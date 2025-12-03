Bất động sản Hải Phòng 2025: Thời kỳ “mua đại” đã qua

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 03/12/2025
Thị trường bất động sản Hải Phòng cuối năm 2025 ghi nhận sự chuyển mình, khi người mua trở nên thận trọng hơn, tìm kiếm giá trị bền vững và chất lượng.
Tính đến hết quý 3/2025, thị trường bất động sản Hải Phòng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Theo đại diện một đơn vị phân phối tại Hải Phòng, phân khúc nhà ở thương mại thấp tầng ghi nhận mức “bùng nổ” cả về nguồn cung và giao dịch: Số dự án mới mở bán tăng gấp 3 lần, trong khi lượng giao dịch tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2024. Nguồn cung cũng trở nên đa dạng hơn với nhiều phân khúc, trải rộng tại các địa phương của thành phố, tạo nên bức tranh thị trường sôi động và cạnh tranh rõ rệt.
Thực tế cũng đã chứng minh, những năm gần đây, Hải Phòng trở thành điểm đến của nhiều chủ đầu tư tên tuổi: Vingroup, DOJILAND; Masterise, Văn Phú, Gamuda, Sun Group, Hoàng Huy… Sự tham gia của các “ông lớn” cho thấy thị trường sở hữu dư địa tăng trưởng dài hạn và khả năng hấp dẫn dòng vốn lớn.
Đáng chú ý, Thủy Nguyên – trung tâm chính trị hành chính mới của Hải Phòng, đang là khu vực hội tụ nhiều nhất các dự án quy mô lớn như Vinhomes Royal Island, Hoàng Huy New City hay Vlasta Thủy Nguyên… Đặc biệt là sự xuất hiện của dự án thấp tầng đầu tiên do DOJILAND phát triển tại Hải Phòng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của thương hiệu bất động sản này.
Theo thông tin tìm hiểu, dự án này được định vị thuộc nhóm sản phẩm “Limited Luxury” – bất động sản tinh tuyển, hướng đến nhóm khách hàng sở hữu tiêu chuẩn lựa chọn khắt khe, ưu tiên chất lượng sống, tính riêng tư, giá trị thẩm mỹ và khả năng gia tăng giá trị lâu dài.
Khi nguồn cung lớn và các dự án cạnh tranh trực diện, người mua chuyển từ tâm lý mua theo sóng sang lựa chọn kỹ càng hơn. Nếu vài năm trước thị trường từng chứng kiến những giao dịch diễn ra vội vã, với tâm lý “sợ bỏ lỡ”, thì nay khách hàng ưu tiên kiểm chứng, trải nghiệm và đánh giá thực tế. Hay nói một cách khác, người mua đang có những tiêu chí rõ ràng để đánh giá dự án trước khi “xuống tiền”.
Điều khách hàng quan tâm đầu tiên chính là tính pháp lý rõ ràng và minh bạch của dự án – điều kiện tiên quyết giúp giảm thiểu rủi ro. Những dự án được xác nhận đủ điều kiện mở bán luôn tạo được niềm tin vững chắc, thu hút sự quan tâm vượt trội trên thị trường.
Song song với sự an tâm về tính pháp lý là nhu cầu về một nơi an cư lý tưởng với không gian sống đẳng cấp và hệ tiện ích hiện đại, đồng bộ. Người mua không chỉ đơn thuần lựa chọn một nơi để ở, mà quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sống và những giá trị bền vững.
Đặc biệt, sự đẳng cấp của một dự án giờ đây không còn được đo đếm bằng quy mô hay những vật liệu, thiết bị xa xỉ. Giá trị ấy được định nghĩa trọn vẹn hơn với những khoảng xanh trong thiết kế, với mật độ xây dựng thấp nhường chỗ cho thiên nhiên trong lành. Chính khả năng mang đến cảm giác an yên, tái tạo năng lượng và duy trì cân bằng trong nhịp sống hiện đại mới là tiêu chí nâng tầm giá trị của dự án bất động sản.
Bên cạnh đó, quy hoạch và tầm nhìn phát triển cũng đóng vai trò như động lực tăng trưởng cho giá trị tương lai. Những dự án tọa lạc tại các khu vực đang được định hướng trở thành trung tâm đô thị mới – như Thủy Nguyên – luôn sở hữu sức hút đặc biệt khi được hưởng lợi từ hạ tầng và sở hữu tiềm năng bứt phá dài hạn.
Cuối cùng, uy tín chủ đầu tư và năng lực vận hành trở thành “bảo chứng” cho tài sản của khách hàng. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, người mua ưu tiên lựa chọn các chủ đầu tư có kinh nghiệm, có hệ sinh thái dịch vụ đi kèm và minh chứng rõ ràng về chất lượng vận hành. Khi giá trị sống được đề cao, yếu tố thương hiệu chủ đầu tư thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ quan tâm cũng như quyết định mua nhà của khách hàng.
Sự bùng nổ về nguồn cung không kéo Hải Phòng trở lại vòng xoáy “mua đại”, mà thúc đẩy thị trường chuyển sang giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ. Những dự án hội tụ đầy đủ các tiêu chí như giá trị sử dụng thực, tiện ích phong phú; quy hoạch bài bản; thiết kế tinh tế và đặc biệt là uy tín của chủ đầu tư; … được dự báo sẽ dẫn dắt dòng tiền và trở thành tâm điểm của thị trường trong thời gian tới.
TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn quan trọng trong việc định hình tương lai đô thị với việc lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch cho 127 khu vực, nhằm phù hợp với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060…
Hai dự án nhà ở xã hội Bình Thành 1 và Bình Thành 2 đều được triển khai tại xã Bình Thành, với tổng diện tích hơn 19,7ha, cung cấp gần 1.700 căn. Các dự án bao gồm: hệ thống nhà liên kế, chung cư cao tầng và chung cư thấp tầng…
Biệt thự đảo là dòng sản phẩm làm nên thương hiệu của Nhà sáng lập Ecopark nhờ vào sự kết hợp nhiều yếu tố vượt trội: cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, đặc biệt là diện tích mặt nước tuần hoàn bao quanh các nhánh đảo, tạo ra khu compound (khép kín) riêng biệt có mặt nước là ranh giới tách biệt với các phân khu khác.
Theo tiết lộ từ chủ đầu tư, dự án TT AVIO đã chính thức sold out 100% giỏ hàng chỉ trong thời gian ngắn, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ từ thị trường và sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng.
Việc xây dựng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh nếu không dựa trên dữ liệu đầy đủ, minh bạch dễ dẫn đến tình trạng bảng giá đất mới của nhiều địa phương tăng cao đột biến. Đồng thời, việc áp dụng hệ số K ở mức lớn sẽ gây ra “cú sốc” tài chính, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: