợ nhằm cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về trọng dụng, thu hút nhân tài, tiếp thu các tinh hoa công nghệ của nhân loại, phát huy cao nhất nguồn lực trí tuệ của toàn dân tộc, trong đó có đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.
Được thành lập từ năm 2018, cho đến nay Mạng lưới đã có mặt trên 22 quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 2.500 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng trong các ngành công nghiệp quan trọng. Đồng thời, thực hiện các chủ trương tại các Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, bên cạnh 10 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo tại các nước, NIC cũng đang bảo trợ cho 05 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển các ngành công nghệ chiến lược nhằm giải quyết các bài toán lớn của đất nước.
