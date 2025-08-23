Hà Nội và dấu ấn 80 năm “Mùa thu lịch sử”

Thủ đô ngàn năm văn hiến đã khắc sâu trong lịch sử dân tộc như một biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, đồng thời là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của dân tộc Việt Nam...
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công
(19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 22/8, tại Trung tâm Báo chí thành phố Hà Nội, đã
diễn ra tọa đàm với chủ đề “Ký ức 80 năm - Mùa thu lịch sử”.
Tọa đàm do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chủ trì phối hợp với
UBND thành phố Hà Nội; các đơn vị thực hiện gồm báo Thể thao và Văn hóa, Cơ
quan thường trú TTXVN tại Hà Nội và Trung tâm Truyền thông, dữ liệu và Công nghệ
số thành phố Hà Nội.
TRÁI TIM CỦA CÁCH MẠNG
Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến đã đi vào lịch sử dân tộc
như một biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình,
nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và khí phách Việt Nam.
Những ngày thu tháng Tám của 80 năm về trước - ngày
19/8/1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Hà Nội giành thắng lợi
đã truyền đi khắp cả nước ngọn lửa cách mạng, tinh thần yêu nước và ý chí quyết
tâm giành độc lập, tự do, làm nên một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt
Nam.
Khoảnh khắc mà Hà Nội vùng lên ngày 19/8/1945 không phải là
sự bùng phát ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, kết hợp
với sự nhạy bén, quyết đoán trong nắm bắt thời cơ. Hai bài học lớn nhất
quan dấu ấn này đó chính là “sự chuẩn bị chu đáo và khả năng chớp thời cơ”.
Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức đọc bản
Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa - nay là nước CHXHCN Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ
nguyên độc lập, tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Đặc biệt, khi nhắc đến Hà Nội, GS.TS Vũ Minh Giang, Phó Chủ
tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia,
cho biết Hà Nội thường được gắn với cái tên “Hà Nội ngàn năm văn hiến” bởi vì
thành phố chính là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa nhất, giữ được cốt
cách Việt Nam trong mọi biến thiên lịch sử.
“Hà Nội từ lâu đã giữ một vai trò đặc biệt, là nơi mà cả nước
luôn hướng về, là điểm tựa nuôi dưỡng niềm tin cho dân tộc. Mỗi độ Tết đến xuân
về, người dân khắp mọi miền đều lắng nghe lời chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh
vang lên từ Thủ đô. Những lời chúc thiêng liêng ấy không chỉ là nguồn động viên
to lớn mà còn thắp sáng và bồi đắp niềm tin vào thắng lợi của toàn dân tộc”,
GS.TSKH Vũ Minh Giang nhấn mạnh.
MANG TRÊN MÌNH VĂN HÓA “HỘI TỤ VÀ LAN TỎA”
Hà Nội không chỉ là nơi khởi nguồn của những quyết định lịch
sử, mà còn là trầm tích văn hóa ngàn đời, nơi kết tinh tinh hoa và lan tỏa bản
sắc Việt. Nếu Cách mạng Tháng Tám cho thấy một Hà Nội anh dũng, kiên cường, thì
chặng đường sau đó lại khắc họa một Hà Nội thanh lịch, giàu bản sắc, biết giữ
gìn và làm mới giá trị văn hóa của mình.
Đặc biệt, nói đến Hà Nội là nói đến Thủ đô kiên cường trong
khói lửa chiến tranh, bất khuất trước thử thách, Hà Nội đã cùng cả nước làm nên
những chiến công hiển hách, mãi mãi khắc ghi vào lịch sử dân tộc. Nói đến Hà Nội
là nói đến “Thành phố văn hiến và anh hùng”, “Thành phố của lương tri và phẩm
giá con người”.
“Trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, Hà Nội vẫn
luôn gìn giữ bản sắc văn hóa, cốt cách ngàn năm, đồng thời mở rộng giao lưu, hợp
tác quốc tế, nỗ lực vươn lên, xây dựng, phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh,
hiện đại, giàu bản sắc, xứng danh “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”,
“trái tim” của cả nước”, Nhà báo Nguyễn Thị Sự, Phó Tổng Giám đốc TTXVN khẳng định.
Văn hóa còn là một cái sức mạnh vô địch và vô biến giúp cho
dân tộc ta vượt qua những thử thách hiểm nghèo đến mức nếu không có văn hóa có
lẽ chúng ta không còn đến ngày nay nữa.
“Các nhà sử học đã từng nói, chúng ta giành lại độc lập
không chỉ nhờ các cuộc nổi dậy lịch sử, mà còn nhờ cách mà chúng ta giữ được cốt
cách văn hóa của dân tộc. Trong đó, văn hóa của Hà Nội chính là văn hóa “hội tụ
và lan tỏa”, những gì hay nhất và đáng lưu truyền nhất cho mai sau thì tập trung
phần lớn ở Hà Nội và lan tỏa ra toàn quốc”, GS.TSKH Vũ Minh Giang chia sẻ.
