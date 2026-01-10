Chủ Nhật, 11/01/2026

Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn Thái Bình Dương mở rộng đầu tư hạ tầng tại Việt Nam

Minh Kiệt

10/01/2026, 17:00

Chiều 9/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) – doanh nghiệp tư nhân lớn trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, vận hành và quản lý cơ sở hạ tầng, nhiều năm liên tiếp nằm trong top 500 tập đoàn lớn nhất thế giới...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương. Ảnh: VGP.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại ông Nghiêm Giới Hòa; đồng thời đánh giá cao việc Tập đoàn Thái Bình Dương thời gian qua đã tham gia triển khai một số dự án hạ tầng quan trọng tại Hà Nội với vai trò nhà thầu. Thủ tướng hoan nghênh các đề xuất của tập đoàn về việc tiếp tục tham gia các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Thái Bình Dương tăng cường đầu tư tại Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp trong nước, triển khai các công trình, sản phẩm cụ thể, tiêu biểu; gắn hoạt động đầu tư với chuyển giao công nghệ, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả, cùng có lợi.

Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, “nghĩ sâu, làm lớn”, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Thái Bình Dương tiếp tục nghiên cứu, tham gia các dự án hạ tầng chiến lược tại Việt Nam nhằm khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới, trong đó có dự án tuyến tàu điện ngầm kết nối Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, ông Nghiêm Giới Hòa cho biết Tập đoàn Thái Bình Dương hiện đã trúng thầu và đang triển khai ba dự án lớn tại Hà Nội, gồm: dự án xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, khởi công ngày 19/5/2025; dự án xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, khởi công ngày 19/8/2025; và dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 5 (Văn Cao – Hòa Lạc), khởi công ngày 19/12/2025.

Thông tin thêm về kế hoạch hợp tác tại Việt Nam trong thời gian tới, ông Nghiêm Giới Hòa bày tỏ mong muốn Tập đoàn Thái Bình Dương tiếp tục tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn, hợp tác lâu dài, gắn bó tại Việt Nam theo định hướng mà Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi. Trong đó, tập đoàn quan tâm đến khả năng hợp tác với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong phát triển tổ hợp công nghiệp đường sắt, các dự án metro tại Hà Nội và TP.HCM, cũng như các dự án hạ tầng đô thị tại Hà Nội.

Ông Nghiêm Giới Hòa khẳng định Tập đoàn Thái Bình Dương coi Việt Nam là thị trường chiến lược, sẵn sàng đồng hành lâu dài trong quá trình đầu tư, xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch hạ tầng của Việt Nam trong giai đoạn tới.

đầu tư Giao thông hạ tầng thủ tướng Tiêu điểm

