Huế tìm nhà đầu tư cho khu công nghiệp hơn 225ha

Nguyễn Thuấn

16/03/2026, 10:34

Với quy mô hơn 225ha và tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.706,9 tỷ đồng, Khu công nghiệp La Sơn – Khu số 02 được định hướng phát triển thành khu công nghiệp mới của thành phố Huế, phục vụ nhu cầu thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Ảnh minh hoạ

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế vừa phát thông báo mời nhà đầu tư tham gia dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp La Sơn – Khu số 02.

Trước đó, ngày 3/3/2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã ký Quyết định số 777/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này. Theo đó, dự án sẽ được tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định đối với các dự án có sử dụng đất.

Khu công nghiệp La Sơn – Khu số 02 có quy mô hơn 225ha. Khi hoàn thành, khu công nghiệp được kỳ vọng trở thành một trong những quỹ đất công nghiệp quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp và tăng cường thu hút các dự án đầu tư vào thành phố Huế trong giai đoạn tới.

Theo quy hoạch được phê duyệt, khu đất dành cho sản xuất công nghiệp và kho bãi được phép xây dựng với mật độ tối đa 70%, tầng cao tối đa 5 tầng và hệ số sử dụng đất không quá 3,5 lần. Trường hợp các lô đất xây dựng nhà máy có yêu cầu công nghệ đặc thù với trên 5 sàn sản xuất, mật độ xây dựng thuần tối đa được phép là 60%.

Đối với khu đất dịch vụ, mật độ xây dựng tối đa 50%, tầng cao tối đa 9 tầng và hệ số sử dụng đất không quá 4,5 lần.

Theo phương án tài chính sơ bộ, tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 1.706,9 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án khoảng 1.516 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tạm tính khoảng 190,9 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nhà đầu tư phải góp tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư của dự án, phần còn lại được huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, nhà đầu tư cần chứng minh năng lực tài chính với mức vốn chủ sở hữu tối thiểu tương ứng theo quy định.

Theo kế hoạch, thời gian xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động không quá 3 năm kể từ ngày được Nhà nước cho thuê đất và bàn giao đất trên thực địa, không bao gồm các trường hợp bất khả kháng hoặc các nguyên nhân khách quan theo quy định của pháp luật.

Huế thúc tiến độ các dự án đầu tư công trọng điểm

TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị các kịch bản tăng trưởng trước biến động kinh tế và địa chính trị

Thành phố Huế đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, trong đó nhiều dự án hạ tầng giao thông và đô thị quy mô lớn được yêu cầu tăng tốc để bảo đảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026 phát hành ngày 16/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Nghị định số 70/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành về Luật Quy hoạch đã làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương, đồng thời quy định cụ thể quy trình và thời hạn thực hiện các hoạt động lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch...

Viện Nghiên cứu phát triển TP.Hồ Chí Minh đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế quý 2/2026 của Thành phố nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng khoảng 10% trong năm 2026, trong bối cảnh biến động địa chính trị và giá năng lượng toàn cầu...

Trong một hệ thống an sinh xã hội hiện đại, cơ chế tự nguyện thường được kỳ vọng sẽ linh hoạt và hấp dẫn hơn cơ chế bắt buộc để thu hút nguồn lực xã hội. Thế nhưng tại Việt Nam, một nghịch lý đang tồn tại: Trong khi bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục tự điều chỉnh để thích ứng với biến động kinh tế, thì bảo hiểm hưu trí bổ sung lại đang bị “đóng băng” bởi những định mức ưu đãi thuế từ hơn một thập kỷ trước...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