Cùng quan điểm, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy
ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội, cũng cho rằng Hà Nội không chỉ là trung tâm
chính trị mà còn là thủ đô văn hóa của cả nước. Đặc biệt, Văn hóa Tràng An thanh lịch,
hào hoa đã thấm sâu vào nếp sống và phản ánh trong ca dao, tục ngữ, âm nhạc, nghệ
thuật.
“Trong lĩnh vực văn hóa, những chuyển động ở Hà Nội thường trở thành định
hướng cho cả nước. Điều đó khẳng định sức hội tụ và lan tỏa đặc biệt của văn
hóa Thủ đô”, ông chia sẻ.
GÌN GIỮ VÀ PHÁT HUY TINH THẦN CỦA TUỔI TRẺ
Khi nhắc về những ngày tháng cách mạng, không thể không nhắc
đến vai trò và sức mạnh của tuổi trẻ. Chính những chàng trai, cô gái ở độ tuổi
mười tám, đôi mươi đã làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Trên chặng đường bảo vệ Tổ quốc, những người con Hà Nội đã sẵn sàng lên đường và
nhiều người đã ngã xuống để đổi lấy hòa bình cho dân tộc.
Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội,
khẳng định thế hệ trẻ Hà Nội từ xưa đến nay luôn là lực lượng ưu tú, vừa gánh
vác trách nhiệm nặng nề, vừa thổi vào mảnh đất ngàn năm văn hiến nguồn năng lượng
mới mẻ và sáng tạo.
“Thủ đô Hà Nội có bề dày nghìn năm lịch sử nhưng lại luôn
có sự tươi mới, trẻ trung bởi sức sống của thanh niên. Đây chính là nét khác biệt
của Hà Nội so với nhiều thủ đô khác trên thế giới”, ông nhấn mạnh.
Trong các cuộc kháng chiến, những người con Hà Nội đã sẵn sàng lên đường và ngã xuống vì hòa bình của dân tộc. Hiện nay, Hà Nội là một trong những địa phương có số liệt sĩ nhiều nhất cả nước, trên 80.000 liệt sĩ. Riêng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hơn 50.000 người con Hà Nội đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.
Đó không chỉ là con số thống kê, mà là minh chứng về sự hy
sinh to lớn của thế hệ thanh niên dám gác lại giấc mơ riêng để cống hiến
cho Tổ quốc.
“Vì vậy, thế hệ thanh niên hôm nay phải nối tiếp được tinh thần ấy của
thế hệ thanh niên thời xưa, biến khát vọng của tuổi trẻ thành hành động cụ thể,
để Hà Nội không chỉ là thành phố của ký ức, mà còn là thành phố của tương lai,
nơi tuổi trẻ tỏa sáng và dẫn dắt”, ông Phong nhấn mạnh.
Bổ sung thêm từ góc nhìn thực tiễn, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định nhiều sự kiện sáng tạo tại Hà Nội đã được giới trẻ tổ chức thành
công, bởi chính họ là những người am hiểu sâu sắc ngôn ngữ, thị hiếu và nhu cầu
của thế hệ mình. Do đó, điều quan trọng nhất là phải đặt người trẻ vào vị trí
trung tâm trong sự nghiệp gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa.
“Tuổi trẻ vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là nguồn cảm hứng, qua đó sự phát triển văn hóa mới thực sự bền vững, góp phần đưa đất nước bước vào
tương lai bằng niềm tin và khát vọng của thế hệ mới”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn bày tỏ.
Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9
Ưu tiên vị trí xem diễu binh Quốc khánh 2/9 cho cựu chiến binh, phụ nữ, trẻ em
[Trực tiếp]: Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tiêu biểu trên cả nước chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Thủ đô ngàn năm văn hiến đã khắc sâu trong lịch sử dân tộc như một biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, đồng thời là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của dân tộc Việt Nam...
Việt Nam và Bhutan: Hợp tác Đối tác Chiến lược hướng tới tương lai bền vững
Mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Bhutan ngày càng được khẳng định qua chuyến thăm của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến Việt Nam..
Bão số 5 Kajiki hướng vào đất liền, các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương ứng phó
Chiều 22/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các địa phương ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế để bàn giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5 – Kajiki.
Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8
Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, sẽ giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Triển lãm sẽ mở cửa cho Nhân dân vào tham quan từ ngày 28/8 tới đây...
Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kết thúc chuyến thăm tới Việt Nam
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, nhấn mạnh Bhutan coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: