Trang chủ Dân sinh

Mưa bão khiến hơn 14.000 hộ dân Thanh Hoá phải sơ tán, thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, hạ tầng

Nguyễn Thuấn

29/08/2025, 14:14

Do ảnh hưởng của bão số 5 kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, những ngày qua, Thanh Hóa hứng chịu đợt mưa lũ diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hạ tầng. Nhiều xã vùng cao vẫn đang bị chia cắt, cô lập.

Bản Chiềng, xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa tan hoang do lũ, sạt lở.
Bản Chiềng, xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa tan hoang do lũ, sạt lở.

Theo Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tại Thanh Hóa, tính đến từ ngày 24/8 đến nay, trên các sông lớn xuất hiện đợt lũ, nhiều nơi vượt mức báo động 3. Mưa lớn đã làm ngập sâu hàng chục nghìn ngôi nhà, gây ra nhiều sự cố về đê điều, giao thông, điện và sản xuất nông nghiệp.

Tính đến 7h sáng 29/8, thiệt hại ban đầu thống kê tại tỉnh này: 2 người chết, 2 người bị thương; 756 ngôi nhà hư hỏng, thiệt hại, 11.899 nhà bị ngập; 33 trường học, 3 trạm y tế và 6 nhà văn hóa hư hỏng, ngập nước.

Bản Pa, xã biên giới Tam Thanh bị cô lập do bão số 5, lực lượng công an phải mất nhiều giờ băng rừng, vượt núi tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.
Bản Pa, xã biên giới Tam Thanh bị cô lập do bão số 5, lực lượng công an phải mất nhiều giờ băng rừng, vượt núi tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn 21.600ha lúa, 4.200ha hoa màu, 1.200ha rừng và hàng nghìn cây xanh bị thiệt hại; gần 43.000 con gia cầm, 112 con gia súc chết, cuốn trôi; hơn 5.300ha nuôi cá truyền thống bị ngập tràn bờ.

Nông nghiệp Thanh Hoá thiệt hại nặng nề
Nông nghiệp Thanh Hoá thiệt hại nặng nề

Về hạ tầng, toàn tỉnh ghi nhận hơn 16 điểm ngập trên quốc lộ, tỉnh lộ; 767 điểm sạt lở taluy với khối lượng đất đá gần 85.000m3; 366 cột điện gãy đổ, 715 cột điện nghiêng, nhiều đường dây và trạm biến áp hư hỏng.

Hệ thống đê điều cũng xuất hiện hàng loạt sự cố sạt lở, rò rỉ, trong đó có 9km đê bao Thạch Định bị tràn. Đến sáng 29/8, toàn tỉnh có 66/104 trạm bơm vận hành với 282 máy bơm để tiêu úng.

Gần 12.000 ngôi nhà tại Thanh Hoá bị ngập nước
Gần 12.000 ngôi nhà tại Thanh Hoá bị ngập nước

Lực lượng Biên phòng thống kê có 6.555 phương tiện với hơn 20.500 lao động nghề cá, trong đó hơn 6.100 tàu đã neo đậu an toàn tại bến, số còn lại hoạt động trên các vùng biển khác nhau nhưng vẫn duy trì liên lạc với cơ quan chức năng và gia đình.

Khu vực nuôi tôm của người dân xã Hoằng Thanh (Thanh Hoá) tan hoang do bão số 5 
Khu vực nuôi tôm của người dân xã Hoằng Thanh (Thanh Hoá) tan hoang do bão số 5 

Hiện tại, 4 xã Xuân Chinh, Yên Nhân, Kim Tân và Bát Mọt vẫn còn khu dân cư bị chia cắt, trong đó xã Bát Mọt toàn bộ bị cô lập. Toàn tỉnh đã sơ tán 14.194 hộ dân với hơn 49.000 nhân khẩu, trong đó, khoảng 5.000 hộ ở vùng ven biển, trũng thấp đã trở về nhà khi nước rút.

Hiện, lực lượng chức năng đang tích cực khắc phục các điểm sạt lở, hỗ trợ, ứng cứu người dân vùng bị ngập lụt, cô lập.

[Phóng sự ảnh]: Xúc động hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an hỗ trợ người dân vượt qua bão, lũ

14:36, 28/08/2025

[Phóng sự ảnh]: Xúc động hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an hỗ trợ người dân vượt qua bão, lũ

Nỗ lực từng giờ để ổn định sản xuất, sinh hoạt cho người dân vùng bão

14:47, 27/08/2025

Nỗ lực từng giờ để ổn định sản xuất, sinh hoạt cho người dân vùng bão

Thanh Hóa đồng loạt phát lệnh báo động III trên nhiều tuyến sông

08:21, 27/08/2025

Thanh Hóa đồng loạt phát lệnh báo động III trên nhiều tuyến sông

Từ khóa:

Bão số 5 cô lập cứu trợ hạ tầng lũ lụt nông nghiệp sạt lở Thanh Hóa Thiên tai thiệt hại

Đọc thêm

Người đã được bố trí công việc mới không được hưởng chính sách theo Nghị định 178

Người đã được bố trí công việc mới không được hưởng chính sách theo Nghị định 178

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các trường hợp đã công tác tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp, nhưng đã được tiếp nhận, bố trí công việc mới tại các đơn vị không thực hiện sắp xếp, nay có nguyện vọng nghỉ việc, thì không thuộc diện hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178...

Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến còn nhiều vướng mắc

Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến còn nhiều vướng mắc

Các biểu mẫu điện tử tương tác (eForms) chưa tối ưu, thành phần hồ sơ còn phức tạp, tiến độ số hóa hồ sơ còn chậm, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến thấp, quá tải trong việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp), cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm (thiếu cơ sở vật chất tại các xã khó khăn,...

Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân nhân dịp Quốc khánh 2/9

Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân nhân dịp Quốc khánh 2/9

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9...

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Triển lãm không chỉ là sự kiện trưng bày mà còn là không gian kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, giữa lòng yêu nước và khát vọng phát triển, giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại...

Hà Nội: Hơn 900 máy bơm hoạt động để tiêu úng

Hà Nội: Hơn 900 máy bơm hoạt động để tiêu úng

Trên địa bàn thành phố Hà Nội có hàng chục điểm bị ngập, cùng với gần 7 nghìn ha lúa bị úng ngập do hoàn lưu mưa bão số 5 gây ra. Hiện, toàn thành phố Hà Nội đang vận hành tổng cộng 248 trạm bơm với 903 máy để tiêu úng…

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

