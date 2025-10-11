Bảo đảm nguồn lực bền vững cho y tế, giảm gánh nặng tài chính cho người dân

Ngày 10/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế và đại diện các cơ quan liên quan về việc triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Đây là một bước đi chiến lược nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời giảm gánh nặng tài chính cho người dân. Cuộc họp có sự tham gia của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

ĐẨY NHANH CỤ THỂ HOÁ NGHỊ QUYẾT 72-NQ/TW

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Đảng uỷ Bộ Y tế đã chủ động, khẩn trương tham mưu, quán triệt và triển khai thực hiện ngay khi Nghị quyết 72 được ban hành. Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 282/NQ-CP ngày 16/9/2025 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 72, bám sát 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá trong nhận thức và năng lực hệ thống y tế, phát triển nhân lực, đảm bảo nguồn lực chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và địa phương, yêu cầu triển khai theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Bộ Y tế cũng đã trình Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 15/9/2025 về phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới; đồng thời đang xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026–2035, cùng các thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức trạm y tế cấp xã – nền tảng quan trọng củng cố y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã tập trung thảo luận tiến độ triển khai Nghị quyết 72, đặc biệt là những nội dung cốt lõi cần sớm cụ thể hóa, cùng những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương của Đảng uỷ Bộ Y tế trong tổ chức thực hiện Nghị quyết chỉ sau một tháng ban hành. Ông nhấn mạnh Nghị quyết 72 là nghị quyết chiến lược, toàn diện và lâu dài, có ý nghĩa như “Nghị quyết để thực hiện Nghị quyết”, cần được cụ thể hóa kịp thời bằng chương trình hành động rõ ràng, quyết liệt, hiệu quả.

“Phải khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng triển khai không hiệu quả; hoàn thiện các nội dung trọng tâm trong năm 2025 với tiến độ và chất lượng cao nhất để nhân dân thấy được thay đổi mang tính đột phá”, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu.

Theo Thường trực Ban Bí thư, nhiệm vụ trọng tâm là sắp xếp lại hệ thống y tế tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Ngành y tế cần phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các địa phương nhanh chóng hoàn thiện mô hình tổ chức trạm y tế xã theo hướng là đơn vị sự nghiệp công lập, đủ năng lực cung ứng các dịch vụ thiết yếu: phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, khám chữa bệnh, quản lý bệnh tật và dịch vụ chăm sóc xã hội.

CỦNG CỐ Y TẾ CƠ SỞ VÀ HƯỚNG TỚI MIỄN VIỆN PHÍ TOÀN DÂN VÀO NĂM 2030

Dẫn lại quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Trạm y tế phải gắn với xã, phục vụ xã, trực tiếp cho người dân ở xã”, Thường trực Ban Bí thư khẳng định trạm y tế xã mới phải có điều kiện vật chất, trang thiết bị, nhân lực, cơ chế vận hành, tài chính đầy đủ để đảm bảo mục tiêu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ngay tại cơ sở, giảm tải cho tuyến trên.

Về nguồn nhân lực, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu ưu tiên đầu tư cho y tế dự phòng và y tế cơ sở, đồng thời khẩn trương hoàn thiện chính sách về lương, phụ cấp ưu đãi nghề đặc thù, nhằm giữ chân và thu hút nhân lực chất lượng cao. Các trường đại học trọng điểm cần tập trung đào tạo chuyên sâu và đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống y tế cơ sở.

Bộ Y tế được giao phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, quy hoạch mạng lưới các trường đại học ngành y, phân cấp quản lý phù hợp, bảo đảm hiệu quả, thực chất theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo buổi làm việc - Ảnh: TTXVN

Cùng với đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện Tờ trình Quốc hội về các cơ chế, chính sách đột phá và hồ sơ của Luật Phòng bệnh và Luật Dân số, để trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 10, tạo cơ sở pháp lý tháo gỡ các “nút thắt” thể chế, đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị quyết 72.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh là giảm chi phí y tế trực tiếp từ người dân, tiến tới miễn viện phí toàn dân vào năm 2030. Bộ Y tế được giao xây dựng các đề án lớn như: Đề án miễn viện phí, Đề án khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân dân, và Đề án tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe giai đoạn 2026–2035.

Theo chỉ đạo, các giải pháp cần được tính toán với lộ trình khoa học, minh bạch, đảm bảo nguồn lực bền vững cho y tế trong khi vẫn giảm gánh nặng tài chính cho người dân, tăng mức độ bảo vệ tài chính của Quỹ Bảo hiểm y tế. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh để các chủ trương này đi vào cuộc sống, cần quyết tâm chính trị cao nhất, với tinh thần “dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Về chuyển đổi số trong ngành y, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm, thiếu đồng bộ, dữ liệu chưa được liên thông giữa các cơ sở y tế, Bảo hiểm xã hội và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Y tế cần làm đầu mối phối hợp các bộ, ngành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, bảo đảm kết nối, chia sẻ và liên thông thông suốt với các hệ thống dữ liệu quốc gia khác.

Trọng tâm là đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho y tế cơ sở, triển khai đồng bộ Bệnh án điện tử, Sổ sức khỏe điện tử, Đơn thuốc điện tử, phục vụ quản lý dữ liệu sức khỏe người dân theo vòng đời, góp phần giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tăng cường truyền thông về phòng bệnh, lối sống lành mạnh, văn hóa sức khỏe trong nhân dân. “Một xã hội khỏe mạnh không thể chỉ trông chờ vào bác sĩ; phòng bệnh phải bắt đầu từ ý thức mỗi người”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu ngành y tế đẩy mạnh tuyên truyền về các yếu tố cơ bản như ăn uống hợp lý, vận động thường xuyên, khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc sức khỏe tinh thần… để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của người dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định: “Mọi chính sách y tế đều phải hướng đến người dân, lấy người dân làm trung tâm. Bảo đảm nguồn lực bền vững cho y tế, giảm gánh nặng tài chính cho nhân dân là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, thể hiện bản chất nhân văn sâu sắc của chế độ ta”.