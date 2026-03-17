“2026 là 2016 mới”: Vì sao giới trẻ làm sống lại một thập kỷ đã qua?

Từ filter Snapchat, nhạc pop tropical house đến những meme từng “làm mưa làm gió” trên internet, năm 2016 đang bất ngờ trở lại trong đời sống số của giới trẻ…

Xu hướng “2026 là 2016 mới” không chỉ là hoài niệm văn hóa, mà được cho là còn phản ánh một phản ứng tâm lý - kinh tế trước áp lực của kỷ nguyên AI, thị trường lao động cạnh tranh và nhịp sống ngày càng tăng tốc.

Từ cuối năm 2025, đầu năm 2026, cụm từ “2026 is the new 2016” (2026 là 2016 mới) bắt đầu lan rộng trên các nền tảng TikTok, Instagram và X. Người dùng đăng tải lại những hình ảnh và video mang phong cách internet giữa thập niên 2010: ảnh selfie bão hòa màu, filter Snapchat hình chú chó, hoặc các thử thách từng viral như bottle flip hay Mannequin Challenge.

Theo dữ liệu từ TikTok, hashtag #2016aesthetic đã thu hút hơn 1,3 tỷ lượt xem, trong khi hashtag #2016nostalgia đạt hơn 420 triệu lượt xem, cho thấy sức lan tỏa mạnh của trào lưu này trong cộng đồng người dùng trẻ.

Xu hướng này không chỉ tồn tại trong nội dung trực tuyến. Nhiều người trẻ bắt đầu tái hiện phong cách của giai đoạn 2015 - 2016 trong đời sống thường ngày: nghe lại nhạc pop tropical house, mặc phong cách thời trang Tumblr hay sử dụng các ứng dụng chỉnh ảnh mô phỏng camera đời cũ.

Hashtag #2016aesthetic được lan tỏa mạnh trên Tiktok.

Theo phân tích của Forbes, trào lưu này được một số cộng đồng mạng gọi là “Great Meme Reset” - nỗ lực “khởi động lại Internet” bằng cách quay về thời kỳ nội dung lan truyền chủ yếu nhờ sự sáng tạo của cộng đồng thay vì thuật toán.

MỘT INTERNET “ĐƠN GIẢN” HƠN TRONG KÝ ỨC CỦA GEN Z

Một lý do quan trọng khiến năm 2016 trở thành biểu tượng hoài niệm là yếu tố thế hệ. Phần lớn Gen Z hiện nay bước vào tuổi teen trong giai đoạn này. Điều đó khiến năm 2016 trở thành ký ức văn hóa Internet đầu tiên của họ.

Các nhà nghiên cứu truyền thông cho rằng Internet thời kỳ đó được nhiều người trẻ nhìn nhận như một giai đoạn “ít áp lực hơn”: ít nội dung do AI tạo ra, ít áp lực xây dựng hình ảnh cá nhân, mạng xã hội chưa bị chi phối mạnh bởi thuật toán. Trong khi Internet ngày nay “quá tối ưu hóa”, mọi nội dung đều được thiết kế để đạt lượt xem và tương tác cao nhất. Vì vậy, việc quay lại phong cách Internet năm 2016 mang lại cảm giác tự nhiên và chân thật hơn.

Các ngôi sao nổi tiếng nhanh chóng bắt kịp xu hướng, góp phần giúp nó lan rộng. Shay Mitchell, ngôi sao của bộ phim truyền hình ăn khách năm 2016 "Pretty Little Liars", đã đăng một loạt ảnh trên Instagram vào đầu tháng 1/2026 với dòng chú thích: “Tôi nghe nói năm 2026 là năm 2016 mới và tôi hoàn toàn ổn với điều đó”.

Xu hướng hoài niệm bùng nổ trên Spotify.

Hàng nghìn ý kiến bình luận đã hưởng ứng bài đăng trên và bày tỏ những điều như “Hãy mang bảng màu cầu vồng này trở lại!” và “Điều này khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ”...

HOÀI NIỆM TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ NHIỀU ÁP LỰC

Xu hướng “quay lại 2016” cũng xuất hiện trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Trong những năm gần đây, người trẻ phải đối mặt với nhiều thách thức như chi phí sinh hoạt tăng, thị trường lao động cạnh tranh và tốc độ thay đổi công nghệ ngày càng nhanh.

Theo khảo sát của McKinsey & Company, nhiều người trẻ cho biết họ cảm thấy áp lực khi phải liên tục thích nghi với các công nghệ mới, đặc biệt là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo trong công việc. Khi tương lai trở nên khó đoán định, con người có xu hướng tìm đến cảm giác hoài niệm (nostalgia), ký ức quen thuộc để tạo cảm giác ổn định. Truyền thông gọi hiện tượng này là “millennial optimism revival” - sự quay lại của tinh thần lạc quan từng gắn với văn hóa Internet của thập niên 2010.

Trào lưu “2026 is the new 2016” cũng cho thấy một đặc điểm đáng chú ý của văn hóa tiêu dùng hiện đại: ký ức và cảm xúc đang trở thành yếu tố quan trọng trong hành vi tiêu dùng của thế hệ trẻ.

Với thế hệ Millennials và Gen Z, những nhóm đối tượng thường xuyên trải qua nhiều biến động, hoài niệm càng có ý nghĩa đặc biệt. Khi thương hiệu thành công khơi dậy những cảm xúc này, khách hàng sẽ cảm nhận được sự thấu hiểu sâu sắc, từ đó dễ dàng lựa chọn và duy trì mối quan hệ bền chặt với thương hiệu.

Ký ức và cảm xúc đang trở thành yếu tố quan trọng trong hành vi tiêu dùng của thế hệ trẻ.

Năm 2025, IKEA và chiến dịch "Better late than never" (Muộn còn hơn không) là một ví dụ tiêu biểu cho cách thương hiệu tận dụng Nostalgia Marketing (tiếp thị hoài niệm). Thay vì chỉ đơn thuần ra mắt chương trình khách hàng thân thiết IKEA Family, IKEA chọn cách tái hiện các trào lưu mạng xã hội từng “làm mưa làm gió” một thập kỷ trước như Harlem Shake (2013), Mannequin Challenge (2016) và Bottle Flip.

Việc lựa chọn những xu hướng từng gắn bó với thế hệ Millennials và Gen Z giúp thương hiệu khơi gợi ký ức tập thể, tạo nên cảm giác quen thuộc và gần gũi. Thông qua hình ảnh nhân viên IKEA tham gia các thử thách này, chiến dịch nhanh chóng khơi dậy cảm xúc hoài niệm và tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, McDonald’s đã đưa khách hàng trở lại quá khứ với không gian tiệc sinh nhật với thiết kế nội thất cổ điển, bảng thực đơn và nhà bếp nguyên bản, đến các nhân vật hoạt hình kinh điển như Hamburglar, Birdie, Thị trưởng McCheese và Grimace.

Đặc biệt, bộ sưu tập “I Had My Birthday Party at McDonald’s” bao gồm áo thun, áo bomber, quần denim, phụ kiện và đồ chơi mang đậm màu sắc hoài cổ, đã giúp thương hiệu kết nối mạnh mẽ với cả những khách hàng lớn tuổi lẫn thế hệ trẻ yêu thích retro.

Bộ sưu tập “2016 Revival” của Shein “cháy hàng” chỉ sau 48 giờ mở bán.

Nhiều ngành công nghiệp sáng tạo cũng đang nhanh chóng nắm bắt làn sóng hoài niệm này, từ thời trang mang phong cách retro cho đến các playlist âm nhạc. Bộ sưu tập “2016 Revival” của Shein ghi nhận sức hút mạnh mẽ khi “cháy hàng” chỉ sau 48 giờ mở bán. Trên nền tảng Spotify, lượng nghe playlist “2016 Vibes” cũng tăng vọt 70% so với tháng trước, cho thấy sức lan tỏa đáng kể của xu hướng hoài niệm.

Các nhà phân tích cho rằng điều này phản ánh một nhu cầu sâu xa hơn của người tiêu dùng trẻ: tìm kiếm trải nghiệm chân thực và cảm giác cộng đồng trong một môi trường số ngày càng phức tạp.