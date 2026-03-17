Hà Nội xây dựng mới nhiều công viên, vườn hoa nhưng vẫn thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng

Đến hết năm 2025, Hà Nội đã xây dựng mới và cải tạo 62 công viên, vườn hoa, vượt 137,7% chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, hệ thống không gian công cộng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế; trong khi đó, diện tích quảng trường bình quân cũng chỉ đạt 0,02 m2/người, cho thấy sự thiếu hụt về không gian sinh hoạt cộng đồng của Thủ đô…

Thời gian qua, Thành phố Hà Nội rất chú trọng phát triển, mở rộng các không gian văn hóa công cộng. Theo Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, về hệ thống quảng trường của Thành phố, bên cạnh một số quảng trường quy mô nhỏ được xây dựng tại những khu đô thị mới, Hà Nội còn có các quảng trường lớn, như: Đông Kinh Nghĩa Thục; Cách mạng Tháng Tám; Ba Đình... Tuy nhiên, diện tích quảng trường trên dân số của Hà Nội trung bình mới chỉ đạt 0,02m2/người, khá thấp so với thủ đô các nước. Điều này cho thấy, Thủ đô Hà Nội vẫn thiếu hụt đáng kể không gian quảng trường phục vụ nhu cầu tổ chức sự kiện, vui chơi, giải trí của nhân dân.

Ngoài ra đối với công viên và vườn hoa, Hà Nội hiện có 63 công viên, vườn hoa lớn nhỏ. Đáng chú ý, nhiều công viên quy mô lớn đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách và người dân Thủ đô như: công viên Yên Sở; công viên Thủ Lệ; công viên Thống Nhất; công viên nước Hồ Tây; công viên Thiên đường Bảo Sơn… Dù vậy, thực tế có tới 13 công viên, 32 vườn hoa (chiếm 70% tổng số công viên, vườn hoa) cần được cải tạo, nâng cấp, sửa chữa mới có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân.

Theo đó, đến hết năm 2025, Thành phố đã thực hiện xây dựng mới, cải tạo 62 công viên, vườn hoa, đạt 137,7% chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, đối với chỉ tiêu xây dựng mới công viên, Thành phố đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành 9 công viên, gồm: công viên Ngọc Thụy; Long Biên; Lâm Hạ; công viên hồ điều hòa CV1; công viên và hồ điều hòa khu phía bắc và phần mở rộng phía Nam nghĩa trang Mai Dịch; Thiên văn học; Âm nhạc; Mễ Trì; Phùng Khoang. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư triển khai công viên Chu Văn An, công viên hồ điều hòa thuộc Khu đô thị Tây Nam, công viên Hà Đông, công viên Kim Quy, (đạt 133% chỉ tiêu).

Đối với chỉ tiêu xây dựng mới các vườn hoa, Hà Nội đã hoàn thành xây dựng mới và đưa vào sử dụng 24 vườn hoa. Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến là vườn hoa ngõ 135 Núi Trúc; vườn hoa đầu ngõ 459 phố Đội Cấn và 5 điểm vườn hoa trong khu 7,2ha Vĩnh Phúc; vườn hoa, cây xanh phần diện tích đất xen kẹt giữa đường Thi Sách kéo dài và dự án 94 Lò Đúc; vườn hoa cây xanh thuộc dự án “Xây dựng đồng bộ hạ tầng cây xanh, đường giao thông tại ô quy hoạch ký hiệu F6/CX6 phường Hoàng Liệt; khu cây xanh và thể dục thể thao tại ô đất A11 - Khu đô thị Tây Nam Hà Nội…

Mặt khác, công tác cải tạo, nâng cấp công viên, vườn hoa cũng được triển khai đồng bộ. Theo đó, Hà Nội đã hoàn thành đưa vào sử dụng 29 vườn hoa: Lê Trực, Vạn Xuân, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Trúc Bạch, Bãi Nhãn, hồ Đầm Tròn (Ngọc Hà); Mê Linh, Diên Hồng, Tao Đàn, Ngô Quyền, Cửa Nam, Bác Cổ; Mai Xuân Thưởng, Lý Tự Trọng; Pasteur, Tăng Bạt Hổ, Yec-Xanh, hồ Thiền Quang; Hoàng Văn Thụ; Đại học Công Đoàn, 1-6, Đào Duy Anh; Long Biên; Ngọc Lâm; Nguyễn Trãi, Hà Đông, khu Cổng Đồng, khu Giếng Sen. Riêng năm 2025, Thành phố tiếp tục hoàn thành 16 công viên, vườn hoa.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực nhưng theo đánh giá của Thành phố Hà Nội, với 62 công viên, vườn hoa phục vụ cho khoảng 8,5 triệu dân, Thủ đô còn rất thiếu không gian công cộng.