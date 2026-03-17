Hải Phòng: Khi nào hoàn thành thu hồi nhà đất công sản?

TP. Hải Phòng đang triển khai kế hoạch thu hồi hàng trăm cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước có dấu hiệu vi phạm hợp đồng thuê hoặc sử dụng sai mục đích. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc thu hồi quỹ nhà công sản trước tháng 7/2026 nhằm tăng hiệu quả quản lý tài sản công và tránh thất thoát ngân sách.

VẬN ĐỘNG THU HỒI 159 CƠ SỞ NHÀ ĐẤT

Theo kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12/1/2026 của UBND TP. Hải Phòng về xử lý quỹ nhà đất là tài sản công, thành phố này sẽ thực hiện xử lý thu hồi đối với 273 cơ sở nhà đất công sản do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà cho các tổ chức, cá nhân thuê kinh doanh. Trong đó, có 159 cơ sở nhà đất thực hiện thu hồi bằng hình thức tuyên truyền vận động, 59 cơ sở khởi kiện để thu hồi. Ngoài ra, có 3 cơ sở chưa xem xét thu hồi, còn lại 52 cơ sở khác tiếp tục kiểm tra rà soát để xử lý tiếp.

Trong kế hoạch này, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng giữ vai trò đầu mối tổ chức thực hiện, ban hành thông báo thu hồi nhà đất đến bên thuê. Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà cũng có trách nhiệm rà soát xác định nghĩa vụ tài chính tồn đọng của bên thuê, thông báo số tiền thuê nhà đất còn nợ, chuyển thông tin nợ tiền sử dụng đất đến Thuế thành phố để thu ngân sách.

Cơ sở nhà đất số 106 Trần Phú là cửa hàng bán điện thoại di động.

UBND các phường có nhà đất công sản phải thu hồi gồm Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An và công an địa phương phối hợp hỗ trợ Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà trong công tác thu tiền thuê và thực hiện tuyên truyền vận động người đang thuê chấp hành bàn giao lại tài sản. Đối với các trường hợp không chấp hành trả nhà đất, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND thành phố ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi nhà đất theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các phường, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà hoàn thành việc đo vẽ hiện trạng 57 cơ sở nhà đất có sự khác biệt giữa hồ sơ quản lý và hiện trạng. Sở Tài chính tham mưu cho UBND thành phố thành lập Tổ công tác xử lý quỹ nhà, đất là tài sản công (không sử dụng vào mục đích ở), đồng thời đề xuất phương án sắp xếp, xử lý đối với các cơ sở nhà đất sau khi thu hồi.

Trong 159 cơ sở nhà, đất thuộc diện vận động bàn giao, Hải Phòng sẽ vận động thu hồi ngay 45 cơ sở đầu tiên khi kế hoạch được ban hành. Đối với 114 cơ sở nhà đất còn lại thực hiện thu hồi làm 4 đợt. Đợt 1, từ tháng 1 đến tháng 5/2026, thu hồi 51 cơ sở nhà đất. Đợt 2, từ tháng 3 đến tháng 6/2026, thu hồi 36 cơ sở. Đợt 3, từ tháng 4 đến tháng 5/2026, thu hồi 15 cơ sở. Đợt 4, từ tháng 4 đến tháng 7/2026, thu hồi 12 cơ sở.

KHỞI KIỆN THU HỒI ĐỐI VỚI 45 CƠ SỞ NHÀ ĐẤT

Theo kế hoạch thu hồi, trong tổng số 273 cơ sở nhà đất đang được các tổ chức, cá nhân thuê, có 59 cơ sở được xác định có nhiều vi phạm (nợ tiền thuê nhà, sử dụng tài sản thuê không đúng mục đích, đã hết thời hạn thuê từ nhiều năm trước nhưng không trả lại nhà đất), Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng có trách nhiệm khởi kiện ra tòa án để yêu cầu chấm dứt hợp đồng thuê, buộc trả lại nhà, đất và thanh toán các khoản nợ tiền thuê nhà, tiền thuê đất theo quy định.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng đã khởi kiện đối với 14 cơ sở nhà đất. Các bản án của tòa án đã tuyên buộc Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng phải trả lại 13 cơ sở nhà, đất và thanh toán tiền thuê nhà còn nợ. Công ty TNHH Hưng Đạo phải trả lại 1 cơ sở nhà đất và thanh toán tiền thuê nhà theo quy định. Theo UBND TP. Hải Phòng, Thi hành án dân sự Thành phố cần báo cáo Cục Thi hành án dân sự để thực hiện tạm ứng kinh phí tổ chức thi hành án đối với các bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Cơ sở nhà đất tầng 1 số 1-3 và 2-4 Cầu Đất đã có bản án có hiệu lực pháp luật nhưng vẫn chưa được thu hồi.

Đối với 45 cơ sở nhà đất còn lại phải khởi kiện, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ khởi kiện tại Tòa án khu vực 3 và Tòa án khu vực 5. Sau khi có bản án có hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án dân sự khu vực sẽ tổ chức thi hành án để thu hồi nhà đất bàn giao lại cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý.

Ông Nguyễn Đồng Kim, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng, cho biết sau khi hoàn tất việc thu hồi các cơ sở nhà đất công sản, Hải Phòng sẽ tiến hành rà soát và ưu tiên bố trí sử dụng cho nhu cầu của các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Đối với những cơ sở nhà, đất còn lại, Hải Phòng sẽ xem xét bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Hải Phòng quản lý. Trên cơ sở quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đơn vị này sẽ đề xuất phương án khai thác, đưa các cơ sở nhà đất vào sử dụng đúng quy hoạch, phục vụ công tác chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.