Khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng

Chiều ngày 09/01, tại Khu công viên phần mềm số 2, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, đánh dấu sự khởi đầu của mô hình trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, theo Nghị định số 323/NĐ-CP của Chính phủ.

Sự kiện khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của hơn 170 đại biểu, đặc biệt có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, cùng nhiều lãnh đạo đại diện Quốc hội cùng các bộ, ngành và tổ chức tài chính quốc tế. Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ trở thành một động lực phát triển đột phá và bền vững cho thành phố Đà Nẵng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định đây là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước triển khai cụ thể, thực chất và sinh động của một quyết sách lớn mang tầm chiến lược quốc gia.

.Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Ngô Anh Văn.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của UBND TP. Đà Nẵng trong việc nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, bộ máy tổ chức và các điều kiện cần thiết để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động ngày hôm nay. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện”, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Phó Thủ tướng, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế đã được Đảng, Nhà nước xác định nhằm giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, để nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

”Việc chúng ta quyết tâm hình thành Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ đơn thuần xuất phát từ nhu cầu nội tại, mà đây là sự lựa chọn chiến lược để Việt Nam chủ động tham gia vào "cuộc chơi lớn" của toàn cầu, đón đầu làn sóng tái cấu trúc mạnh mẽ của dòng vốn và chuỗi giá trị thế giới. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết, coi đây là một đột phá thể chế mang tính lịch sử, nhằm kiến tạo một hành lang pháp lý vượt trội để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn chất lượng cao. Trong tư duy chiến lược “một trung tâm, hai điểm đến”, Đà Nẵng nắm giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Với lợi thế địa kinh tế là cửa ngõ ra biển lớn, hạ tầng số hiện đại và một chính quyền năng động, Đà Nẵng không chỉ đóng vai trò là một mắt xích kết nối, mà phải trở thành một động lực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước. Do đó, sự kiện hôm nay không dừng lại ở ý nghĩa hành chính, mà là một tuyên bố chính trị mạnh mẽ về sự sẵn sàng của Đà Nẵng trong kỷ nguyên phát triển mới”, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Toàn cảnh Lễ khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo Nghị định 323/NĐ-CP, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng sẽ phát triển theo hướng hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững. Đây sẽ là nền tảng thử nghiệm cho các mô hình tài chính mới, tiên phong trong việc triển khai và mở rộng các sản phẩm tài sản số, thanh toán số, và các nền tảng giao dịch chuyên biệt.

Với tổng diện tích khoảng 300 ha, Trung tâm được phát triển thành nhiều phân khu chức năng, kết nối nhanh với sân bay quốc tế, cảng biển và các trục giao thông chiến lược. Hạ tầng số và công nghệ thông tin tại đây đã sẵn sàng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút các chuyên gia và định chế tài chính trong và ngoài nước đến sinh sống và làm việc. Đặc biệt, khu vực này còn được trang bị đầy đủ các dịch vụ tiện ích chất lượng cao, phù hợp với mô hình trung tâm tài chính hiện đại.

Trong năm 2025, Đà Nẵng đã hoàn thành khu trụ sở Cơ quan điều hành trung tâm tài chính với không gian sử dụng hơn 4.000 m2, cùng với việc phủ sóng mạng 5G tại các khu vực quy hoạch. Dự kiến, trong quý II/2026, tòa nhà 20 tầng và hệ thống lưu trữ, hạ tầng giám sát, điều hành thông minh sẽ được hoàn thành, thu hút các quỹ đầu tư, công ty công nghệ và khởi nghiệp.

Từ năm 2026, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ để xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, nhằm thu hút nguồn vốn, công nghệ và nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, trung tâm sẽ thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát và quản lý rủi ro phù hợp, đảm bảo an ninh tài chính - tiền tệ quốc gia.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng được quản lý và điều hành trực tiếp bởi Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Đà Nẵng, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh làm Chủ tịch. Sau khi thành lập, cơ quan này đã nhanh chóng hoàn thiện bộ máy tổ chức, ban hành các quy định nền tảng và ký hợp đồng với các chuyên gia quốc tế để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Lễ khai trương cũng đánh dấu sự ra mắt của Cổng Thông tin điện tử Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng, tích hợp các dịch vụ theo cơ chế một cửa, giúp các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và thực hiện các thủ tục cần thiết. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo tính tuân thủ và minh bạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh.

Ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh rằng Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng được thành lập trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số. Đây là cơ hội để Đà Nẵng phát triển đột phá và bền vững trong thời gian tới.

Sự kiện khai trương Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng không chỉ là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế của Việt Nam, mà còn là minh chứng cho tinh thần quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đà Nẵng. Với sự hỗ trợ từ Chính phủ và các bộ, ngành, cùng với sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn chất lượng cao, góp phần đưa Việt Nam tiến xa hơn trên bản đồ kinh tế thế giới.