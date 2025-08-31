Bản nghèo tan hoang sau lũ dữ

Chỉ trong vòng 30 phút khi lũ quét bất ngờ đổ về, nhà cửa đổ sập, ngập chìm trong bùn đất, người dân bản Chiềng ở Thanh Hóa hô hoán tháo chạy...

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn khiến nhiều bản làng xảy ra sạt lở, lũ quét gây thiệt hại lớn do mưa bão gây ra. Đặc biệt, tại bản Chiềng, xã Yên Nhân (Thanh Hóa) lũ quét bất ngờ ập tới khiến nhiều ngôi nhà bị đổ sập, hư hỏng nặng.

Chị Hà Thị Thúy, trú tại bản Chiềng chưa hết bàng hoàng khi kể về giây phút kinh hoàng lũ quét tràn về. "Khoảng 8 giờ ngày 26/8, khi cả nhà tôi gồm 8 người (có cả già, cả trẻ nhỏ) đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng ầm ầm từ trên núi và dưới con sông gần nhà đổ về. Nhà tôi chỉ kịp hô hoán nhau cùng người dân trong bản tháo chạy khỏi nhà" chị Thúy kể.

Sau khi tháo chạy khỏi ngôi nhà, khoảng 30 phút sau, người dân bản Chiềng trở về thì chứng kiến khung cảnh tan hoang khi nhiều ngôi nhà bị đất đá từ trên đồi ập tới thổi bay, nhiều ngôi nhà bị nước lũ xô đổ xiêu vẹo, bùn đất ngập khắp nơi.

Ngày 30/8, theo số liệu từ UBND xã Yên Nhân, quốc lộ 47 đi qua địa bàn xã Yên Nhân có 16 điểm sạt lở, hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực thông tuyến. Tuy nhiên, thôn Na Nghịu, thôn Khong chỉ có thể tiếp cận bằng cách đi bộ, lội qua các đống đất sạt lở.

Thống kê sơ bộ ban đầu xã có tới 166 ngôi nhà bị thiệt hại do mưa bão, trong đó 22 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Công an xã đã di dời 123 hộ với 492 nhân khẩu về các điểm tập trung. Trước thực trạng nhiều thôn đang bị cô lập, vì vậy chưa thể thống kê được thiệt hại về tài sản, toàn xã đang mất điện, mất mạng viễn thông.