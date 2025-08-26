Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập cục bộ, người dân vật lộn trong biển nước
Nguyễn Thuấn
26/08/2025, 23:29
Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to và gió lớn kéo dài trong 2 ngày 25 và 26/8 khiến nhiều nơi ngập lụt, chia cắt, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân.
Cảnh báo 77 xã khu vực Thanh
Hóa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở
Tối 26/8, Trung tâm Dự báo khí tượng
thủy văn quốc gia tiếp tục phát đi cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa
lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Quảng
Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ
xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã,
phường.
Trong đó, tỉnh Thanh Hóa có
77/166 xã, phường nằm trong danh sách cảnh báo, gồm: Hồi Xuân, Phú Lệ, Phú
Xuân, Sơn Điện, Tam Lư, Tam Thanh, Thiết Ống, Trung Hạ, Văn Nho, Văn Phú, Yên
Thắng; Bá Thước, Cẩm Tú, Cổ Lũng, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền
Kiệt, Linh Sơn, Lương Sơn, Mường Mìn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Nhi Sơn, Pù Luông,
Quan Sơn, Quý Lương, Sơn Thủy, Tam Chung, Tân Thành, Thạch Bình, Thạch Quảng,
Thắng Lộc, Thành Vinh, Thiên Phủ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Vạn Xuân,
Yên Khương; Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Vân, Công Chính, Hóa Quỳ,
Kiên Thọ, Luận Thành, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Na
Mèo, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Như Thanh, Như Xuân, Pù Nhi, Quang Chiểu,
Tây Đô, Thạch Lập, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Vân Du,
Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thọ.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai
do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1; riêng Phú
Thọ và Thanh Hóa cấp 2.
Hồi 17h00 ngày 26/8, tại Công điện
số 31, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa phát lệnh báo động III
trên sông Mã tại trạm thủy văn Giàng.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh
phát lệnh báo động III trên sông Mã tại trạm thủy văn Giàng, yêu cầu Chủ tịch
UBND các xã, phường: Đông Tiến, Hàm Rồng, Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Sầm
Sơn, Hoằng Giang, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Thanh tiếp tục triển khai việc
tuần tra canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động. Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn
sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các
trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn. Chủ động triển khai
phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông.
Đồng thời, tổ chức trực ban
nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý
các tình huống ngay từ giờ đầu. Thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ
huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân
sự tỉnh.
