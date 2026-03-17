Hà Nội xây dựng mới nhiều công viên, vườn hoa nhưng vẫn thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng

Thời gian qua, Thành phố Hà Nội rất
chú trọng phát triển, mở rộng các không gian văn hóa công cộng. Theo Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, về hệ thống quảng trường của Thành phố, bên
cạnh một số quảng trường quy mô nhỏ được xây dựng tại những khu đô thị mới, Hà
Nội còn có các quảng trường lớn, như: Đông Kinh Nghĩa Thục; Cách mạng Tháng
Tám; Ba Đình... Tuy nhiên, diện tích quảng trường trên dân số của Hà Nội trung
bình mới chỉ đạt 0,02m2/người, khá thấp so với thủ đô các nước. Điều này cho thấy,
Thủ đô Hà Nội vẫn thiếu hụt đáng kể không gian quảng trường phục vụ nhu cầu tổ
chức sự kiện, vui chơi, giải trí của nhân dân.
Ngoài ra đối với công viên và vườn
hoa, Hà Nội hiện có 63 công viên, vườn hoa lớn nhỏ. Đáng chú ý, nhiều công viên
quy mô lớn đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách và người dân Thủ đô
như: công viên Yên Sở; công viên Thủ Lệ; công viên Thống Nhất; công viên nước Hồ
Tây; công viên Thiên đường Bảo Sơn… Dù vậy, thực tế có tới 13 công viên, 32 vườn
hoa (chiếm 70% tổng số công viên, vườn hoa) cần được cải tạo, nâng cấp, sửa chữa
mới có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân.
Theo đó, đến hết năm 2025, Thành
phố đã thực hiện xây dựng mới, cải tạo 62 công viên, vườn hoa, đạt 137,7% chỉ
tiêu đề ra. Cụ thể, đối với chỉ tiêu xây dựng mới công viên, Thành phố đã hoàn
thành và cơ bản hoàn thành 9 công viên, gồm: công viên Ngọc Thụy; Long Biên; Lâm
Hạ; công viên hồ điều hòa CV1; công viên và hồ điều hòa khu phía bắc và phần mở
rộng phía Nam nghĩa trang Mai Dịch; Thiên văn học; Âm nhạc; Mễ Trì; Phùng
Khoang. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư triển khai công viên Chu Văn
An, công viên hồ điều hòa thuộc Khu đô thị Tây Nam, công viên Hà Đông, công
viên Kim Quy, (đạt 133% chỉ tiêu).
Đối với chỉ tiêu xây dựng mới các
vườn hoa, Hà Nội đã hoàn thành xây dựng mới và đưa vào sử dụng 24 vườn hoa. Một
số dự án tiêu biểu có thể kể đến là vườn hoa ngõ 135 Núi Trúc; vườn hoa đầu ngõ
459 phố Đội Cấn và 5 điểm vườn hoa trong khu 7,2ha Vĩnh Phúc; vườn hoa, cây
xanh phần diện tích đất xen kẹt giữa đường Thi Sách kéo dài và dự án 94 Lò Đúc;
vườn hoa cây xanh thuộc dự án “Xây dựng đồng bộ hạ tầng cây xanh, đường giao
thông tại ô quy hoạch ký hiệu F6/CX6 phường Hoàng Liệt; khu cây xanh và thể dục
thể thao tại ô đất A11 - Khu đô thị Tây Nam Hà Nội…
Mặt khác, công tác cải tạo, nâng
cấp công viên, vườn hoa cũng được triển khai đồng bộ. Theo đó, Hà Nội đã hoàn
thành đưa vào sử dụng 29 vườn hoa: Lê Trực, Vạn Xuân, Hoàng Diệu, Phan Đình
Phùng, Trúc Bạch, Bãi Nhãn, hồ Đầm Tròn (Ngọc Hà); Mê Linh, Diên Hồng, Tao Đàn,
Ngô Quyền, Cửa Nam, Bác Cổ; Mai Xuân Thưởng, Lý Tự Trọng; Pasteur, Tăng Bạt Hổ,
Yec-Xanh, hồ Thiền Quang; Hoàng Văn Thụ; Đại học Công Đoàn, 1-6, Đào Duy Anh;
Long Biên; Ngọc Lâm; Nguyễn Trãi, Hà Đông, khu Cổng Đồng, khu Giếng Sen. Riêng năm
2025, Thành phố tiếp tục hoàn thành 16 công viên, vườn hoa.
Dù đạt nhiều kết quả tích cực nhưng theo đánh giá của Thành
phố Hà Nội, với 62 công viên, vườn hoa phục vụ cho khoảng 8,5 triệu dân, Thủ đô
còn rất thiếu không gian công cộng.