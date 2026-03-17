Trang chủ Bất động sản

Hà Nội xây dựng mới nhiều công viên, vườn hoa nhưng vẫn thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng

Thanh Xuân

17/03/2026, 11:28

Đến hết năm 2025, Hà Nội đã xây dựng mới và cải tạo 62 công viên, vườn hoa, vượt 137,7% chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, hệ thống không gian công cộng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế; trong khi đó, diện tích quảng trường bình quân cũng chỉ đạt 0,02 m2/người, cho thấy sự thiếu hụt về không gian sinh hoạt cộng đồng của Thủ đô…

Ảnh minh họa.

Thời gian qua, Thành phố Hà Nội rất chú trọng phát triển, mở rộng các không gian văn hóa công cộng. Theo Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, về hệ thống quảng trường của Thành phố, bên cạnh một số quảng trường quy mô nhỏ được xây dựng tại những khu đô thị mới, Hà Nội còn có các quảng trường lớn, như: Đông Kinh Nghĩa Thục; Cách mạng Tháng Tám; Ba Đình... Tuy nhiên, diện tích quảng trường trên dân số của Hà Nội trung bình mới chỉ đạt 0,02m2/người, khá thấp so với thủ đô các nước. Điều này cho thấy, Thủ đô Hà Nội vẫn thiếu hụt đáng kể không gian quảng trường phục vụ nhu cầu tổ chức sự kiện, vui chơi, giải trí của nhân dân.

Ngoài ra đối với công viên và vườn hoa, Hà Nội hiện có 63 công viên, vườn hoa lớn nhỏ. Đáng chú ý, nhiều công viên quy mô lớn đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách và người dân Thủ đô như: công viên Yên Sở; công viên Thủ Lệ; công viên Thống Nhất; công viên nước Hồ Tây; công viên Thiên đường Bảo Sơn… Dù vậy, thực tế có tới 13 công viên, 32 vườn hoa (chiếm 70% tổng số công viên, vườn hoa) cần được cải tạo, nâng cấp, sửa chữa mới có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân.

Theo đó, đến hết năm 2025, Thành phố đã thực hiện xây dựng mới, cải tạo 62 công viên, vườn hoa, đạt 137,7% chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, đối với chỉ tiêu xây dựng mới công viên, Thành phố đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành 9 công viên, gồm: công viên Ngọc Thụy; Long Biên; Lâm Hạ; công viên hồ điều hòa CV1; công viên và hồ điều hòa khu phía bắc và phần mở rộng phía Nam nghĩa trang Mai Dịch; Thiên văn học; Âm nhạc; Mễ Trì; Phùng Khoang. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư triển khai công viên Chu Văn An, công viên hồ điều hòa thuộc Khu đô thị Tây Nam, công viên Hà Đông, công viên Kim Quy, (đạt 133% chỉ tiêu).

Đối với chỉ tiêu xây dựng mới các vườn hoa, Hà Nội đã hoàn thành xây dựng mới và đưa vào sử dụng 24 vườn hoa. Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến là vườn hoa ngõ 135 Núi Trúc; vườn hoa đầu ngõ 459 phố Đội Cấn và 5 điểm vườn hoa trong khu 7,2ha Vĩnh Phúc; vườn hoa, cây xanh phần diện tích đất xen kẹt giữa đường Thi Sách kéo dài và dự án 94 Lò Đúc; vườn hoa cây xanh thuộc dự án “Xây dựng đồng bộ hạ tầng cây xanh, đường giao thông tại ô quy hoạch ký hiệu F6/CX6 phường Hoàng Liệt; khu cây xanh và thể dục thể thao tại ô đất A11 - Khu đô thị Tây Nam Hà Nội…

Mặt khác, công tác cải tạo, nâng cấp công viên, vườn hoa cũng được triển khai đồng bộ. Theo đó, Hà Nội đã hoàn thành đưa vào sử dụng 29 vườn hoa: Lê Trực, Vạn Xuân, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Trúc Bạch, Bãi Nhãn, hồ Đầm Tròn (Ngọc Hà); Mê Linh, Diên Hồng, Tao Đàn, Ngô Quyền, Cửa Nam, Bác Cổ; Mai Xuân Thưởng, Lý Tự Trọng; Pasteur, Tăng Bạt Hổ, Yec-Xanh, hồ Thiền Quang; Hoàng Văn Thụ; Đại học Công Đoàn, 1-6, Đào Duy Anh; Long Biên; Ngọc Lâm; Nguyễn Trãi, Hà Đông, khu Cổng Đồng, khu Giếng Sen. Riêng năm 2025, Thành phố tiếp tục hoàn thành 16 công viên, vườn hoa.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực nhưng theo đánh giá của Thành phố Hà Nội, với 62 công viên, vườn hoa phục vụ cho khoảng 8,5 triệu dân, Thủ đô còn rất thiếu không gian công cộng.

15:18, 09/03/2026

Dự kiến trình duyệt đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vào 30/3

12:55, 16/03/2026

Nguồn cung bất động sản Hà Nội dự kiến “tăng tốc” trong 2026

15:59, 16/03/2026

Hà Nội thúc đẩy phát triển các cụm công nghiệp theo hướng xanh, hiện đại

Hà Nội: Khu vực Văn Miếu và phụ cận kiểm soát phát triển, không xây nhà cao tầng

Theo Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, khu vực Văn Miếu và phụ cận (giới hạn bởi các tuyến phố Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Nguyễn Khuyến, Trần Quý Cáp, Ngô Sĩ Liên, Lương Sử, Thông Phong, Tôn Đức Thăng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Lê Trực, Trần Phú), kiểm soát phát triển không xây dựng nhà cao tầng…

Hải Phòng: Khi nào hoàn thành thu hồi nhà đất công sản?

Hải Phòng thực hiện thu hồi 159 cơ sở nhà đất công sản bằng hình thức tuyên truyền vận động, thực hiện khởi kiện thu hồi đối với 59 cơ sở nhà đất khác…

Đưa hành trình mua nhà lên truyền hình thực tế

"Săn nhà thông minh” mang đến một hướng tiếp cận mới cho thể loại chương trình truyền hình thực tế khi khai thác những vấn đề rất “nóng” của xã hội bằng những câu chuyện rất gần gũi, rất đời – hành trình mua nhà của các cặp gia đình.

Nhà đầu tư dài hạn trở lại với bất động sản bền vững

Giá trị bền vững của bất động sản như The Legend Danang đến từ vị trí độc bản và lớp giá trị vô hình, tạo sức hấp dẫn cho nhà đầu tư dài hạn.

Vị trí tâm điểm kết nối đa tiện ích của The Gali - Khải Hoàn Prime

Toạ lạc tại vị trí trung tâm dự án Khải Hoàn Prime, The Gali sở hữu khả kết nối nhanh đến loạt tiện ích đẳng cấp nội khu cùng hệ sinh thái tiện nghi hiện đại sẵn có của khu Nam TP. HCM.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

