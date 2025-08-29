Mưa bão khiến hơn 14.000 hộ dân Thanh Hoá phải sơ tán, thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, hạ tầng

Do ảnh hưởng của bão số 5 kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, những ngày qua, Thanh Hóa hứng chịu đợt mưa lũ diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hạ tầng. Nhiều xã vùng cao vẫn đang bị chia cắt, cô lập.

Theo Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tại Thanh Hóa, tính đến từ ngày 24/8 đến nay, trên các sông lớn xuất hiện đợt lũ, nhiều nơi vượt mức báo động 3. Mưa lớn đã làm ngập sâu hàng chục nghìn ngôi nhà, gây ra nhiều sự cố về đê điều, giao thông, điện và sản xuất nông nghiệp.

Tính đến 7h sáng 29/8, thiệt hại ban đầu thống kê tại tỉnh này: 2 người chết, 2 người bị thương; 756 ngôi nhà hư hỏng, thiệt hại, 11.899 nhà bị ngập; 33 trường học, 3 trạm y tế và 6 nhà văn hóa hư hỏng, ngập nước.

Bản Pa, xã biên giới Tam Thanh bị cô lập do bão số 5, lực lượng công an phải mất nhiều giờ băng rừng, vượt núi tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn 21.600ha lúa, 4.200ha hoa màu, 1.200ha rừng và hàng nghìn cây xanh bị thiệt hại; gần 43.000 con gia cầm, 112 con gia súc chết, cuốn trôi; hơn 5.300ha nuôi cá truyền thống bị ngập tràn bờ.

Nông nghiệp Thanh Hoá thiệt hại nặng nề

Về hạ tầng, toàn tỉnh ghi nhận hơn 16 điểm ngập trên quốc lộ, tỉnh lộ; 767 điểm sạt lở taluy với khối lượng đất đá gần 85.000m3; 366 cột điện gãy đổ, 715 cột điện nghiêng, nhiều đường dây và trạm biến áp hư hỏng.

Hệ thống đê điều cũng xuất hiện hàng loạt sự cố sạt lở, rò rỉ, trong đó có 9km đê bao Thạch Định bị tràn. Đến sáng 29/8, toàn tỉnh có 66/104 trạm bơm vận hành với 282 máy bơm để tiêu úng.

Gần 12.000 ngôi nhà tại Thanh Hoá bị ngập nước

Lực lượng Biên phòng thống kê có 6.555 phương tiện với hơn 20.500 lao động nghề cá, trong đó hơn 6.100 tàu đã neo đậu an toàn tại bến, số còn lại hoạt động trên các vùng biển khác nhau nhưng vẫn duy trì liên lạc với cơ quan chức năng và gia đình.

Khu vực nuôi tôm của người dân xã Hoằng Thanh (Thanh Hoá) tan hoang do bão số 5

Hiện tại, 4 xã Xuân Chinh, Yên Nhân, Kim Tân và Bát Mọt vẫn còn khu dân cư bị chia cắt, trong đó xã Bát Mọt toàn bộ bị cô lập. Toàn tỉnh đã sơ tán 14.194 hộ dân với hơn 49.000 nhân khẩu, trong đó, khoảng 5.000 hộ ở vùng ven biển, trũng thấp đã trở về nhà khi nước rút.

Hiện, lực lượng chức năng đang tích cực khắc phục các điểm sạt lở, hỗ trợ, ứng cứu người dân vùng bị ngập lụt, cô lập.