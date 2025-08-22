Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kết thúc chuyến thăm tới Việt Nam

Việt An

22/08/2025, 18:15

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, nhấn mạnh Bhutan coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam...

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân (phải) cùng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân (phải) cùng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu

Sáng 22/8, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18-22/8, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.

Trong thời gian chuyến thăm, Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck Quốc vương. Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón, tiệc chiêu đãi Quốc vương Bhutan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và cùng Quốc vương hội đàm, chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc hội kiến Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Tại các cuộc tiếp, hội đàm và hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu sang thăm Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, tin tưởng chuyến thăm của Quốc vương, Hoàng hậu với sự tháp tùng của nhiều quan chức cấp cao Bhutan, là dấu mốc quan trọng, tạo cơ hội để đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bhutan đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam, khâm phục tinh thần kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và những thành tựu vượt bậc của Việt Nam trong phát triển kinh tế ngày nay; bày tỏ sự ngưỡng mộ về tầm nhìn, chiến lược và định hướng phát triển của các nhà Lãnh đạo Việt Nam, tin tưởng chắc chắn Việt Nam sẽ hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mình.

Quốc vương nhấn mạnh Bhutan coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam.

Trong thời gian chuyến thăm, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đã thăm một số địa phương và cơ sở tôn giáo, kinh tế của Việt Nam.

Phu nhân Chủ tịch nước Lương Cường, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck đã đến tham quan, dâng hương tại chùa Trấn Quốc (Hà Nội).

Từ khóa:

Bhutan nhà đầu tư quan hệ ngoại giao Quốc vương việt nam Vneconomy

Đọc thêm

Hà Nội và dấu ấn 80 năm “Mùa thu lịch sử”

Hà Nội và dấu ấn 80 năm “Mùa thu lịch sử”

Thủ đô ngàn năm văn hiến đã khắc sâu trong lịch sử dân tộc như một biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, đồng thời là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của dân tộc Việt Nam...

Việt Nam và Bhutan: Hợp tác Đối tác Chiến lược hướng tới tương lai bền vững

Việt Nam và Bhutan: Hợp tác Đối tác Chiến lược hướng tới tương lai bền vững

Mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Bhutan ngày càng được khẳng định qua chuyến thăm của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến Việt Nam..

Bão số 5 Kajiki hướng vào đất liền, các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương ứng phó

Bão số 5 Kajiki hướng vào đất liền, các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương ứng phó

Chiều 22/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các địa phương ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế để bàn giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5 – Kajiki.

Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8

Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8

Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, sẽ giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Triển lãm sẽ mở cửa cho Nhân dân vào tham quan từ ngày 28/8 tới đây...

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kết thúc chuyến thăm tới Việt Nam

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kết thúc chuyến thăm tới Việt Nam

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, nhấn mạnh Bhutan coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

2

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

3

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

4

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

5

Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: