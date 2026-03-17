Đưa hành trình mua nhà lên truyền hình thực tế

"Săn nhà thông minh” mang đến một hướng tiếp cận mới cho thể loại chương trình truyền hình thực tế khi khai thác những vấn đề rất “nóng” của xã hội bằng những câu chuyện rất gần gũi, rất đời – hành trình mua nhà của các cặp gia đình.
Ngày 16/3/2026 tại Hà Nội, chương trình truyền hình thực tế "Săn nhà thông minh" ra mắt, đánh dấu lần đầu tiên có một chương trình truyền hình khai thác trực tiếp hành trình mua, thuê nhà thực tế của các gia đình với sự đồng hành của các chuyên gia.
Tại "Săn nhà thông minh", người chơi sẽ được trao 100 triệu đồng ngay từ khi bắt đầu hành trình "săn nhà". Sáu gia đình tham gia chương trình mang đến những câu chuyện an cư rất khác từ hành trình tìm kiếm căn nhà đầu tiên của những người trẻ, mong muốn nâng cấp không gian sống, đến kế hoạch chuẩn bị nơi ở lâu dài cho tương lai... Mỗi tập phát sóng giống như một "bài toán an cư" thực tế. Các gia đình phải cân nhắc ngân sách, so sánh vị trí, đánh giá tiềm năng khu vực, pháp lý dự án và đưa ra quyết định giữa nhiều lựa chọn khác nhau.
Trong vòng 3 năm qua, giá nhà tăng gấp 3 lần tốc độ tăng lương; năm 2025, giá trung bình căn hộ sơ cấp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã đạt trên 100 triệu đồng/m2. Cùng với đó, từ cuối tháng 10/2025, lãi suất cho vay mua nhà cũng tăng mạnh. Từ đó khiến cơ hội tiếp cận nhà ở của người dân, đặc biệt là giới trẻ ngày càng thu hẹp. Trong bối cảnh này, “săn nhà" một cách thông minh trở thành chủ đề mà nhiều người quan tâm, tìm kiếm.
câu chuyện rất gần gũi, rất đời – hành trình mua nhà của các cặp gia đình. Đồng hành cùng các gia đình là Hội đồng ban giám khảo và chuyên gia đa lĩnh vực, mang đến những phân tích sâu sắc từ nhiều góc độ của thị trường và đời sống, giúp người chơi cũng như khán giả có cái nhìn rõ ràng và thực tế hơn khi cân nhắc các quyết định liên quan đến nhà ở", ông
Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết.
Chương trình do RSM Agency và VTV3 phối hợp sản xuất với sự đồng hành của Cen Land và BIDV Home. Trong đó, sự hợp tác của BIDV Home và Cen Land nhằm mở rộng hệ sinh thái bất động sản - tài chính ngân hàng, mang đến những giải pháp toàn diện cho hành trình mua nhà thông minh và bền vững cho khách hàng.
Cụ thể, với lợi thế phục vụ hơn 26 triệu khách hàng cá nhân và là ngân hàng có dư nợ cho vay mua nhà lớn nhất thị trường, BIDV cam kết số hóa toàn bộ hành trình mua nhà thông qua các giải pháp công nghệ và tài chính hiện đại nhất; Cen Land với hệ sinh thái dịch vụ bất động sản lớn cùng nguồn hàng phong phú và pháp lý minh bạch trên nền tảng Cenhomes. vn, sẽ giúp khách hàng tiếp cận những lựa chọn phù hợp.
Khách hàng mua nhà thông qua nền tảng BIDV Home và các dự án do Cen Land phân phối sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều chính sách ưu đãi về lãi suất cùng các giải pháp tài chính linh hoạt và công cụ hỗ trợ ra quyết định hiệu quả, giúp hành trình sở hữu nhà trở nên thuận lợi và phù hợp hơn với năng lực tài chính của từng gia đình.
