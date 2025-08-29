Mưa bão khiến hơn 14.000 hộ dân Thanh Hoá phải sơ tán, thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, hạ tầng
Nguyễn Thuấn
29/08/2025, 14:14
Do ảnh hưởng của bão số 5 kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, những ngày qua, Thanh Hóa hứng chịu đợt mưa lũ diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hạ tầng. Nhiều xã vùng cao vẫn đang bị chia cắt, cô lập.
Theo Văn phòng Chỉ huy phòng, chống
thiên tai tại Thanh Hóa, tính đến từ ngày 24/8 đến nay, trên các sông lớn xuất hiện đợt lũ, nhiều nơi vượt mức báo động 3. Mưa lớn đã làm ngập sâu hàng chục
nghìn ngôi nhà, gây ra nhiều sự cố về đê điều, giao thông, điện và sản xuất
nông nghiệp.
Tính đến 7h sáng 29/8, thiệt hại ban đầu thống kê tại tỉnh này: 2 người chết, 2 người bị thương; 756
ngôi nhà hư hỏng, thiệt hại, 11.899 nhà bị ngập; 33 trường học, 3 trạm y tế và
6 nhà văn hóa hư hỏng, ngập nước.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn
21.600ha lúa, 4.200ha hoa màu, 1.200ha rừng và hàng nghìn cây xanh bị thiệt hại;
gần 43.000 con gia cầm, 112 con gia súc chết, cuốn trôi; hơn 5.300ha nuôi cá
truyền thống bị ngập tràn bờ.
Về hạ tầng, toàn tỉnh ghi nhận
hơn 16 điểm ngập trên quốc lộ, tỉnh lộ; 767 điểm sạt lở taluy với khối lượng đất
đá gần 85.000m3; 366 cột điện gãy đổ, 715 cột điện nghiêng, nhiều đường dây và
trạm biến áp hư hỏng.
Hệ thống đê điều cũng xuất hiện
hàng loạt sự cố sạt lở, rò rỉ, trong đó có 9km đê bao Thạch Định bị tràn. Đến
sáng 29/8, toàn tỉnh có 66/104 trạm bơm vận hành với 282 máy bơm để tiêu úng.
Lực lượng Biên phòng thống kê có
6.555 phương tiện với hơn 20.500 lao động nghề cá, trong đó hơn 6.100 tàu đã
neo đậu an toàn tại bến, số còn lại hoạt động trên các vùng biển khác nhau
nhưng vẫn duy trì liên lạc với cơ quan chức năng và gia đình.
Hiện tại, 4 xã Xuân Chinh, Yên
Nhân, Kim Tân và Bát Mọt vẫn còn khu dân cư bị chia cắt, trong đó xã Bát Mọt
toàn bộ bị cô lập. Toàn tỉnh đã sơ tán 14.194 hộ dân với hơn 49.000 nhân khẩu,
trong đó, khoảng 5.000 hộ ở vùng ven biển, trũng thấp đã trở về nhà khi nước
rút.
Hiện, lực lượng chức năng đang
tích cực khắc phục các điểm sạt lở, hỗ trợ, ứng cứu người dân vùng bị ngập lụt,
cô lập.
[Phóng sự ảnh]: Xúc động hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an hỗ trợ người dân vượt qua bão, lũ
14:36, 28/08/2025
Nỗ lực từng giờ để ổn định sản xuất, sinh hoạt cho người dân vùng bão
14:47, 27/08/2025
Thanh Hóa đồng loạt phát lệnh báo động III trên nhiều tuyến sông
Người đã được bố trí công việc mới không được hưởng chính sách theo Nghị định 178
Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các trường hợp đã công tác tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp, nhưng đã được tiếp nhận, bố trí công việc mới tại các đơn vị không thực hiện sắp xếp, nay có nguyện vọng nghỉ việc, thì không thuộc diện hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178...
Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến còn nhiều vướng mắc
Các biểu mẫu điện tử tương tác (eForms) chưa tối ưu, thành phần hồ sơ còn phức tạp, tiến độ số hóa hồ sơ còn chậm, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến thấp, quá tải trong việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp), cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm (thiếu cơ sở vật chất tại các xã khó khăn,...
Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân nhân dịp Quốc khánh 2/9
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9...
[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
Triển lãm không chỉ là sự kiện trưng bày mà còn là không gian kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, giữa lòng yêu nước và khát vọng phát triển, giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại...
Hà Nội: Hơn 900 máy bơm hoạt động để tiêu úng
Trên địa bàn thành phố Hà Nội có hàng chục điểm bị ngập, cùng với gần 7 nghìn ha lúa bị úng ngập do hoàn lưu mưa bão số 5 gây ra. Hiện, toàn thành phố Hà Nội đang vận hành tổng cộng 248 trạm bơm với 903 máy để tiêu úng…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: