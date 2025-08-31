Bản nghèo tan hoang sau lũ dữ

Chỉ trong vòng 30 phút khi lũ quét bất ngờ đổ về, nhà cửa đổ sập, ngập chìm trong bùn đất, người dân bản Chiềng ở Thanh Hóa hô hoán tháo chạy...
Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn khiến nhiều bản làng xảy ra sạt lở, lũ quét gây thiệt hại lớn do mưa bão gây ra. Đặc biệt, tại bản Chiềng, xã Yên Nhân (Thanh Hóa) lũ quét bất ngờ ập tới khiến nhiều ngôi nhà bị đổ sập, hư hỏng nặng.
Chị Hà Thị Thúy, trú tại bản Chiềng chưa hết bàng hoàng khi kể về giây phút kinh hoàng lũ quét tràn về. "Khoảng 8 giờ ngày 26/8, khi cả nhà tôi gồm 8 người (có cả già, cả trẻ nhỏ) đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng ầm ầm từ trên núi và dưới con sông gần nhà đổ về. Nhà tôi chỉ kịp hô hoán nhau cùng người dân trong bản tháo chạy khỏi nhà" chị Thúy kể.
Sau khi tháo chạy khỏi ngôi nhà, khoảng 30 phút sau, người dân bản Chiềng trở về thì chứng kiến khung cảnh tan hoang khi nhiều ngôi nhà bị đất đá từ trên đồi ập tới thổi bay, nhiều ngôi nhà bị nước lũ xô đổ xiêu vẹo, bùn đất ngập khắp nơi.
Ngày 30/8, theo số liệu từ UBND xã Yên Nhân, quốc lộ 47 đi qua địa bàn xã Yên Nhân có 16 điểm sạt lở, hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực thông tuyến. Tuy nhiên, thôn Na Nghịu, thôn Khong chỉ có thể tiếp cận bằng cách đi bộ, lội qua các đống đất sạt lở.
Thống kê sơ bộ ban đầu xã có tới 166 ngôi nhà bị thiệt hại do mưa bão, trong đó 22 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Công an xã đã di dời 123 hộ với 492 nhân khẩu về các điểm tập trung. Trước thực trạng nhiều thôn đang bị cô lập, vì vậy chưa thể thống kê được thiệt hại về tài sản, toàn xã đang mất điện, mất mạng viễn thông.
Mưa bão khiến hơn 14.000 hộ dân Thanh Hoá phải sơ tán, thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, hạ tầng
14:14, 29/08/2025
Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập cục bộ, người dân vật lộn trong biển nước
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh
Ngày 30/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ban hành Công điện số 152/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương triển khai tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Huế triển khai hai dự án trường nội trú hơn 510 tỷ đồng tại A Lưới
Ngày 30/8, UBND thành phố Huế long trọng tổ chức Lễ triển khai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại A Lưới 3 và A Lưới 4, với tổng mức đầu tư trên 510 tỷ đồng, kỳ vọng đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 3.300 học sinh vùng biên giới.
Chưa kịp khắc phục bão số 5 miền Trung lại căng mình chống bão số 6
Bão số 6 gây ra mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Quảng Trị bị ngập sâu, chia cắt; tại Hà Tĩnh, bản Rào Tre bị cô lập; Nghệ An khẩn cấp cấm tàu thuyền ra khơi để ứng phó với gió mạnh, sóng lớn.
Quảng Trị lên phương án sơ tán gần 14.300 hộ dân trước bão số 6
Sáng 30/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 6 (tên quốc tế Nongfa). Dự báo, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, nguy cơ gây mưa lớn, ngập úng cục bộ và sạt lở tại nhiều khu vực.
Những hình ảnh ngoạn mục trên bầu trời Ba Đình trong Lễ tổng duyệt
Đúng 6h30 sáng ngày 30/8, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, với quy mô tương tự buổi lễ chính thức...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: