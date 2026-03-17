Trang chủ Bất động sản

Hà Nội: Khu vực Văn Miếu và phụ cận kiểm soát phát triển, không xây nhà cao tầng

Thanh Xuân

17/03/2026, 10:12

Theo Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, khu vực Văn Miếu và phụ cận (giới hạn bởi các tuyến phố Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Nguyễn Khuyến, Trần Quý Cáp, Ngô Sĩ Liên, Lương Sử, Thông Phong, Tôn Đức Thăng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Lê Trực, Trần Phú), kiểm soát phát triển không xây dựng nhà cao tầng…

Khu vực quanh di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Theo đó, Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã đề cập đến nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, về định hướng phát triển không gian theo khu vực, ngoài định hướng cho khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình và Hoàng thành Thăng Long; Khu phố cổ, phố cũ, Hồ Gươm và phụ cận; Khu vực Hồ Tây và phụ cận… báo cáo cũng nêu định hướng đối với phần còn lại của Khu vực nội đô lịch sử (trong Vành đai 2).

Cụ thể, định hướng chính của khu vực này là nghiên cứu tái cấu trúc toàn diện đô thị, tái thiết đồng bộ theo một khu vực như: các ô phố, đơn vị ở; theo cụm công trình, từng công trình; theo từng khu vực dân cư, làng xóm cũ, các khu chung cư cũ…. Đồng thời, quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu tái cấu trúc không gian và sử dụng đất, chuyển đổi những cơ sở công nghiệp, kho tàng, chức năng đô thị không còn phù hợp; đề xuất quy định kiểm soát, nguyên tắc bố trí không gian cao tầng, giảm mật độ xây dựng, bổ sung không gian công cộng, quảng trường, công viên.

Phát triển TOD tại các ga đường sắt đô thị, hình thành các trung tâm hỗn hợp chức năng; hình thành đô thị “đa tầng – đa lớp”, nơi hạ tầng ngầm, giao thông công cộng và không gian trên cao được tổ chức đồng bộ.

Song song là cải tạo tái thiết đồng bộ các khu tập thể cũ (Thành Công, Giảng Võ, Phương Mai, Ngọc Khánh, Kim Liên, Trung Tự, Hào Nam, Thanh Nhàn, Nguyễn Công Trứ...) theo hướng tăng tầng cao, giảm mật độ xây dựng, bổ sung hệ thống hạ tầng đô thị, gắn với mô hình TOD.

Hình thành các trục thương mại - dịch vụ quy mô lớn trên các tuyến phố chính hướng tâm, như: đường Lê Duẩn, đường Tây Sơn, đường Liễu Giai, đường Kim Mã, Nguyễn Lương Bằng..., các tuyến đường Đông Tây như: Trần Khát Chân - Kim Liên, Chùa Bộc, Láng Hạ, đường Minh Khai...., thiết lập kiến trúc mặt đứng công trình có ngôn ngữ kiến trúc đồng nhất.

Đặc biệt, cải tạo không gian các trường đại học, bệnh viện trong khu vực nội đô... từng bước chuyển đổi chức năng thành các trung tâm nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại, đổi mới sáng tạo. Hình thành cơ sở thứ hai tại các đô thị bên ngoài nhằm giảm tải cho khu vực nội đô.

Cùng với đó, tăng cường không gian xanh đô thị, phát triển cây xanh đường phố, giữ gìn hệ thống sông hồ mặt nước. Bổ sung xây dựng mới các công trình hạ tầng kỹ thuật, vườn hoa, cây xanh, công trình hạ tầng xã hội trên cơ sở di dời công nghiệp, trụ sở cơ quan, đất trường đại học, các sở sở y tế và các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm không phù hợp với quy hoạch. Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bổ sung các tuyến đường sắt đô thị, nâng tầng các tuyến đường chính.

Đối với những kiến trúc đặc biệt, quy hoạch định hướng cải tạo chỉnh trang các trung tâm công cộng, trung tâm thương mại-dịch vụ, các tòa nhà quy mô lớn như: khu vực xung quanh khách sạn Hà Nội Tower, khách sạn Horizon, khách sạn Daewoo, trung tâm chiếu phim quốc gia.... theo hướng mở rộng quảng trường phía trước công trình, tiến tới xóa bỏ hàng rào để mở rộng không gian đô thị. Đồng thời, xây dựng mới trung tâm công cộng với quần thể kiến trúc hiện đại gắn kết với khu vực ga ngầm công cộng.

Đáng chú ý, khu vực Văn Miếu và phụ cận (giới hạn bởi các tuyến phố Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Nguyễn Khuyến, Trần Quý Cáp, Ngô Sĩ Liên, Lương Sử, Thông Phong, Tôn Đức Thăng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Lê Trực, Trần Phú) kiểm soát phát triển, không xây dựng nhà cao tầng.

Các cơ sở xuất gây ô nhiễm, cơ sở y tế và trường đại học, cao đẳng từng bước di dời theo quy hoạch. Quỹ đất sau khi di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ưu tiên phát triển công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, bến bãi đỗ xe, tiện ích công cộng chất lượng cao, hạn chế ở mức thấp nhất đối với phát triển xây dựng nhà ở mới. Còn quỹ đất sau khi di dời cơ sở y tế, trường đại học ưu tiên chuyển đổi thành công viên cây xanh, bến bãi đỗ xe, tiện ích công cộng chất lượng cao, không phát triển nhà ở...

Hải Phòng thực hiện thu hồi 159 cơ sở nhà đất công sản bằng hình thức tuyên truyền vận động, thực hiện khởi kiện thu hồi đối với 59 cơ sở nhà đất khác…

"Săn nhà thông minh" mang đến một hướng tiếp cận mới cho thể loại chương trình truyền hình thực tế khi khai thác những vấn đề rất "nóng" của xã hội bằng những câu chuyện rất gần gũi, rất đời – hành trình mua nhà của các cặp gia đình.

Giá trị bền vững của bất động sản như The Legend Danang đến từ vị trí độc bản và lớp giá trị vô hình, tạo sức hấp dẫn cho nhà đầu tư dài hạn.

Toạ lạc tại vị trí trung tâm dự án Khải Hoàn Prime, The Gali sở hữu khả kết nối nhanh đến loạt tiện ích đẳng cấp nội khu cùng hệ sinh thái tiện nghi hiện đại sẵn có của khu Nam TP. HCM.

Năm 2026, tỉnh Quảng Trị dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 32 khu đất trên địa bàn. Danh mục gồm nhiều khu đất tại các phường trung tâm và khu vực ven biển, được kỳ vọng sẽ góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất và thúc đẩy thị trường bất động sản địa phương.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

