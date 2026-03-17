Tăng cường bảo đảm trật tự giao thông tại các cảng hàng không

Trước thực tế sản lượng khai thác hàng không tăng mạnh, cơ quan chức năng bàn giải pháp tăng cường điều tiết, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các sân bay trọng điểm...

Ngày 16/3, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) tổ chức hội nghị về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các cảng hàng không, sân bay. Đại tá Vũ Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng các cơ quan liên quan như Cục Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội, Công an TP. Hồ Chí Minh và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong bối cảnh sản lượng khai thác hàng không liên tục tăng, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm trong ngày và các dịp lễ, Tết, tình trạng ùn tắc cục bộ tại khu vực cảng hàng không, sân bay có xu hướng gia tăng.

Tại một số sân bay, đặc biệt là Nội Bài và Tân Sơn Nhất, thường xuyên xuất hiện tình trạng số lượng lớn ô tô ra, vào đón trả khách cùng thời điểm. Nhiều xe cá nhân, xe dịch vụ và xe khách cỡ lớn dừng đỗ lộn xộn trên các tuyến đường kết nối tới sân bay, trong bãi đỗ xe và trên cầu cạn trước cửa nhà ga hành khách, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo các đại biểu, tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông mà còn tác động tới hình ảnh, chất lượng dịch vụ của các cảng hàng không quốc tế lớn, đồng thời làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại khu vực sân bay.

Bên cạnh áp lực do lượng hành khách tăng nhanh, báo cáo tại hội nghị cũng chỉ ra một số nguyên nhân khác như hạ tầng giao thông và bãi đỗ xe tại nhiều sân bay đã vượt công suất thiết kế. Ngoài ra, tại khu vực sân bay vẫn tồn tại tình trạng một số đối tượng lợi dụng kẽ hở chính sách để hoạt động “cò mồi”, chèo kéo hành khách sử dụng taxi dù nhằm trục lợi.

Các đại biểu cho rằng những hành vi này gây phản cảm, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh vận tải tại sân bay, trong khi một số quy định pháp luật để xử lý, xử phạt các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự tại khu vực cảng hàng không vẫn còn hạn chế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều giải pháp nhằm tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, cảnh sát giao thông và các đơn vị quản lý, khai thác cảng hàng không trong công tác điều tiết, phân luồng giao thông.

Kết luận hội nghị, Đại tá Vũ Văn Quân đề nghị lực lượng công an cửa khẩu tại các cảng hàng không cùng lực lượng kiểm soát an ninh hàng không khẩn trương xây dựng phương án phối hợp với cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và các đơn vị liên quan như cảng vụ hàng không, đơn vị điều hành cảng để tăng cường điều tiết, phân luồng giao thông trong các dịp cao điểm.

Các lực lượng chức năng cần bảo đảm không để xảy ra tình trạng lộn xộn, ùn tắc kéo dài tại khu vực sân bay, ảnh hưởng đến người dân và hoạt động khai thác. Đồng thời, các đơn vị liên quan được yêu cầu rà soát, đánh giá việc phân công nhiệm vụ, đề xuất điều chỉnh mô hình tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực công cộng và bãi đỗ xe, bảo đảm đủ quân số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong các khung giờ cao điểm.