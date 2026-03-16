Huế tìm nhà đầu tư cho khu công nghiệp hơn 225ha

Với quy mô hơn 225ha và tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.706,9 tỷ đồng, Khu công nghiệp La Sơn – Khu số 02 được định hướng phát triển thành khu công nghiệp mới của thành phố Huế, phục vụ nhu cầu thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế vừa phát thông báo mời nhà đầu tư tham gia dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp La Sơn – Khu số 02.

Trước đó, ngày 3/3/2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã ký Quyết định số 777/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này. Theo đó, dự án sẽ được tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định đối với các dự án có sử dụng đất.

Khu công nghiệp La Sơn – Khu số 02 có quy mô hơn 225ha. Khi hoàn thành, khu công nghiệp được kỳ vọng trở thành một trong những quỹ đất công nghiệp quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp và tăng cường thu hút các dự án đầu tư vào thành phố Huế trong giai đoạn tới.

Theo quy hoạch được phê duyệt, khu đất dành cho sản xuất công nghiệp và kho bãi được phép xây dựng với mật độ tối đa 70%, tầng cao tối đa 5 tầng và hệ số sử dụng đất không quá 3,5 lần. Trường hợp các lô đất xây dựng nhà máy có yêu cầu công nghệ đặc thù với trên 5 sàn sản xuất, mật độ xây dựng thuần tối đa được phép là 60%.

Đối với khu đất dịch vụ, mật độ xây dựng tối đa 50%, tầng cao tối đa 9 tầng và hệ số sử dụng đất không quá 4,5 lần.

Theo phương án tài chính sơ bộ, tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 1.706,9 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án khoảng 1.516 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tạm tính khoảng 190,9 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nhà đầu tư phải góp tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư của dự án, phần còn lại được huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, nhà đầu tư cần chứng minh năng lực tài chính với mức vốn chủ sở hữu tối thiểu tương ứng theo quy định.

Theo kế hoạch, thời gian xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động không quá 3 năm kể từ ngày được Nhà nước cho thuê đất và bàn giao đất trên thực địa, không bao gồm các trường hợp bất khả kháng hoặc các nguyên nhân khách quan theo quy định của pháp luật.