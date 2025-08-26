Thứ Tư, 27/08/2025

Dân sinh

Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập cục bộ, người dân vật lộn trong biển nước

Nguyễn Thuấn

26/08/2025, 23:29

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to và gió lớn kéo dài trong 2 ngày 25 và 26/8 khiến nhiều nơi ngập lụt, chia cắt, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân.

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 5 đã gây ngập sâu tại thôn 3, xã Thường Xuân (Thanh Hóa), khiến nhiều gia đình mất trắng tài sản, cuộc sống đảo lộn.
Mưa lớn do hoàn lưu bão số 5 đã gây ngập sâu tại thôn 3, xã Thường Xuân (Thanh Hóa), khiến nhiều gia đình mất trắng tài sản, cuộc sống đảo lộn.
Chiều 26/8, trên đoạn Quốc lộ 47 qua thôn 3, xã Thường Xuân nước lũ vẫn dâng cao biến cả vùng thành biển nước. 
Chiều 26/8, trên đoạn Quốc lộ 47 qua thôn 3, xã Thường Xuân nước lũ vẫn dâng cao biến cả vùng thành biển nước. 
Đồ điện tử, điện lạnh được ưu tiên kê lên chỗ cao, đồ vật khác không kịp di chuyển
Đồ điện tử, điện lạnh được ưu tiên kê lên chỗ cao, đồ vật khác không kịp di chuyển
Nước sông Chu lên cao, tràn vào đường quốc lộ cũng khiến người dân vật lộn, bì bõm trong nước. Tối ngày 26/8, nước đang rút nhưng rất chậm. Nhiều gia đình phải tạm thời sơ tán sang nhà người thân ở khu vực cao ráo để đảm bảo an toàn. Người dân lo ngại, nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, mức độ ngập lụt và thiệt hại sẽ còn nghiêm trọng hơn.
Nước sông Chu lên cao, tràn vào đường quốc lộ cũng khiến người dân vật lộn, bì bõm trong nước. Tối ngày 26/8, nước đang rút nhưng rất chậm. Nhiều gia đình phải tạm thời sơ tán sang nhà người thân ở khu vực cao ráo để đảm bảo an toàn. Người dân lo ngại, nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, mức độ ngập lụt và thiệt hại sẽ còn nghiêm trọng hơn.
Chiều 26/8, hàng chục hộ dân ở thôn Bình Lâm, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa bị ngập sâu trong nước
Chiều 26/8, hàng chục hộ dân ở thôn Bình Lâm, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa bị ngập sâu trong nước
Nhiều người dân phải dùng thuyền để di chuyển vì đường sá chìm trong nước.
Nhiều người dân phải dùng thuyền để di chuyển vì đường sá chìm trong nước.
Ông Đoàn Văn Tháp (70 tuổi, ở thôn Bình Lâm, xã Hà Trung), cho biết, vào khoảng 11h trưa nay (26/8) nước lũ trên sông Lèn về rất nhanh, gia đình trở tay không kịp. "Hai ông bà chỉ kịp mang vác đồ đạc lên bờ đê, còn mấy chục con gà thì không kịp di chuyển. Đến chiều nay, nhà tôi đang bị ngập sâu hơn hơn 1,5m. Với tình hình nước lũ tiếp tục dâng cao thế này thì gia đình chúng tôi phải ở tạm trên bờ đê vài ngày nữa", ông Tháp chia sẻ.
Ông Đoàn Văn Tháp (70 tuổi, ở thôn Bình Lâm, xã Hà Trung), cho biết, vào khoảng 11h trưa nay (26/8) nước lũ trên sông Lèn về rất nhanh, gia đình trở tay không kịp. “Hai ông bà chỉ kịp mang vác đồ đạc lên bờ đê, còn mấy chục con gà thì không kịp di chuyển. Đến chiều nay, nhà tôi đang bị ngập sâu hơn hơn 1,5m. Với tình hình nước lũ tiếp tục dâng cao thế này thì gia đình chúng tôi phải ở tạm trên bờ đê vài ngày nữa”, ông Tháp chia sẻ.
Nhiều diện tích cây trồng bị hư hại
Nhiều diện tích cây trồng bị hư hại
Nhiều diện tích lúa bị ngập trắng
Nhiều diện tích lúa bị ngập trắng
Nước ngập sâu tại thôn Cửa Hà, xã Cẩm Thuỷ .
Nước ngập sâu tại thôn Cửa Hà, xã Cẩm Thuỷ .
Tại đây, nước dâng lên từ 2 giờ sáng đến 17 giờ cùng ngày 26/8
Tại đây, nước dâng lên từ 2 giờ sáng đến 17 giờ cùng ngày 26/8
Tại một số khu dân cư nằm tại vùng trũng thấp, nước dâng cao tràn vào nhà khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn
Tại một số khu dân cư nằm tại vùng trũng thấp, nước dâng cao tràn vào nhà khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn
 Ngày 26/8 tại phố Bá Lộc, xã Thiết Ống, Công an xã đã phối hợp với Tiểu đoàn 19, bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ,giúp đỡ người dân sơ tán bảo vệ tài sản trước ảnh hưởng của mưa bão  
 Ngày 26/8 tại phố Bá Lộc, xã Thiết Ống, Công an xã đã phối hợp với Tiểu đoàn 19, bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ,giúp đỡ người dân sơ tán bảo vệ tài sản trước ảnh hưởng của mưa bão  
  Công an xã Hồi Xuân dầm mưa bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 15Cvà 15A đoạn qua địa bàn xã Hồi Xuân  
  Công an xã Hồi Xuân dầm mưa bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 15Cvà 15A đoạn qua địa bàn xã Hồi Xuân  
Ngày 26/8, tại địa bàn xã Sơn Điện, mưa lớn đã gây lũ ống tại bản Na Nghịu. Ngoài ra, mưa lớn khiến nước đổ về suối Bun ở bản Bun cũng gây hiện tượng lũ. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 49 hộ dân đến nơi an toàn.
Ngày 26/8, tại địa bàn xã Sơn Điện, mưa lớn đã gây lũ ống tại bản Na Nghịu. Ngoài ra, mưa lớn khiến nước đổ về suối Bun ở bản Bun cũng gây hiện tượng lũ. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 49 hộ dân đến nơi an toàn.
Lực lượng cứu hộ tại bản Na Nghịu, xã Sơn Điện
Lực lượng cứu hộ tại bản Na Nghịu, xã Sơn Điện

