UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 7,5%

Theo các chuyên gia tại UOB, tăng trưởng GDP quý 4/2025 đạt mức cao nhất kể từ năm 2009, đưa tăng trưởng cả năm lên 8%. Kết quả này tạo nền tảng để nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 lên 7,5%, dù rủi ro từ thương mại toàn cầu vẫn hiện hữu…

Theo Báo cáo mới nhất từ Ngân hàng UOB (Singapore) về việc nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026, các chuyên gia nhận định nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng vượt trội trong năm 2025, dù chịu áp lực từ thuế quan của Mỹ.

Với mức tăng trưởng trên 8% trong năm, Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng vững chắc. Vì vậy, UOB đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 từ 7% trong báo cáo gần đây lên 7,5% ở hiện tại, phản ánh sức bền bỉ và đà tăng trưởng hiện tại của Việt Nam.

KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO NĂM 2026

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB, cho biết theo số liệu công bố ngày 5/1 bởi của Cục Thống kê, GDP thực tế của Việt Nam tăng thêm 8,46% so với cùng kỳ trong quý 4/2025, cao hơn mức 8,25% của quý 3/2025, nhờ hoạt động xuất khẩu và sản xuất duy trì vững vàng bất chấp tác động từ thuế quan của Mỹ.

Kết quả này vượt dự báo của Bloomberg (7,7%) và dự báo của UOB (7,2%) trước đó, đánh dấu mức tăng trưởng theo quý mạnh nhất kể từ năm 2009 (không tính biến động do Covid-19).

Tính chung cả năm 2025, kinh tế Việt Nam tăng 8%, cao hơn dự báo 7,7% của UOB. Phân tích sâu hơn, ông Suan Teck Kin cho biết động lực chính cho sự bứt phá trong quý 4/2025 tiếp tục đến từ hoạt động xuất khẩu, tăng 19% so với cùng kỳ, và tăng 17% cho cả năm, bất chấp thách thức từ thuế quan.

Sản xuất chế biến và chế tạo cũng ghi nhận mức tăng mạnh, đạt 11,3% trong quý 4/2025, nhanh hơn mức 10% cùng kỳ năm 2024, đưa tăng trưởng cả năm lên 10,5%.

Tăng trưởng GDP Việt Nam các năm và dự báo năm 2026 của UOB - Nguồn: UOB.

Cũng theo ông Suan Teck Kin, các số liệu khác trong quý tiếp tục xóa tan lo ngại về tác động của thuế quan Mỹ. Niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vẫn được duy trì, với vốn đăng ký tăng nhẹ 0,5%, đạt 38,4 tỷ USD trong năm 2025.

Vốn FDI thực hiện tăng mạnh 9%, đạt mức kỷ lục mới 27,6 tỷ USD so với kỷ lục trước đó 25,4 tỷ USD năm 2024, khi các nhà đầu tư nước ngoài đẩy nhanh kế hoạch đầu tư trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng rõ nét tại Việt Nam.

Tuy nhiên, chuyên gia tại UOB lưu ý rằng số liệu FDI thực hiện do Cục Thống kê công bố khác với số liệu thường được tham chiếu từ UNCTAD (Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển) do khác biệt về phương pháp và phân loại.

Ví dụ, FDI thực hiện của Việt Nam năm 2024 được UNCTAD báo cáo ở mức kỷ lục 20,2 tỷ USD (so với 25,4 tỷ USD theo Cục Thống kê). Tuy nhiên, số liệu mới nhất cho thấy FDI theo định nghĩa của UNCTAD cho Việt Nam năm 2025 nhiều khả năng sẽ đạt mức kỷ lục mới khoảng 22 - 24 tỷ USD khi dữ liệu chính thức được công bố vào khoảng tháng 6 năm nay.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB. “Kinh tế Việt Nam đã thể hiện sự tăng trưởng vượt trội trong năm 2025, bất chấp áp lực từ thuế quan của Mỹ. Với mức tăng trưởng 8% trong năm, Việt Nam chứng minh khả năng chống chịu và bước vào năm 2026 với nền tảng vững chắc”.

Bên cạnh đó, ông Suan Teck Kin cũng lưu ý Việt Nam đặc biệt dễ bị tổn thương trước các xung đột thương mại như thuế quan của Mỹ do tính chất mở của nền kinh tế như xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ chiếm tới 83% GDP, cao thứ hai ASEAN sau Singapore (182%) đồng thời có mức độ phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ.

Suan Teck Kin cho biết mặc dù hoạt động thương mại của Việt Nam vẫn duy trì mạnh mẽ bất chấp thuế quan của Mỹ, một kịch bản tiềm ẩn là đơn hàng xuất khẩu có thể giảm khi nhu cầu đẩy mạnh trước đó suy yếu và giá cao hơn ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng Mỹ, đặc biệt trong năm 2026.

“Chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 từ 7% lên 7,5%, phản ánh sự bền bỉ, đà tăng trưởng và triển vọng tích cực của nền kinh tế. Tuy nhiên, mức nền thống kê cao, khả năng suy giảm của xuất khẩu sau giai đoạn đẩy mạnh trước đó, cùng với sự bất định về chính sách thuế của Mỹ, là những rủi ro có thể kìm hãm quỹ đạo tăng trưởng”, ông Suan Teck Kin nhận định.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC DUY TRÌ LÃI SUẤT ỔN ĐỊNH TRONG THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI

Chuyên gia của UOB đánh gia với kết quả tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025 và triển vọng khả quan cho năm 2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gần như không có nhiều dư địa để nới lỏng chính sách ở thời điểm này.

Trong khi đó, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, với lạm phát bình quân năm 2025 ở mức 3,2% (chung) và 3,3% (lạm phát cơ bản, loại trừ thực phẩm và năng lượng), so với lần lượt 3,6% và 2,85% trong năm 2024. Đồng thời, chi phí y tế và giáo dục là những yếu tố chính duy trì mức lạm phát cao, dù xu hướng đã phần nào ổn định.

Theo UOB, thị trường ngoại hối cũng là một yếu tố quan trọng đối với Ngân hàng Nhà nước. Đồng VND là đồng tiền giảm giá mạnh thứ ba tại châu Á trong năm 2025, mất giá 3,1% so với USD, chỉ thấp hơn mức giảm của đồng rupee Ấn Độ (4,8%) và rupiah Indonesia (3,5%), nhưng cao hơn mức giảm của peso Philippines.

Ngược lại, các đồng tiền trong khu vực hưởng lợi từ xu hướng USD suy yếu, với mức tăng từ 10% của ringgit Malaysia đến 0,3% của yen Nhật trong năm qua. Dựa trên các yếu tố trên, UOB kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% trong suốt năm 2026.