Cảnh báo 77 xã khu vực Thanh Hóa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở

Tối 26/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục phát đi cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Trong đó, tỉnh Thanh Hóa có 77/166 xã, phường nằm trong danh sách cảnh báo, gồm: Hồi Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Sơn Điện, Tam Lư, Tam Thanh, Thiết Ống, Trung Hạ, Văn Nho, Văn Phú, Yên Thắng; Bá Thước, Cẩm Tú, Cổ Lũng, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hiền Kiệt, Linh Sơn, Lương Sơn, Mường Mìn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Nhi Sơn, Pù Luông, Quan Sơn, Quý Lương, Sơn Thủy, Tam Chung, Tân Thành, Thạch Bình, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thành Vinh, Thiên Phủ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Vạn Xuân, Yên Khương; Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Vân, Công Chính, Hóa Quỳ, Kiên Thọ, Luận Thành, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Na Mèo, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Như Thanh, Như Xuân, Pù Nhi, Quang Chiểu, Tây Đô, Thạch Lập, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Vân Du, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thọ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1; riêng Phú Thọ và Thanh Hóa cấp 2.

Hồi 17h00 ngày 26/8, tại Công điện số 31, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa phát lệnh báo động III trên sông Mã tại trạm thủy văn Giàng.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động III trên sông Mã tại trạm thủy văn Giàng, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường: Đông Tiến, Hàm Rồng, Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Sầm Sơn, Hoằng Giang, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Thanh tiếp tục triển khai việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động. Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông.

Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu. Thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Bão số 5 gây thiệt hại cho Nghệ An hơn 846 tỷ đồng

14:56, 26/08/2025

Bão số 5 gây thiệt hại cho Nghệ An hơn 846 tỷ đồng

Ưu tiên sửa chữa nhà ở, trường học cho người dân vùng bão

14:16, 26/08/2025

Ưu tiên sửa chữa nhà ở, trường học cho người dân vùng bão

Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp

12:06, 26/08/2025

Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp

cứu hộ đồ điện tử mưa bão ngập lụt nước lũ Quốc lộ 47 sơ tán Thanh Hóa thiệt hại thôn Bình Lâm

Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập cục bộ, người dân vật lộn trong biển nước

Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập cục bộ, người dân vật lộn trong biển nước

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to và gió lớn kéo dài trong 2 ngày 25 và 26/8 khiến nhiều nơi ngập lụt, chia cắt, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân.

Thanh Hóa xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở đê điều do bão số 5

Thanh Hóa xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở đê điều do bão số 5

Ảnh hưởng của bão số 5 đã gây mưa to, gió lớn tại nhiều địa phương trên địa bàn Thanh Hóa, làm xuất hiện tình trạng ngập cục bộ và sạt lở đê điều. Trước nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản nhân dân, các lực lượng quân đội cùng chính quyền địa phương đã kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố.

Áp thấp mới lại xuất hiện phía Đông Philippines, nguy cơ thiên tai tiếp tục rình rập

Áp thấp mới lại xuất hiện phía Đông Philippines, nguy cơ thiên tai tiếp tục rình rập

Chiều tối 26/8/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 6079/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới...

Phạt hơn 70 tổ chức, cá nhân dùng micro không dây có tần số hoạt động không đúng quy định

Phạt hơn 70 tổ chức, cá nhân dùng micro không dây có tần số hoạt động không đúng quy định

Cơ quan chức năng đã phát hiện và xử phạt tiền hơn 70 tổ chức, cá nhân sử dụng micro không dây tần số hoạt động không đúng quy định trong các hộ gia đình, nhà hàng, quán Karaoke, cơ sở giáo dục – đào tạo, trung tâm tổ chức sự kiện…

Rộ tình trạng lừa người dùng ví điện tử

Rộ tình trạng lừa người dùng ví điện tử

Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người dùng ví điện tử. Các đối tượng giả danh tổ chức tài chính, dụ dỗ “làm nhiệm vụ nhận thưởng” hay “hỗ trợ giải ngân”, buộc nạn nhân chuyển tiền qua nhiều ví khác nhau. Hệ quả, nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn có nguy cơ bị biến thành mắt xích trong các đường dây rửa tiền hoặc lừa đảo dây chuyền.

